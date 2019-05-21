网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 提前预定年度十佳，这部华语版“菊次郎的夏天”太让人惊喜。

藤井树 发布于：

去年的平遥国际影展，导演霍猛凭借电影《过昭关》拿下费穆荣誉·最佳导演大奖，而凭该片拿下平遥影帝的，正是已经79岁的男主角杨太义，而这居然是老爷子第一次拍电影！



没想到的是，首次触电的杨太义，奉献了令人叹为观止的演出！岁月给予他的安静与平和，成为他表演时无形的助力，绝对惊人的表现，让提前看片的鲍起静都大呼他是偶像。


但看过《过昭关》你会觉得，影帝级别的表演，或许还不是这部电影最值得称道的地方。


《过昭关》

...
回复 (0) | 1 次阅读

编辑 | 删除 《权游》的烂尾，真的会成真吗？

藤井树 发布于：

北京时间明天上午九点，我们将看到最后一集《权力的游戏》。虽然许多人表示，已经弃剧了……



谁也没有想到，这部靠着过硬口碑砸下全球几亿粉丝的神剧，居然就这样晚节不保，再一次应验了大热美剧必烂尾的诅咒。



谁都看得出，从第五季开始，也就是剧情开始慢慢超过《冰与火之歌》小说进度之后，整部剧的调性已经下降了一个档次。虽然如此，但还是没想到，第八季居然已经开始完全不要逻辑地硬收。


从神剧到“神剧”，《权游》这风骚的走

...
回复 (0) | 2 次阅读

编辑 | 删除 丧失理性打满分，真的好想养条狗。

藤井树 发布于：

 

［ ▲映后直播采访大合影］

《一条狗的使命2》并不是一部多么深刻的电影，但那种纯粹质朴的情感，却是我们所能想象的最美。


什么样的人需要狗狗，我们为什么需要狗狗？看完这部电影，养狗的人或许会重新看待自己和狗狗的关系；没有狗狗的我们，或许也不会再拒绝从此多一个动物朋友。


观众们在这部电影里，找到了太多感动的点。他们的笑点和泪点，我们不妨一起来听一听吧~



采访人：涂洁

职业：金融从业


我打了9分。


有了宝宝以后超级喜欢

...
回复 (0) | 4 次阅读

编辑 | 删除 明明一直在笑，却又泪点无数。《一条狗的使命2》感动全场！【观影报告】

藤井树 发布于：

时间：2019年5月17日18:30

放映电影：《一条狗的使命2》

地点：红星电影世界

主持人：藤井树

嘉宾：程波


《一条狗的使命2》现场打分

平均分：8.6

最高分：10分  最低分：6

   


［ ▲全场大合影］



什么是一条狗的使命？


可以说《一条狗的使命2》，也包括它曾经感动无数人的前作，以一种超现实的方式，为我们描述了一种人与狗之间最理想化的关系：既有宠物对人的忠诚，又有双方在情感关系上的倚赖。超乎友情，类似亲情，

...
回复 (0) | 7 次阅读

编辑 | 删除 如何假装认识昆汀·塔伦蒂诺！

藤井树 发布于：

光怪陆离的好莱坞不仅制造着千奇百怪的影片，也盛产着鲜活有趣的名人百态。如果说要在其中寻找一个异数，首先在我脑海中浮现的便是：昆汀·塔伦蒂诺。




本月初，第72届戛纳电影节主竞赛单元增补了两部影片，分别是《好莱坞往事》《宿命，吾爱2:间奏》。最兴奋的莫过于影迷了，本以为《好莱坞往事》会赶不上这趟颁奖列车，没想到昆汀还是相当靠谱。


5月21日，该片将在戛纳举行全球首映，继《低俗小说》之后，他开始追逐自己的

...
回复 (0) | 3 次阅读

编辑 | 删除 那架坏了十二年的电梯终于修好了，可是《生活大爆炸》却要结束了！

藤井树 发布于：

 

