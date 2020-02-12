







文 / 斯嘉丽

“观影两小时，消化要两天”

好的惊悚片最消磨人的时间。这话实在太有道理。

《寄生虫》这部电影看了几天了。一直没从电影的氛围里醒过来，但是今天忽然全世界炸了。

“最佳影片”

“最佳导演”

“最佳国际影片”

“最佳原创剧本”

奥斯卡今天把四个重磅奖项一次性全献给了韩国电影。哦买噶。这个消息简直如平地惊雷，把所有提名电影的光彩都夺走了。我甚至都来不及为《爱尔兰人》惋惜，就只记得奉俊昊说，他要喝酒庆祝，从现在一直喝到明天早上。









绝无。仅有

上一次韩国得到这个荣誉是什么时候？

什么？

没有上一次？

这是亚洲电影第一次得到这个殊荣。

为韩国电影开心。然后，我知道大批的影评人要开始酸了。

“看吧，从现在开始十年，韩国都别想问鼎奥斯卡了”

对，他们一次性拿完中国电影人在奥斯卡想拿而拿不到的所有奖了。

他们还在乎以后吗？他们拥有当下。而你们，我们，拥有什么？

差点忘了，你们拥有票房，因为中国人多。









追根。溯源

我应该是前年开始忽然发现韩国电影电视的可看度。也许是因为我看了《杀人回忆》，也许是因为《杀人者的记忆法》，也许是因为《老手》，也许是因为《汉江怪物》，总之，我发现这个对我而言语言不通的国家，为什么电影里的世界跟我们的现实世界如此神似？我确定自己对韩国电影百分之五十的爱都是出于意淫。哎，是的，我要跟很多喷子一样来说说电影审查制度了。

看看今天韩国总统在社交媒体怎么说 “ 今后政府将进一步为广大电影人提供能够尽情发挥想象力并放心大胆制作电影的环境。 ”

这是什么意思，这是对韩国电影环境自由度满满的骄傲。这份骄傲大概来自于 1998年。

那是是香港回归祖国的第二年，也是韩国电影建立分级制度的历史时刻。

其实电影分级制度只是一种电影表达的手段，重要的是，有了这种手段，电影可以拍到什么程度？

电影能拍到，电影人想表达的真相不管多么残酷，都能被人看到，就够了。

同时，你还得拥有娱乐性。

以这两个标准来看，《寄生虫》是非常成功的。









误读。正读

其实，在《寄生虫》在戛纳拿奖时，社交媒体就有很多人觉得名不副实。我理解这种声音出现的原因。

大家在该把艺术看成艺术的时候，却去苛求真实。

对电影最大的诟病都集中在：

“哪有那么傻的富人！这是对富人的丑化”

“哪有那么好运的穷人？这是为了圆故事强行制造巧合”









是的。没有那么傻的富人，即便富人那么好骗，他们依然盘踞在自己的阶层里。为什么他们在海报上贴了白色标签？不管他们蠢还是善良，他们都贴上了富人的标签，这个标签就是一张美德通行证。









没有那么好运的穷人，即便他们那么好运那么努力地投机，他们依然无法打破阶层壁垒。

这，不是最悲哀的吗？

为什么海报上的穷人一家的眼部贴了黑色封条。因为他们是哪一个其实不重要，他们就是无法脱离自己圈层的代表。









电影里女管家的老公偷偷住在主人地下室多年。电影最后，金司机也走上了住进地下室的老路。他也曾风光过对吧？穷人的风光。寄生在主人家的风光。但是最终蟑螂还是要回到暗处。就像他们自己说的 “只要一开灯，只要主人家回来，蟑螂就会四散逃跑躲到暗处”。现实，就是这么个现实。