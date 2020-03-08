文 / 斯嘉丽

申明：所有评论仅仅针对电影，与现实无关。

在这个生活比电影更狗血的日子里，我们来看看 2013 年的韩国，是如何通过病毒的故事来揣摩人性的丑陋。





电影里的病毒成因，是集装箱偷渡人口输入。有没有让你想到去年越南偷渡英国集装箱内集体死亡事件？人类的丑陋为什么总是被提早预见而无法预防？

当病毒像坐直升机一样在韩国盆塘市传播开以后，电影的第一个小高潮出现了，就是医生提出的封城与议员的经济损失谁负责之争。政客关心利益，医生关心生死。此时此刻大家还是正常的利益角色。

然而，随着疫情扩散到不可控风险时，演变成美韩联合管理时，事情的发展就从生活走向了电影艺术的高度。关键人物做出了我们普通人无法想象的丑恶决定。





美国人在韩国电影里当爸爸，已经不是一两次了，而且每次出现的形象都充满了丑陋的独占欲，对领养的，果然以剥削为主。韩国电影对美国最近的鄙视和唾弃，就是去年的《白头山》。但是对比《流感》，你将发现，《白头山》对美国的描述简直是十倍滤镜了。

首先，美国力主盆塘市全部隔离，但不是每个人在自己家隔离，也不是把发病的集中隔离治疗，而是把所有盆塘人，不管有病没病，都抓到一起住在塑料袋间隔的帐篷里。（这是帮助病毒扩散吧？）

其次，发现被感染人群马上拉去烧了！烧了！烧了！（所以根本没想过治疗）

最后，认为没有抗体病毒暂时无解时，决定把盆塘市人全部杀死。几十万啊！（最终达到消灭人口的目的？）

这三连击，基本把电影矛盾推向了高潮中的高潮。因为无论哪一条举措，用脚想，都是不合常理的。看来在电影里，韩国电影人对美国人的恶意，是不惮以最坏的程度来揣测。





以上我拎出来的是电影的一条大是大非的主线。另一条线，也就是电影的顺序，是由男女主角相爱相杀而带领大家看完的的故事。煽情这件事，在这部电影里隐忍得比较好，这个优点，在 2016 年的《釜山行》得到了发扬，但是到了去年的《白头山》却又过于注重煽情而缺少突破。

男主无数侧脸超级像玄彬，导致我一直在想如果玄彬来演会好看一些吗？人物角色除了用生命来谈恋爱让人诟病之外，只能说不过不失。





然而，女主角的角色真的很不讨喜。开篇被救护队救了以后竟然说这是你的本职工作无需感谢？果然资本主义社会的利己主义根深蒂固。就因为这种人多了，所以香港警察冒死在街头抵抗丢汽油弹的曱甴，香港人不感激还要谩骂，就因为这种人多了，所以香港疫情爆发，很多医院的医务人员第一时间请假，一听说派去重症病房就辞职不干还可以多领几个月工资开心到不行。

电影都不敢这么演，香港曱甴与部分医务人员做到了。





这条线上最大的矛盾冲突就是女主因为对自己女儿的爱隐瞒女儿的病情，为了救自己的女儿看着男主为了她女儿去死。究竟母爱更值得歌颂还是利己主义应该批判呢？如果所有的母亲都这样做，全社会真的可以接受吗？电影见仁见智，引起思考的，才是好电影。

在这条主线上，另外一位军队的小伙子，本来也是参与把确认感染者拉去活活烧死的一群，但是发现自己母亲也要被拉去活活烧死时，瞬间爆发，把这个秘密说了出来。无论多么没有人性的人，都会爱自己的妈妈吧？





沿着这个主题，电影以女主的女儿面对无数枪口的镜头将电影推向高潮，与此同时，韩国总统和美国特派指挥官之间的导弹对决将影片推向高潮中的高潮。向美国爸爸说不这一幕，估计让韩国观众瞬间高潮。

2020 年 1 月 31 日

影片信息

片名：流感

导演：金成沫

主演：张赫 / 秀爱 / 朴敏荷 / 柳海真

上映时间： 2013 年 8 月 14 日

类型：剧情 / 灾难 / 惊悚

时长： 122 分钟

当你看电影时

其实在看自己到不了的人生

不如长按下图

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