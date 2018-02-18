怀俄明州的印第安部落，深冬的又一场暴风雪过后，苏珊像往日一样吃完了午饭看着电视。突然，门铃响了。



苏珊所住的印第安部落其实就是一个小镇，镇上的人几乎百分之八十全是印第安人，而这印第安人中的百分之七八十，又是住在简易的拖车里，对于他们来说，一个有卫生间，有厨房，有张床的拖车就是他们的家，而苏珊正是其中很普通的一名印第安女子。今年将近四十的苏珊有个已经快二十岁的儿子，儿子马修高中没毕业就当了一名卡车司机，现如今，还和苏珊住在一起，让本就不宽敞的拖车更显拥挤。



苏珊开门的一瞬间呆住了，她定了定神，问道：“你来做什么？”



门外是一个约莫四十岁左右的白人男子，他说道：“来看看你，还有你的孩子，他在家么？”



“我们不需要你的关心，谢谢，马修今天上班去了，现在不在家，我不希望他知道你来过，你还是走吧。”



“对不起，苏珊，二十年了，你能原谅我么，我知道马修不是我的儿子，可是这二十年里我一直都把他想象成我自己的孩子。”



不等他说完，苏珊把门给重重关上了。



“我今晚就在我父母以前的房子，对不起，苏珊！我今晚等你们！”



不愿理会门外的声音，苏珊不由自主地走到沙发旁，突然瘫坐了下来，二十年了，做梦一样。终于，苏珊忍不住哭了起来，电视里依然传来了节目的声音，苏珊已经全然听不见，已经随风而逝的往事又一幕幕地浮现出来。



二十多年前的苏珊还没有像现如今一样成为发福的中年妇女，她还在镇上的唯一一所高中上学，像很多少女一样，她会模仿电视里的明星，想象着有一天能够走出这个小镇，成为大明星，遇到白马王子，从此过上幸福的生活。苏珊虽然谈不上多漂亮，但是也绝对是对男生有吸引力的，她喜欢麦当娜，也喜欢像她一样对那些她感兴趣或者不感兴趣的男孩子们调情。



克里是班上为数不多的白人男孩，有些害羞的克里和有些开放的苏珊并没有成为朋友，只是学校里的人都在传，克里的哥哥马克和苏珊已经发生了关系，所以每次克里遇到苏珊，他都会感到不自在。他不大相信这些流言，因为马克可是从来没有跟他提起过这位克里的同学。据他所知，马克是有女朋友而且经常来他们家做客的，而他也能看出来马克和他女朋友的关系还不错。



马克比克里年长两岁，是学校有名的帅哥，留着寸头，金发，魁梧结实的身材，是校橄榄球队的队员，和他传绯闻的女生多了去了，而不知为什么，人们说得最多的却是苏珊和他。克里曾经问起过马克，马克只是说，“胡扯！”而克里，一头卷发，脸上有不少青春痘，虽然谈不上胖，但绝对不像马克一样健硕，他不大愿意让别人知道马克是他的哥哥，可是，在这个小镇上唯一的高中，又有谁不知道呢。



终于，有一天，克里的老师突然生病被救护车接走了，班里的学生也提前放学。克里一个人步行回家中，此刻他突然意识到哥哥的房间里有动静，于是，他以为是马克和他的女朋友，克里不愿意让他哥哥难堪，于是故意大声地关上厨房的门，做到客厅的沙发上看起了电视。



不一会儿，马克下楼了，跟着他下楼的，还有苏珊。这时，克里才注意到，苏珊今天下午似乎就没在学校。



“你怎么这个时候回来了？”马克问道。



“奥德先生病了，被救护车接走了，我们就提前放学了。”



克里装作一点不吃惊的样子，继续看着他的电视，他甚至连苏珊的眼睛都不敢看。原来流言是真的！



说来也奇怪，从那一天起，克里就一直不敢直视苏珊的眼睛，似乎看到她，他就能看到她和马克之间的交欢。而苏珊这个本来并不十分漂亮的女孩子，因为和他哥哥在一起睡过觉，在克里的眼里突然间光芒四射起来，耀眼得让他睁不开眼睛。



后来的几个月时间里，苏珊有主动和克里打招呼，但克里总是以各种理由躲开了更多的交谈。



转眼间，毕业舞会就要到了，那一晚，苏珊很高兴得穿上了她的父亲专门为她开车两个小时去离小镇最近的一个大型商场买的红裙子。更让她高兴的是，克里邀请她做他当晚的舞伴。



没错，马克比克里帅很多，但是，克里不知道的是，在苏珊和马克发生关系很久之前，她就一直暗恋着克里，这一点连苏珊也不明白为什么。而当晚鼓足勇气邀请苏珊当自己舞伴的克里，此刻仍然不知道，他有些吃惊苏珊会答应。



当晚的苏珊的确很美，以至于整晚克里的目光几乎难以离开她。



“你知道么，克里，我很高兴你邀请我当你的舞伴。”苏珊说道。



“你是同情我才答应的么？”



“傻瓜，我一直都喜欢着你。”



“可是，你和马克，我哥哥，你们俩。”



