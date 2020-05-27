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神甫的电影笔记

Remember, if you ever need a helping hand, you'll find one at the end of your arm. As you grow older, you will discover that you have two hands. One for helping yourself, the other for helping others.

http://i.mtime.com/shenfu/

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编辑 | 删除 奥斯卡吧评选2010-2019年百大电影

神甫 发布于：

 

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The 100 Best Movies of 2010-2019

投票时间：2020年3月19日—4月10日

 

统计115位10级以上计分票：

隐读小学、胜者为王05、洋QQQQQQQQ、爱情万岁、Pony石、古航俊、goLarry77、德卡的羊、余辉、天堂之路、丨绝色灬倾城、忧郁的蓝调、啊倒站长、st幸福、镜-子、呃均衡、一曲相思情终散、达斯维达、柠檬酸循环、不夏空城、Layla、奥吧影爵林总、蔓鱼蒲烧、费雯丽德勒、我是金金呀、-RyanM、寡人一身王子病、GrasS、洛城机密Daniel、wuli托运、卡车强盗、cahuntoism、Felixxxxx、魔法坏嘎嘎、Aelios、Danburmeister、xr、花花猫儿ER、Jerome、飞扬独霸、566武珞路、John_BM、天堂陌影、柠檬哈士奇、起名是种艺术、妮的星巴克大爷、aaaaabbbbb543、pisce33、挽梦、代拦星、土牛、愿得一人心、哥特钢琴师、杨昭36、univy、xywRaymond、兔宝宝990327、cheriezeng、recalcitration、泠月沄歆、Jakoo、灰色ll幽默、忆莲盛放、POISONER15、阿懒还好、凡男森、mncmnhs、藍色雨霖霖、光影-晏菲路、BBBB、bagiogo、蓝采的野花、Maxine、LeBronStan、sissily95、一氧化二氢、泛海花源、七世萧、邪恶男孩狂想曲、五月橙苑、阮遇珩、左右手的距、Fresh-Z、贤一、That_Bitch、天宇喾帝、甲丙5918、HAL9K、houmax5、Slayft、所罗门的囚徒、异度恋、我可以、贴吧用户_7WEX5Z1、造化…大帝、不打五星、苦咖啡、yeee、刀得吃好喝好、乐儿湾湾__、我的id呢、Z若虚、zzy花岗岩、顾戚珩、好景当前、郑天后喜欢、小朋友想暴富、吉米李Jimmy、粥小布Aaron、夢裡羔羊、雯苑苑长、五方粉、11117777e、raucan、Nic骨灰级影迷

感谢捧场吧友：

易口、K-Ob、如沐爱河、默里奇、步步衿心、香榭丽舍双鱼

 

获得积分共415部影片，年份具体分布如下

2010年35部

2011年39部

2012年39部

2013年46部

2014年41部

2015年47部

2016年52部

2017年44部

2018年47部

2019年25部

 

 

第100名积分22，与101名同分且都为5票，但最高分权重低不幸落榜。积分20以上以微弱差距未入百大的： 

积分22

聚焦4+6+4+7+1

每分钟120击10+8+3+1

某种女人4+8+6+4

蜘蛛侠：平行宇宙8+2+12

如沐爱河7+5+10

女朋友，男朋友11+11

狼屋11+11

 

积分21

爱在午夜降临前、我的母亲、女人的阴影

 

积分20

让子弹飞、圣殇、和谐课程、幻梦墓园、房间、扎马、死灵魂

 

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神甫

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