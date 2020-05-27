欢迎关注奥斯卡吧微信公众号

The 100 Best Movies of 2010-2019

投票时间：2020年3月19日—4月10日

统计115位10级以上计分票：

隐读小学、胜者为王05、洋QQQQQQQQ、爱情万岁、Pony石、古航俊、goLarry77、德卡的羊、余辉、天堂之路、丨绝色灬倾城、忧郁的蓝调、啊倒站长、st幸福、镜-子、呃均衡、一曲相思情终散、达斯维达、柠檬酸循环、不夏空城、Layla、奥吧影爵林总、蔓鱼蒲烧、费雯丽德勒、我是金金呀、-RyanM、寡人一身王子病、GrasS、洛城机密Daniel、wuli托运、卡车强盗、cahuntoism、Felixxxxx、魔法坏嘎嘎、Aelios、Danburmeister、xr、花花猫儿ER、Jerome、飞扬独霸、566武珞路、John_BM、天堂陌影、柠檬哈士奇、起名是种艺术、妮的星巴克大爷、aaaaabbbbb543、pisce33、挽梦、代拦星、土牛、愿得一人心、哥特钢琴师、杨昭36、univy、xywRaymond、兔宝宝990327、cheriezeng、recalcitration、泠月沄歆、Jakoo、灰色ll幽默、忆莲盛放、POISONER15、阿懒还好、凡男森、mncmnhs、藍色雨霖霖、光影-晏菲路、BBBB、bagiogo、蓝采的野花、Maxine、LeBronStan、sissily95、一氧化二氢、泛海花源、七世萧、邪恶男孩狂想曲、五月橙苑、阮遇珩、左右手的距、Fresh-Z、贤一、That_Bitch、天宇喾帝、甲丙5918、HAL9K、houmax5、Slayft、所罗门的囚徒、异度恋、我可以、贴吧用户_7WEX5Z1、造化…大帝、不打五星、苦咖啡、yeee、刀得吃好喝好、乐儿湾湾__、我的id呢、Z若虚、zzy花岗岩、顾戚珩、好景当前、郑天后喜欢、小朋友想暴富、吉米李Jimmy、粥小布Aaron、夢裡羔羊、雯苑苑长、五方粉、11117777e、raucan、Nic骨灰级影迷

感谢捧场吧友：

易口、K-Ob、如沐爱河、默里奇、步步衿心、香榭丽舍双鱼

获得积分共415部影片，年份具体分布如下

2010年35部

2011年39部

2012年39部

2013年46部

2014年41部

2015年47部

2016年52部

2017年44部

2018年47部

2019年25部

第100名积分22，与101名同分且都为5票，但最高分权重低不幸落榜。积分20以上以微弱差距未入百大的：

积分22

聚焦4+6+4+7+1

每分钟120击10+8+3+1

某种女人4+8+6+4

蜘蛛侠：平行宇宙8+2+12

如沐爱河7+5+10

女朋友，男朋友11+11

狼屋11+11

积分21

爱在午夜降临前、我的母亲、女人的阴影

积分20

让子弹飞、圣殇、和谐课程、幻梦墓园、房间、扎马、死灵魂