“这样才能让你注意到我啊！”苏珊笑着跟克里说。



克里笑了，又有些想哭，是啊，他浪费了多少的时间。他知道苏珊会留下来帮她父亲打点他的小店铺，而他自己，要去远方的大学，只是，苏珊并不知道他已经被大学录取了。



“我傻透了，我真希望我早点知道。”



“现在也不晚，不是么？”苏珊笑着说道，她从马克那里很早就得知，克里毕业后会和马克一起开一家小酒吧，这可是两年前马克就告诉她的。



“嗯，不晚。”克里没有勇气告诉苏珊。



当晚，他们二人都没有回各自的家，克里的叔叔离婚后就一个人住着，苏珊和克里不愿意回各自的家，便央求着他叔叔容许他们在他家里过一夜，克里的叔叔是个不善言语的老实人，当下便答应了。而在那之后的两个月里，克里叔叔的家就成为了这两个年轻人的临时爱巢。这两个月，他们疯狂地做爱，仿佛是弥补过去浪费的时光，他们去派对，去看电影，一起吃冰激凌，一起野营，甚至还差一点收养一只流浪猫，两个月的时光是如此快乐而短暂。



还有两天，克里就要出发了，在决定跟苏珊说明情况的前一天，他想了很多，考虑了很多种不同的情况，他甚至很严肃地考虑要不要放弃这个录取而为苏珊留下来。



“苏珊，”克里那晚的声音甚至有些颤抖，“我们以后会离开这里的。”



“好啊，去哪里呢？”



“我会把你接出去的。”



“那我们一起攒钱喽。”



“我被西北大学录取了，后天，我就要去芝加哥报道，大学毕业后我争取在芝加哥找到工作，然后我就把你接过去。你不是一直很想去芝加哥的么？等我在那边入学了，我就开始打工，然后你就可以去看我了。”



苏珊没有说话，她只是淡淡地说“好啊”，报以一个同样淡淡的微笑。



当晚，苏珊没有回到自己家，而是去了克里的叔叔家，那晚，克里需要回家收拾行李，他不知道的是，苏珊和克里的叔叔喝得伶仃大醉，酒醉之后的两个人，发生了第二天克里不想看到的事情。



第二天一早，克里去苏珊家找她，结果她父亲说苏珊没回家，克里想可能她去了他叔叔家。苏珊的父亲和母亲五六年前就离婚了，五六年前的一天，一个游牧工人路过这个小镇，不多久，苏珊的母亲就和游牧工人一起，消失不见，而苏珊的父亲除了夜夜买醉，也会带不同的风尘女子回家。这些，克里都是知道的，他知道，苏珊是真的不愿意回到这个家，即便她的父亲很疼爱她。



克里叔叔的拖车并不大，不过还是有个单独的卧室，克里和苏珊留宿在他叔叔家的时候，他叔叔是睡在客厅的沙发上的。克里敲了敲门，没有人答应，他透过窗户敲了敲客厅，沙发上竟然是空的。



克里似乎意识到了什么，又狠狠地敲了几下，此刻，克里的叔叔开门了，他看起来依然还没从宿醉中清醒过来，几乎全裸的身体，只用一块很小的毛巾遮住大肚子的下面。克里只瞥了一眼房间里面，用尽全身力气给了他叔叔一拳，便离开了。



那一离开，就是二十年。



再后来，苏珊诞生下了小马修，最开始的时候，她甚至不知道孩子的父亲是谁，直到她带着所有可能的父亲去医院做了鉴定，才发现，小马修的父亲是克里的叔叔。一直到马修长大成人开始工作之前，克里的叔叔都每个月按时给苏珊寄来生活费，之所以是寄来，是因为苏珊那晚过后再也没有见过他，除了亲子鉴定的那天，哪怕他们住得并不算远。苏珊在她父亲死后就一直经营着她父亲的那间小店，日子虽说清苦，倒也过得去。



再后来，马克的又一桩事情闹得满城风雨，原来，马克一直都背着已婚的妻子暗地里和别的男人偷情，直到有一天他老婆发现后被她闹得沸沸扬扬，众人皆知。很多人，尤其是当初暗恋过马克的女孩子都震惊了，原来那位英俊潇洒的橄榄球队员，竟然一直是同性恋，虽然马克的老婆逢人便说“我早知道”。马克从此以后离开了这个小镇，就像苏珊的母亲一样，自此杳无音信。



再后来，苏珊只是听说克里在芝加哥定居了，再多的，她也不曾听说，也似乎不想听说。直到今天，她甚至不知道原来克里知道马修的存在。



当天傍晚，马修下班回家。吃完饭后，苏珊把一张写着克里地址的纸片递到马修手里：



“马修，今天晚上，我想让你见一个人。”



“谁？”



“一个我想让你见一见的人，如果你愿意的话。”



“是我父亲？”



马修并不知道自己的父亲是谁，因为苏珊从来不愿提起。



“替我向他问好。”



苏珊没有说再多的话，她静静地坐在沙发上，像往常一样看着自己爱开的节目。她没有听到马修出门的声音，她甚至没有听到电视机里传出的声音。她不由自主地闭上了眼睛，脑海里闪现出太多的画面，她似乎不愿意再睁开有些沉重的双眼。