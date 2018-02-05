在看电影之前，已经把原著找来细细品味了番，看完电影，只能说影片和原著各有千秋，如果说非要分出个高下的话，似乎还是原著更胜一筹。然而这么比较又似乎很不公平，因为毕竟电影只是截取了原著中的一部分改编，而原著中最让人怅然若失的结尾部分在电影还没进行到那里的时候就戛然而止。



虽然原著往往比电影在刻画人物内心时要更细腻些，但该片在这一点上丝毫不亚于原著，长时间定格的镜头，蒙太奇的巧妙运用，以及主演们精准细致的表演，将主人公内心的挣扎波澜以及心理发展完全展现出来，然而也或许因为电影在这上面花费了太多的时间，以至于收尾的时候多少有些仓促。然而，还好，在以为电影要在最后几分钟泄掉的时候，很让人惊喜地，导演给了影片一个不能再完美，同时也注定成为经典的结尾。

如果让我说影片最让我喜欢的片段，除去神结尾外，就是离结尾不远处，Elio和父亲的促膝谈心，短短的几分钟，是如何道出了作为一个父亲不能再好地传达给儿子的人生真谛。他的理解和宽容，他对Elio那无私伟大的爱，以及对自己人生精辟又充满了宿命感的总结，想必任何一个人如果当面听到这样的话，都会让自己一生受益无穷。

似乎是随着当年那部横空出世震惊世界影坛的《断背山》开始，同志电影得到了越来越多认定关注，而最近几年的同志电影也越来越出色，尤其是去年，不仅年初的《月光男孩》斩获奥斯卡最佳影片，同时在全球范围内还有多部影响力不小，同时获奖连连的佳作。这部《请以你的名字呼唤我》在立项之初并没有被太多人看好，筹备近十年，如今上映获得如此热烈的回馈实属让人惊喜。而影片带给观众最大的惊喜，想必是男主角，在中国号称“甜茶”的蒂莫西了。他在影片中用超越年龄的成熟精湛的表演将影片的水准又推高到一个更高的高度。尤其是片尾的短短十分钟，整部戏的精华集中于此，而这十分钟又恰恰几乎是他的独角戏，完成度如此之高除了天赋之外，很难让人想出别的原因。

正如Elio的父亲所说，并不是每个人都能拥有一段如此纯真炽烈，永生难忘的记忆，哪怕仅仅是一段并不长的回忆，于人生也是一种莫大的幸福，每每想起来，还是能感受到当时身处其中时带来的甜蜜和痛苦，而这甜蜜和痛苦是糅合在一起无法分开的感受，正是这样特殊的感觉让这段经历如此曼妙和难忘。观众在观看影片的同时，也一定会很轻易地想起自己的经历，对爱慕对象的暗自喜欢，对他/她对于自己感觉的好奇，恋爱时的惊喜和忐忑，以及分别时的痛苦，短短的两个多小时，不仅仅属于Elio和Oliver，更属于每一个观众数年甚至数十年前的回忆。电影散场，又有多少人和影片最后的Elio一样，两眼泪光呢。

时间，时间是一切最好的解药。多希望，影片能够将原著中两人多年后再次相见的场面拍出来，也或许，会是另外一部电影了吧。

