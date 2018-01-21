约翰在北方沿海的一个小镇长大，这样的小镇在这个国家有千千万，不多的人口，巴掌大的主街道，屈指可数的商店，最近的电影院要开车半小时才能到达，而约翰从小学到高中都就读于这个小镇里的唯一一所学校，直到大学，他才离开这个小镇开始新的生活。上大学前的这近二十年的时光简介，放到乔，这位同样来自这个小镇的男人身上，不用做丝毫的修改。对，约翰与乔是从小玩到大的朋友，中文里我们称其为“发小”。

乔的父亲就在这所小镇上唯一的学校里当英文教师，教从九年级到十二年级的所有班级，小的时候乔总觉得，他的父亲是为了每天盯住他才接受这份工作的。乔的母亲是家庭主妇，除此之外，她最主要的工作就是做当地教会的义工，每每回忆起来，乔最不愿提起的就是他的母亲如何在他放假的时候几乎是强求着他跟着她去教堂。

“乔，好孩子，你已经快一周没见神父了，上帝会惩罚你的。”

“乔，你这周又没有好好做祷告，快去请求神父的谅解。”

“乔。。。”



相比起和父亲待在学校，乔似乎更不愿意跟母亲去教堂，每个周日他们全家都要去教堂做弥撒以及向神父忏悔，每天清晨，乔都要跟着母亲读经祷告，当然也有例外，那就是生病的时候。离开小镇后，乔总是打趣地跟朋友说道，小时候连家庭医生都搞不明白他为什么总是生病，只有他和约翰知道。

镇子里的绝大多数人都和乔以及乔的家人一样，是纯正的高加索白人，而约翰，他父亲的先辈是意大利人，而母亲则是纯正的印第安人。约翰的父亲开着小镇上最受欢迎的（可能也是唯一的）杂货店，而店里最受欢迎的，也是被约翰的母亲消费最多的，是威士忌。约翰的母亲可从来不是家庭主妇，她最爱的是周六晚上和约翰父亲到酒吧里面唱歌跳舞。约翰的父母在他们年近五十的时候才有了他，以至于第一次见到约翰父母的乔以为他们是约翰的祖父母。

乔很喜欢去约翰家里玩，不单单因为他们两个是镇上唯二的独生子，也因为乔觉得约翰的家里相比较自己家要“热闹”许多，最关键的，约翰可以做任何他想做的事情。乔至今也没有跟母亲提起，第一次喝酒的经验就是在约翰家。十一年级的那一天，约翰的母亲像往日一样喝得大醉，在家里又歌又舞，乔和约翰在电视机前玩着游戏，而约翰的父亲还在楼下的杂货店里和客人聊天。约翰的母亲突然问道：

“你们要来杯酒么？”

乔和约翰突然停下了游戏，看着对方，异口同声地喊道：“当然！”

后来他们才知道，约翰的父亲上楼才发现，三个人已经醉得不省人事，他只好给乔的父母打电话扯的谎，征得他们的同意乔可以过夜一晚。

约翰是在他上大学的一天，接到父亲的电话得知母亲突然去世的消息的。葬礼上，在更远的地方读大学的乔也赶来，那一晚，他们再次喝到伶仃大醉，抱头痛哭。

而最让约翰伤心的，是乔结婚的那晚。新娘是同样在小镇长大的黛西，黛西的身体看起来比乔大一倍，留着短发，平日里看起来倒也和气，黛西是乔的母亲在教会的朋友的女儿，而黛西也同样是位教师。约翰甚至以为，做下与黛西结婚决定的，不是乔，而是黛西和乔的母亲。婚礼那天，约翰是伴郎之一，他偷偷问乔，“你真的爱黛西么？”乔没有说话，只是简单地“嗯”了一下。那晚，乔所有的好朋友都在，大家都喝醉了，约翰和乔和他们的朋友们一起抱着痛哭，哭得比约翰母亲去世那晚还要伤心。

再后来，约翰换了一个又一个的女朋友，他为她们心碎，也将她们遗忘，酒精成了他的最爱。他的父亲给他在离小镇不远的另外一个大点的城市买了套房子，而他也有了个可以糊口的工作，约翰过着家、工作和酒吧，三点一线的简单生活。而乔，依然和黛西住在遥远的它州，他是个体面的律师，有着不菲的收入，戒掉了烟酒，唯一的嗜好是偶尔抽点大麻，结婚已经近十年，每次有人问他们是否计划要小孩的时候，黛西总说：“上帝才知道。”然后开始滔滔不绝地讲起养小孩有多麻烦之类的话，而乔，则微微一笑，简单地“嗯”一下。

乔的婚礼过后，他和约翰就再也没有见过。偶尔和约翰在脸书上联系，却总是阴差阳错地错过见面的机会。他的朋友们却从他那讲不完的从前的故事里认识了约翰，而同样的话，放在约翰身上，不用做任何的修改。





