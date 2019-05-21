去年的平遥国际影展，导演霍猛凭借电影《过昭关》拿下费穆荣誉·最佳导演大奖，而凭该片拿下平遥影帝的，正是已经79岁的男主角杨太义，而这居然是老爷子第一次拍电影！









没想到的是，首次触电的杨太义，奉献了令人叹为观止的演出！岁月给予他的安静与平和，成为他表演时无形的助力，绝对惊人的表现，让提前看片的鲍起静都大呼他是偶像。





但看过《过昭关》你会觉得，影帝级别的表演，或许还不是这部电影最值得称道的地方。





《过昭关》

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