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西北望，射天狼

光影流年的记忆只有在梦中才依稀闪现。豆瓣： 天堂电影院里的狼 http://www.douban.com/people/1207413/

http://i.mtime.com/ssmhty/

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编辑 | 删除 四季物语（夏）

饺子兄 发布于：

                                                           夏

 

      就在彭斯快要到家的时候，他接到一个电话，来电的不是别人，正是他的好朋友马科。说起这位马科，他和彭斯是大学同学，毕业后又在同一个城市工作，再加上二人性格相近，兴趣也相投，马科婚前常和彭斯混在一起，即便二人各自都有女朋友的时候也会常各自携带女友一同游玩，所以相比较其他朋友，自然是要更熟络许多。马科两年前结的婚，如今孩子已经一岁，随着婚姻生活越来越步入正轨，他们哥儿俩之间的见面倒是越来越少，不过，马科虽然深知他的这位好兄弟是个出了名的花花公子，却也不是不想安定下来。于是，每次见面没少劝彭斯别那么挑剔，而且总是三番五次地给他介绍女朋友。

     彭斯接起电话来，果不其然，又给他介绍了一位。彭斯没有像以往那样很痛快的答应。

     “昨天喝多了，再说吧。”彭斯还有些头痛。

     “彭斯啊，这位你可不能错过，是我同事朋友大学时候的校花级的人物，见个面总还是可以的嘛，大不了玩儿玩儿。”

     “那你随便定个时间吧，到时候能不能到我可不敢保证。”彭斯之前对这些花儿级的美女可是特别上心的，一度认定自己非这级别的不娶。年岁渐长成熟些后，依然会不放弃任何接触她们的机会。他的这一回答让马科多少觉得有些奇怪。确定彭斯没有遇到什么事情后，他只是随便确定了一个月后的一个日子，悻悻地挂了电话。

     见面的那天，马科和他太太与这位校花和彭斯约到一个咖啡店，马科见到彭斯看起来和往日并无两样，心中放心了些。说起这位校花来，长得确实叫一个漂亮，而彭斯对她的第一印象也确实是漂亮，两眼有神，说起话来一股柔情荡漾，唇红齿白实在是配得上校花的名头。那天马科与太太小坐了一会儿便借口有事先离开了。第二天，马科像往常一样迫不及待地跟彭斯打听后续情况，按照以往的惯性，彭斯要不就是数落对方的不好，要不就是炫耀前天晚上把对方带回家的战绩。而这一次，多少让马科有些吃惊。

      “挺好的啊，聊了会儿天我们就散了。”彭斯无精打采地说道。

      “那然后呢？”马科在电话那头有些着急。

      “没然后啊，就各自回家了呗。”

      “哦，联系方式留了吧？”

      “没，我最近很忙，没工夫。不过还是谢谢兄弟你。”

      马科觉得有异样，可是又说不上来，“难不成是彭斯纵欲过度了？”他心里想着，却也没说出来。按理说不应该，彭斯刚过三十，还没到性需求下降的日子呢。

      且不说那边马科觉得不对劲，连彭斯也觉得有些奇怪，说起这位校花级的美女来，按理说正是自己以往喜欢的类型，可是见她的一瞬间，心中竟然没有一点波动，哪怕那天离开之前她如何暗示，他竟然没有一点冲动的感觉。

      彭斯为了确保自己的身体是正常的，当天下班回来后便打开电脑，旁边备上一包纸巾和一瓶润滑液，点击自己收藏的小电影网站，开始自行解决开来。

      事实证明，他的身体毫无问题，可能因为好几天没有发生关系的缘故，发泄得稍稍早了一点，可是比起平常人来，他自信这持久度还是足以让大部分男性羡慕。

      然而，一个让他吃惊甚至有些难以接受的情况是，他发觉自己看片的过程中，竟然对女性的肉体没有了一点欲望，相反，男性的肉体竟出人意料地让他热血沸腾，心跳加速。

      彭斯突然有些害怕，会不会是很多天没碰女人的缘故？正想着，他抓起外套夺门而出，径直走向了他常去的那件酒吧。

      酒吧里人不多，可能是工作日的缘故，酒保还是之前那晚出事时将他拉开的酒保。彭斯在吧台坐下，跟酒保打了招呼，点了瓶最爱的啤酒。开始四处打量有没有自己中意的女孩出现。

      转眼已经过了个把小时，啤酒也已经喝了三四瓶，彭斯竟然没有遇到一个让自己看上眼的女孩，虽说有那么一两个女孩过来搭讪，但是他没有一点的兴趣，此刻的彭斯已经有了些醉意，眼看酒吧就要关门，于是彭斯只好打道回府。