《生活大爆炸》的片头曲，相信每个美剧迷都相当熟悉，很多人都曾一帧一帧想看清楚《生活大爆炸》的片头到底都有什么，也不止一个人曾经试图跟上这首歌的语速。



在我们还没学会这首歌之前，《生活大爆炸》在北美当地时间5月16日晚，和所有人说再见了。



最后一集，电梯终于修好了！所有人的开心，已经让他们完全忽略了关于质量和容积的相关知识，玩命挤！




谢耳朵终于得诺贝尔奖了！他和艾米站在台上，台下是五个最好的朋友，每个人，

...
回复 (0) | 6 次阅读

编辑 | 删除 8.4分，黑白影像下宏大而私密的墨西哥往事。

藤井树 发布于：

［ ▲映后直播采访大合影］

《罗马》是一部太值得回味的电影！导演独特的叙事手法，浑然天成的真实质感，仿佛将回忆里的童年直接搬到了我们眼前。


冷静克制的画面却饱含着对于旧日时光的怀念，又带着对残酷现实的刻意规避和淡化。我们像进入了导演的冥想盆，完全浸入式地感受着这个家庭的每一次悲欢离合。


电影里的两个女性，身份各异，却在情感上相互依靠和扶持。她们孤身一人面对着外来的恶意打量，最终以放下和独立，拥抱属于自己的

...
回复 (0) | 3 次阅读

编辑 | 删除 不要怀疑，《罗马》当然是电影视听语言所能达到的极致高峰。【观影报告】

藤井树 发布于：

时间：2019年5月15日18:30

放映电影：《罗马》

地点：红星电影世界

主持人：藤井树

嘉宾：黄望莉


《罗马》现场打分

平均分：8.4

最高分：10分  最低分：6

   


［ ▲全场大合影］



昨晚，第一次在电影院里感受了电影《罗马》，相比于此前看过的版本，这部电影在影院里焕发的魅力是如此惊人！所有视听上的细节，都在大银幕上放到了最大。



如果说此前觉得，《罗马》像是一首精致的散文诗；影院里的《罗马》，仿佛一曲交响曲。

...
回复 (0) | 4 次阅读

编辑 | 删除 戛纳开幕，红毯最亮居然是个“特殊观众”。

藤井树 发布于：

当地时间5月14日晚，第72届戛纳国际电影节开幕了。



每年，戛纳电影节除了吸引全球最顶级电影人在此汇聚，开幕式红毯和传说中的“24级荣誉台阶”，更成为全球影星、超模们争相朝圣的时尚殿堂。这段并不长的直道和台阶，位于戛纳卢米埃尔电影宫前，被誉为是全球最短也是影响力最大的红毯。



当然需要指出的是，除了昨晚的开幕式，随后在电影宫将举办多达上百场电影的首映式，也都有各自的红毯仪式。但要论时尚界的参与度和争奇斗

...
回复 (0) | 4 次阅读

编辑 | 删除 谢耳朵是谁？整个宇宙最可爱的怪咖！【文末送票】

藤井树 发布于：

       注意：拉到文末有赠票福利！


如果说对于上一代人而言，美剧的青春回忆是《老友记》，那么对于我们这一代人而言，大概就是《生活大爆炸》了吧。




从2007年首播连载至今，12年，279集，每一季的豆瓣评分都没有下过9分。对于我们这代人来说，这是美剧启蒙，也是最长情的陪伴。


也是这一部电视剧，让我们重新认识了一群和印象里不太一样的怪咖。12年间，我们看着这群人恋爱、分手、结婚和生子，几乎见证了他们的每一个

...
回复 (0) | 4 次阅读

藤井树

藤井树 (上海)

女 19岁 天蝎座

日志分类

我的所有分类(821)

日志最新回复
更多>>
日志标签
藤井树 影评 世界电影之窗 专访 盘点 优家画报 藤井树观影团 评论 贾樟柯 杜琪峰 张艺谋 旅游 陆川 上海电影节 彭浩翔 世界杯 盗梦空间 让子弹飞 海上传奇 观影团 狼灾记 装修 南京南京 小沈阳 春晚 叶问2 东方电影 宁财神 金鸡奖 贺岁档
更多 >>