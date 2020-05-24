花的种子寄到家的时候，内心还是小小地激动了下，看着这么一小袋小小的十来个灰不溜秋的长满根须的土疙瘩，还真和宣传画面上明艳动人的花朵完全扯不上干系。待到要把这些含着种子的土疙瘩种到院子里的事先挖好的小坑里的时候，不自觉地把它左摆右摆，总觉得摆的方向位置不对，种子便会永远埋在这土里，甚至更是怀疑，真会有一天长出照片上的那些花么？

别以为埋在土里了就可以放下心来，默默祈祷它们会很快发芽破土而出，接下来要做的还需要浇水，那么浇多少的水，要多么频繁地浇水，少了怕它们渴，多了又怕涝，就差拿器皿来量好水量再浇灌了。还好，突如其来的一场阵雨倒是让人省了不少心，珍惜索性就任其生长，让天公来决定它们要喝多少水，毕竟院子里的其它植物生长得还算茂盛。

虽说养了条狗，待其如自己的孩子一般，但每每看到电视电影上身为父母的人对他们孩子的爱，那种似乎是条件发射一般的，不需要任何思考的爱，依然很难以理解。在我成长的环境里，可能和大多数人一样，不会轻言爱这个字，即便有，爱也是要有条件的，和很多小孩一样，我们从小便在父母那些自我牺牲的语言环境下熏陶，以至于一直觉得只有用自己的听话和将来的孝顺来回报，甚至有的同学把此生最大的目标定为让父母过上更好的日子。记得还在上小学的我，有一次因为一个机会在一个远方富有的亲戚家里待了一个星期，一个星期过后再次回到家里，刚进门的一瞬间看到空荡荡的缺少家具的房间，竟然哇地一声哭了出来，不仅仅是为了过去那一周似乎在梦里才出现过的吃不完的美食玩不完的玩具突然之间就烟消云散，更是为了内心因为有了种更喜欢亲戚家那种梦里才有的生活所造成的的愧疚感，父母自然是知道我为何而哭的，当他们问起是不是因为嫌弃他们穷的时候，我一边否认一边哭得却更加厉害了。

当初刚把狗领养回来的时候，对她完全谈不上有爱，甚至连说喜欢都很牵强，可随着时间的流逝，随着她陪伴我的一分一秒日积月累成了数年，现在确实是很爱她的，我可以从她的眼神里感到一种温暖，感到一种想要摸她的头的冲动，在她不在家的时候我会感到不安甚至伤感，但是这样的情感会和父母对他们孩子的情感等同么？我有时候问自己这样的问题，虽然不愿意承认，但是答案应该都是否定的。最近看《使女的故事》，不仅对片中女主人公对自己骨肉的爱，还有女二号对养女的那种一点不亚于亲生骨肉的爱让我感到震惊，甚至于嫉妒，那是一种纯粹的，没有一丝一毫的自私在里面的爱，或者是这个世界上最伟大的爱，一种唯有天性才可以作为解释的爱。我反问自己，自己可以给任何一个孩子提供这样的爱么？

窗外的阳光照了进来，夏天就这么悄无声息地来了，就像树叶不知不觉地变绿一般，透过绿色的还不算浓密的树叶的缝隙，蓝色的天空清澈得像一汪湖水，把白云衬托得像美玉一般，树枝上的红色的小鸟不停地跳来跳去，宁静的初夏让人似乎瞬间就忘却了刚过去不久的寒冬，日子像是土地里生长的花草树木一般，就这样么毫无察觉地安静地过去，如若没有回头，怕是很难察觉到时间的存在。

耐心地等待吧，等待那些种子破土发芽的一天，等待花骨朵含苞待放的一天，等待鲜花盛开的一天。或许等待的这些都不会发生，那又如何呢，等待本身也是幸福啊！