      正要离开的时候，酒保突然发话了。“怎么，今晚没遇到喜欢的？”

      “好看的妞儿都他妈去哪儿了。”

      “之前跟你说话的那两个妞儿都不错啊”，酒保问道。

      “没觉得。”彭斯看着酒保，有些失望地说。

      今晚的酒保穿了件简单的衬衣，上面三颗纽扣都没系上，衬衣包裹着他结实的肌肉，让他的身形更显魁梧。不知是有几分醉意，还是怎么，彭斯竟主动靠近摸了下他的衬衫。就连彭斯自己也有些不敢相信。

      酒保倒也没有介意，相反，他也摸了下彭斯的衣服。

      “我看你喝得有点多，不如我送你回家吧。”酒保说道。

      彭斯没有答应，也没有拒绝，他的家离这家酒吧很近。他们两个人朝彭斯的家走去。

      第二天一早，彭斯醒来的时候，酒保已经离开了。彭斯躺在床上，昨晚虽然有些微醉，但是所有的记忆都很深刻，他记得几乎每一句对话，以及他做过的每一件事情。说起来，他竟然有点高兴，高兴的是有人能够理解他的这份感觉，接着他又有些担忧，担忧的是自己真的回不去了吗。

     接下来的个把月时间里，夏的气息越来越浓，而彭斯似乎已经越来越接受了自己的变化，他开始更加积极地去健身房，他和酒保之间依然保持着单纯的肉体关系，而同时，他也或主动或被动地和各色各样的男人发生着关系，夏天的日子似乎变得更长，外出的人越来越多，彭斯的生活又回到了之前的轨道，夜夜买醉，夜夜笙歌。

      直到盛夏快要结束的一天，彭斯在酒吧里遇到了一个人，第一次见到他的时候，彭斯的内心有种不一样的悸动，他的目光甚至难以从他身上移开。他看起来似曾相识，却又不知何时何地见过。这人和彭斯差不多的年纪，连身形都有几分相似，彭斯最终过去和他攀谈起来。他叫乔森，就住在离彭斯不远的地方，或许之前在路上二人有过碰面，所以才眼熟的吧，彭斯想。

      短短两周的时间，彭斯度过了自己生命里最快乐的两个星期，他和乔森不仅仅有着肉体上的欢愉，更多的，是他们一起做事情时候的那种满足感，他会为了挑选一个共同吃晚餐的餐厅而忙碌一晚，会为了期待周末一起的远足而兴奋一周，也会为了那个他们都很喜欢电影的上映而兴奋。彭斯在想，这样的感觉以前难道从来都没有过么，他甚至有种想要无时无刻不和乔森在一起的冲动。这对于浪荡惯了的彭斯而言，实在是开天辟地头一次。

      虽说彭斯入夏以来的一些行为都是小心翼翼地进行着，可没有不透风的墙，他的朋友们也多少听说了些他的转变，大多数人因为不确定所以不敢妄下结论，而马科，终于还是没能忍住。

      临近初秋的这一天，马科给彭斯打电话约他一起聚聚。

       “怎么样，有空么？”

       “当然，老规矩，你定时间，我定地点。”彭斯听起来很兴奋。

       “好，我爱人也一块来，想起来好几个月没见了都。”

       “好啊，对了，我可以带我的一个朋友去么？”彭斯脱口而出，问了之后他才有些后悔。

       "没问题，我认识么这朋友？男的女的啊？”马科有些顾虑，难道自己的疑问是真的？于是半开玩笑地问道。

       “应该不认识的。见了面就知道了。”彭斯并没有正面回应。

       挂了电话的彭斯望着窗外，已经开始有树叶往下落了，尽管依然满眼绿色，可不就就要变色了吧。突然他打了个寒噤，看来，秋天是真的要来了。

      （未完待续）

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