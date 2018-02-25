前几日的一天，开车的路上突然问道一股熟悉的味道，那是小的时候，在离家不远的一个馒头店里的刚出笼的大白馒头的味道。白嫩的馒头有各种样式，像包子一样的圆馒头，还有像芋头一样的椭圆形馒头，而我最爱的，是里面夹着香甜红豆的甜豆包。厚厚的馍馍皮儿，撕开一层，热腾腾的香气扑面而来，咬上一口，白面的香味和红豆的甜味融化在嘴里，实在是再好不过的路边美食了。现在想想，也不知那面里面放了何种作料，单是问道那股香气，就很难让人抗拒。

很经常地，会闻到许多曾经喜欢吃的食物的气味，远在异国他乡，明知这样的气味是如此虚幻，可是闻起来却又如此真实。几乎是每天开车必经的一段路里，有那么短短的几十米路，很多次经过，都能闻到葱花饼的味道。上高中的时候每早都有早自习，下了早自习后我们这些走读的学生有时并不会回家吃饭，而是在学校门口的小饭店，或是饭摊上买早饭吃。煎得鲜黄酥脆的葱花饼成为了我们当时的最爱，每天早晨还没下早自习，葱花饼的香气便透过围墙和院门向教室蔓延过来，连有些离家特别近的同学都会特意买些葱花饼带回家去吃。最难忘的，是葱花饼配上胡辣汤，这样的绝配吃了那么多年竟一点不觉得腻，而如今离开那个地方已经十多年，仍教人念念不忘，不知何时才能再吃上一次。

有的时候，会突然闻到小时候母亲经常做的食物，可能只是一盘简单的清炒土豆丝，可能是一盘用了半天时间调和好的饺子馅儿，也可能是鲜美多汁的红烧鲤鱼。小的时候，菜的种类并不多，炒土豆丝是我的最爱，在外吃了那么多种的炒土豆丝，唯独母亲做的炒土豆丝最好最合我的口味，以至于小的时候有那么几次，因为太爱吃她炒的土豆丝，而一顿饭配着土豆丝吞掉了三四碗白米饭。现在隔着万水千山偶有回家，即便回家，炒土豆丝这样简朴的菜也很难被我想起来，或是在饭店，或是母亲每每都用我小时候最爱的几样肉菜招待着，只是偶尔地，突然闻到炒土豆丝的味道来，才惊觉，这或许才是我最爱的一道菜。

有一次，我偶然跟姐姐提起闻到了某样母亲做的菜的味道来，她淡淡地说了句，肯定是想家了吧。我竟然没想过，我有时候闻到的这些熟悉却又虚幻的味道，或许真的是脑海中潜意识的思念在作祟。嗅觉是有记忆的，而这样的记忆甚至比视觉来得更要精准。当潜藏在脑海底部的一些意识开始浮现的时候，有时候嗅觉往往比意识还要先抵达，越是在节日的时候，这样的味道就来得越频繁。都说中国人的胃永远也适应不了外国的水土，要我说，最难改变的是从小几十年所吸入的食物的气味，这气味已经渗透进身体里的每个毛孔，一呼一吸间，都会散发，而当思想凝聚的时候，储存在体内的气味会突然喷薄而出，这气味不仅勾起你的食欲，更会勾起你的回忆，以至于那么短短几秒钟，你会有一种颠倒时空，惊异于自己身在何处的错觉。

转眼，狗年已经开始一周多了，上个星期还兴起自己包了些饺子吃，而且是母亲告诉的她最简单的一种饺子馅。虽然这里的年味真是没有一丁点，但是吃到饺子的那一刻，还是觉得很满足。电视机里传出的春晚，即便没有看上几眼，但还是要一点不拉地让它播完。在海外的这么多年里，一盘饺子和一台春晚，还有和远方家人的视频通话，这个年，就算是简简单单却又幸幸福福地过了。而年味，会像幽灵一般，萦绕在不远处，不论春夏秋冬，雨雪寒霜，召之即来，挥之不去。

