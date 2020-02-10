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彼时花开

总有一句台词让你黯然神伤，总有一个情节让你措不及防，因为你不是在看他人的梦想，是为自己的人生感慨。那么，让我的解读助你释怀。。。。

http://i.mtime.com/scarlett/

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编辑 | 删除 为了成为男主角，他付出了一生的霉运。

斯嘉丽 发布于：

/斯嘉丽

 

这是一个关于倒霉的故事。

 

一个苦逼的男人，全家被铁线虫寄生了。他一个在医药公司做推销的医学博士，为了给自己老婆找药，经历了堪比《东成西就》里梁朝伟般悲愤的过程。


 


去了药店，人家说卖完了。0.库存。

去了医药公司，人家说十年前就停产了，0库存

去了药厂，内部员工给他卖了最后一盒，结果被人踩碎了。

去了网上找高价货，结果卖家拿了钱给他货的时候警察来了，卖家把货冲厕所了。



最后找到制造变异铁线虫的研究员藏起来的十万盒药，激动人心地割开箱子，起火了。而且是那种打火机一点，十万盒药马上全部无一幸免地烧着的大火。这还不算，常理推断，燃烧需要时间，此时此刻用衣服扑上去打，绝对可以救几粒，然而，他弟弟竟然作死地抱着他不让他过去，此时此刻，有没有一种想打死他弟弟的冲动？

 

这个倒霉n连是不是没谁了？


 


然而，就是这么倒霉的一个男人，当电影里成千上万的人死了，他没有，而且，最后竟然不仅救了全家还救了全韩国的患者。这种典型的对比和一波三折的戏剧性确实商业得炉火纯青，到了一种刻意到人神共愤的地步。还好导演在记者见面会上做出了反省，意识到如此多的巧合确实让人出戏。

 

选择在这个时间点看这部电影，我真的是抱着学习的态度，但是如果要成为主角必须经历如此多的折磨，我愿意成为电影里什么都不干，只是抱着孩子哭，就能在药厂门口，因为主角怜悯，而得到解药的带孩子的妈妈。当世界末日来临，什么都不重要了，活下去最重要。

 


但是，电影里对韩国政府的刻画，与其他韩国罪案电影相比，基本把政府功能拉低到了幼儿园的水平。对付一家毫无财团背景政府纠缠的制药公司，政府竟然素手无策，这太魔幻了。这不符合韩国电影的套路。说好的韩国政府的强权无理呢？蛮横霸道呢？自私自利呢？看来是因为这个硬伤，才没有挤进千万级电影的行列啊。

 

总之全篇洋溢着刻意而为的欢乐，大大冲淡了变异铁线虫的狰狞，女主的演技可以点赞，展现了以朴实动人的演技。与男主角的大开大合动辄抽自己嘴丫子的表现形成鲜明对比，所以最后女主得奖了，男主没有。

 

201025

 

影片信息

片名：铁线虫入侵

导演：朴正佑

主演：金明民/金烔完/文晶熙/李荷妮

上映时间：2012/12/6 中国大陆

类型：剧情/惊悚/灾难

时长：109分钟

地区：韩国

 

 

 

 

 

 

铁线虫入侵 Deranged(2012)

6 .8

铁线虫入侵(2012)

影评(123)

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斯嘉丽

斯嘉丽 (中国香港)

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