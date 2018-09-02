近日不知不觉，又一次读起了《红楼梦》，而上一次读这本书的时候，还是十四五年前的高中时代，读着书中那些相似的词句，不觉又勾起了对往事的回忆。还清楚地记得，那一夜夜深人静，本该是复习功课，做那些枯燥乏味的数理化习题的时间，却偷偷翻出这本书，读到黛玉抱憾而死的时候，似乎是平生第一次地抑制不住的泪崩，而也是第一次，让我觉得文字和故事的力量竟然如此巨大。

如今十多年过去了，再次读此书，已是远在大洋彼岸的另一个国度，环境和心境统统已然不复相同。想来，人生真是有趣，时间如若真的可以倒流，回去跟彼时的自己说说话，那该是何等的神奇。

工作日复一日，年复一年，说不上有多么辛苦劳累，可也谈不上有多么地饱含热爱与激情，日子就这样一天天地过去，而内心，也是一天比一天不甘，不甘就这样随年华老去而一事无成，不甘如此庸庸碌碌，不甘来到这个世上安静平凡至此。小的时候，理想是何其远大，梦想过当天文学家，作家，医学家，科学家等等等等，甚至于在初中时候的一篇命题作文里，将自己的理想定位“世界上最伟大的人”，现在想想觉得甚是荒唐可笑，可却隐隐之间，还觉得似乎有那么一丝微弱的近乎察觉不到的火苗在不知哪里若有若无地燃烧着，正是这点火苗总是时不时地燎着内心的荒漠，明明现实中一场接一场的倾盆大雨已经将儿时的梦想浇得无影无踪，可为何那点火苗依然在幽暗深邃的远处隐隐地出现，一如幽灵，难以捉摸又让人胆寒却又难免好奇。

《红楼梦》中的林黛玉自有其惹人怜爱和惋惜之处，年少时也确对其印象最为深刻。只是，如今再读，最让人印象深刻的，反而是“心比天高，命比纸薄”的晴雯了。晴雯出身卑微，刚直不阿，她自知命运不公却也无力反抗，她抱憾而死的悲剧色彩要比林黛玉的命运浓烈许多，可谓大观园里色彩最突出鲜明，最让人遗憾愤懑和不平的一位角色。而相比较林黛玉来，晴雯也更能代表天下凡人的部分灵魂，即无高贵之身却奢不凡之梦，然晴雯的可贵之处不仅如此，她没有像其他大观园里的主仆一样，甘愿接受自己的命运，甘愿为了前程而做出如何令自己所不耻的勾当，她也没有黛玉一般的自怨自艾，厌世悲观。前面所讲，她能代表天下凡人的部分灵魂，而另外一部分的灵魂却是绝大多数人所不曾有的，那就是她有面对命运和世界所存的那点自尊和刚强，她不愿也不信自己的命运，即便自知无力反抗，但她更不愿与这个世俗同流合污。仅这一点，就让她的出现，在红楼群星里格外的璀璨耀眼，也是大观园中让宝玉终身挂念，最独特的存在。

现在暇时还会偶尔翻看之前的日志，年轻的时候真是满腹的牢骚和踌躇，岁月是真的会给人以勇气的。所谓成熟，可能就是这渐渐新添的勇气吧。十多年前的心愿，有未完成的，也有已经如愿的，有已然忘却的，也有终究挂念的，正如十几年来所遇见的人和事一般，也正如红楼一梦中的大观园，来去皆有自在。

再过个十数年，再次翻看今日的笔记，会不会有同样的感慨，那时的自己当会有不同的心境了吧。人生终是有趣的，每个人的人生都比得上最华丽的诗篇，最曲折的故事，最壮观的美景，最震撼的音乐。在每个人的世界里，唯有自己才是真实的，也唯有内心深处的灵魂，才是这个世界真正的存在。

