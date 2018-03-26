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图宾根木匠的影视评论集萃

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编辑 | 删除 电影的真相是什么？这本书告诉你答案

图宾根木匠 发布于：

影之炼金术师


其实我写影评是一件误打误撞的事，法律系本科毕业之后，突发奇想地报考了影视学院，结果误打误撞地考上了广播电视艺术学的硕士研究生，又误打误撞地做起了研究电影导演的硕士学位论文。硕士毕业后游荡了几年，走投无路，又考取了电影学的博士研究生，这才算是正儿八经地写起了影评——现在想想，很有点基耶斯洛夫斯基电影《盲打误撞》（Przypadek）的意思。


《盲打误撞》剧照



2005 年，我第一次在《看电影·午夜场》上发表影评，从那时就开始用“图宾根木匠”的笔名，算是打开了一扇影评写作之窗。2007 年，我又开始在时光网的博客上发影评，最开始是“搬运”，把已经发表在平面媒体上的影评放到个人博客里备个份，后来发现当时的时光网竟然聚集了很多专业的电影研究者，我的很多老师、同学也都在上面写文章、建群组、玩社区，讨论得不亦乐乎，我自然很乐意投身其中。随后又在朋友的推介下，开始在豆瓣网上写影评，写多了，找我开博客的网络编辑、约稿的平面媒体也越来越多，于是写了不少影评，几年前也出版过一本影评集《疯狂影评》，真是无知者无畏。


这本《电影的真相》，主要是从2010 年到2016 年的影评，都曾发表在不同的网络和平面媒体上，所谓“真相”，无非是一孔之见，挂一之，抛砖之，贻笑之。



细较起来，我算是国内第三代网络影评人。第一代伴随着VCD、录像厅成长，啸聚于论坛BBS；第二代就是下载横行了，勃兴于博客时代；第三代熟谙P2P 软件，大多在社交网站上码字交友消磨时光；现在的第四代在移动互联时代泥沙俱下，朋友圈、微博已成为影评传播的主阵地，一时看不太清。


影评这东西，似百无一用，又不可或缺。当然，文艺批评永远是人类思想宝库的重要资源，电影光拍出来没有意义，有人看有人评才有意义——意义阐释出来了，电影才“活”了起来。本雅明说，好的批评家不是化学家，而是炼金术师，当他面对着像燃烧的柴火堆一样的作品时，他关心的不是木头和灰烬，而是那熊熊跳动的火焰，像炼金术师一样“将真实事物中的无用成分化为闪烁的、蕴含真理的金子”（转引自汉娜·阿伦特）。我想，好的影评人正是这样——一位挥舞着文字魔杖的“影之炼金术师”。


2017 年以降，我基本不写影评了，靠电影编剧、制片等工作养家糊口，算是成了个从业者，蒙编者不弃，这个时候把之前的影评文字结集，也算是个交待。


但我还是热爱文字、热爱电影的，还是憧憬着有朝一日能成为一名合格的“影之炼金术师”，以后有了合适的题目、机会，我还是会写。


不写，人生太无趣。


是为序。


本文为《电影的真相——一本关乎头脑与良心的影评》自序


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关于作者

图宾根木匠，电影学博士、中国电影家协会理论评论委员会理事、中国网络影视评论委员会副主任兼秘书长、上海国际电影节传媒关注单元特邀评委员、北京电影协会编剧与导演专业委员会委员、中国青年影评人联合会理事。


他戴着一顶专业的帽子，所撰影评纯属随心所欲，对行文规则和技术门槛不屑一顾。观影兴趣上亦属于杂食动物，只要是好电影，照单全收，来者不拒。对图宾根木匠而言，电影本质上是人与人交流的工具，在电影里，人们可以获得无限的时间与空间，可以把生命延展到不可思议的境地，更重要的是，电影能带给人们极大的娱乐体验。


这就是虞昕，他用理想主义的激情，雕刻成一篇篇自带故事和温度的影评，向电影致敬，向电影人致敬，向爱电影的人们致敬。


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