期待了很久的电影，今天终于看了。冯小刚的电影观赏性都不错，每每在故事的连贯性和人物的塑造上比同辈的一些大导演似乎要更高一筹，因此，看他的电影大多不会觉得乏闷，不论是之前的贺岁喜剧片，还是之后的一些题材沉重的文艺电影，皆是一两个小时一气呵成，干脆爽快。

《芳华》的故事，始于相逢，终于相聚，时间跨度长达将近四十年，中国这四十年间每个人生活的变化在社会巨大变革的这股洪流中显得微不足道，然而，若将每个人的生活单单提取出来，似乎每一个人的故事都可以成为一部跌宕起伏的长篇小说。现今社会难得一见的让人可敬又有些可气的刘峰，我们每个人似乎都在生活中遇到过同情过却又无视过的何小萍，还有那个似乎就是我们自己每个人的萧穗子，以及更常见的，让人鄙视厌恶又让人羡慕的林丁丁。随着影片故事的推进，时间前行了近四十年，很难说，他们这几个人，谁的生活更幸福，谁的人生更完美。

刘峰这样的人，如果是太年轻的观众，似乎觉得这样的人物描写得太不合理，过于虚构，然而，凡是从那个年代走过的人，或是听说过那个年代的故事的人，大多会觉得这样的角色还是足够真实且饱满的。刘峰在退伍后拮据的生活似乎是每个观影人在观影过程中早就预料之中的，只是，当故事真的推移到那个时候，看到独臂的他因为罚款而与执法人员冲突，却还是让人感到发自内心的难过。这难过，不仅有对刘峰这样人物的遭遇，可能更多的还有类似于内疚和羞耻的情感，作为社会的一份子，我们究竟做了什么让这个社会变成了这个样子。

整个文工团里，和刘峰最像的应该就是何小萍了，她的出身，她所遭受的屈辱和不幸都让她对这个世界充满了怀疑甚至敌意，也因此她和刘峰一样都和这个世界格格不入。编剧对于何小萍还是笔下留情的，至少，她遇到了那个世界上唯一可以让她信任的人，即便不能依靠，但是那种精神上的信任让她有了活下去的动力和勇气。同样的，何小萍又何尝不是编剧赠给刘峰的一份厚礼呢，有了何小萍，刘峰的人生价值似乎才真正得到了体现。倘若在现实生活里，刘峰和何小萍们的生活或许会是要更糟上千百倍的吧。

其实，整部影片里最让我喜欢的一个角色其实是萧穗子。因为这个角色是如此真实，真实到几乎就是一面镜子，每个观众似乎都能够感受到她就是自己。似乎善良，却又做不到刘峰那样的无私，似乎很有同情心，却又不敢在冲突的时候仗义挺身，似乎鄙视林丁丁的所作所为，却又暗自里理解甚至有些羡慕。我们像萧穗子一样，做不到铁石心肠落井下石，却也做不到无私奉献，能做到的，只能是妥协，正如她面对她那泡沫一般的爱情一般。

不得不说，《芳华》的故事性在当下国产片绝对是一流，一众新人演员们表演也十分出色，然而，小刚导演并不稳定的剪辑水准，以及那偶尔过于明显想要给观众解释剧情的一些镜头，多少让人有些失望。不过，瑕不掩瑜，当下国产片整体质量堪忧的情况下，《芳华》绝对是值得称赞的。

曾看到过一些冯导为影片做宣传时的访谈，谈及文工团，冯导和编剧严歌苓似乎都很有感触，然而，观影的观众们，真正有感触的又有多少呢，不说能有多少人或曾经或依然工作在文工团，就是文工团的那些不可说的秘密，影片又能描绘出来几分，真正怀念那个时代的人，又有多少呢。看到花大段时间描述文工团解散的那场戏，代入感甚至还没有《致青春》的毕业餐那场戏来的更强烈，也多少让影片的一些地方多了些自娱自乐的尴尬。

其实，《芳华》又何尝不是《致青春》，只不过，致的是不同年代人的青春，致的是一场远要残酷许多的青春罢了。

