算起来，这似乎是影院里观看的第一部主角全部是非裔的电影，也是很久以来，影院里有这么座无虚席的盛况。又或者可以这么说，这可能是第一次非裔电影在商业票房领域大放异彩到成为年度现象级。观看之前，因为有了诸多好评，所以期望值很高，看完后走出影院，自觉果然不失所望。

《黑豹》的故事像极了很多漫威的超级英雄电影，又或者说漫威的超级英雄电影都如出一辙，无非是内心纠结的英雄与内心扭曲的反派之间很容易被预见结果的战争。而漫威电影的成功并非靠故事取胜，除去超级英雄的个人魅力之外，就是整个漫威宇宙的故事设定的成功，几乎每一个宇宙都能够完美独立的让人向往地存在，而又可以不断交叉，在时间和空间上存在各种各样的交集。本片的成功也不外乎于这么几点，当然，可能唯一不同的就在于，影片主角几乎全是清一色的非裔以及将非裔文化彻底的代入。

非裔电影长久以来都处于相对尴尬的地位，非裔角色或者在商业大片中充当配角，或者只是在文艺奖项上才有所斩获，就算极个别卖座的超级巨星（如威尔·史密斯，丹泽尔·华盛顿等），他们的卖座大片往往也是与白人搭档。一来因为西方的人口构成决定了非裔只是少数族裔，二来单独整个非裔社会还没有形成足够的票房吸引力。随着西方社会的逐渐进步，人口素质的不断提高，越来越多主流的非裔电影形象开始出现在荧屏，不论是票房亦或是奖项都大放异彩，而这些成功不仅仅像上个世纪末一样仅仅靠屈指可数的几位超级巨星，而是越来越多的名不见经传的非裔电影人一夜成名，靠的是他们的才华以及影片的质量，当然，还有人们越来越开放和眼界和多年来高素质观众培养。

本片最出色的，私以为是一众配角的刻画，尤其是女性配角，包括黑豹的女友，妹妹以及母亲，这些角色拥有即便在其它漫威电影中也少有的坚毅果敢，潇洒凌厉的女性形象。再加上非裔独特的外形及服饰，打斗场面具有格外的美感。相比之下，基本是开挂技能一般的男主人公反而并不是那么吸引人了。除去角色设定外，几位女性的出色表演也很给其角色加分，无疑也增添了影片的质量。

漫威的电影自然少不了一些插科打诨的幽默，尤其是非裔独有的幽默感在影片中偶有出现，私以为这样的幽默似乎应该更多一点，可能是为了淡化之前刻板的“黑人式幽默”的印象，本片的笑点反而很多都给了依然很“霍比特”的潮爷。希望下一部当中，我们可以看到更多的非裔本土幽默，想必会给影片加分不少。

影片最令人印象深刻的还有独特的配乐，超级英雄的旋律加上非洲民族乐，再混以当下耳熟能详的R&B热门曲目，想不让人欣赏都难。

非裔电影的好莱坞之路走得并不平坦，纵观影史，和非裔人权史一样，颇为曲折和艰难，能争取到如今的地位和成就，很让人敬佩。亚裔电影和亚裔影人在好莱坞的发展，在可以预见的将来，也应该会搭上中国这一超级市场飞速发展的顺风车，也令人无比期待。

现实生活中的非洲，很可惜当下远不如电影中描述得那样发达，但不可否认，她一定像电影中一样富饶美丽，还有一群为之奋斗的人们。《黑豹》作为好莱坞现象级巨作，有着巨大的良性影响，尤其对非裔美国人以及生活在非洲的年轻人们。希望不久的将来，非洲不再是一片让人们遗忘的土地。

