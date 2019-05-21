藤井树 发布于：
去年的平遥国际影展，导演霍猛凭借电影《过昭关》拿下费穆荣誉·最佳导演大奖，而凭该片拿下平遥影帝的，正是已经79岁的男主角杨太义，而这居然是老爷子第一次拍电影！
没想到的是，首次触电的杨太义，奉献了令人叹为观止的演出！岁月给予他的安静与平和，成为他表演时无形的助力，绝对惊人的表现，让提前看片的鲍起静都大呼他是偶像。
但看过《过昭关》你会觉得，影帝级别的表演，或许还不是这部电影最值得称道的地方。
《过昭关》
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藤井树 发布于：
北京时间明天上午九点，我们将看到最后一集《权力的游戏》。虽然许多人表示，已经弃剧了……
谁也没有想到，这部靠着过硬口碑砸下全球几亿粉丝的神剧，居然就这样晚节不保，再一次应验了大热美剧必烂尾的诅咒。
谁都看得出，从第五季开始，也就是剧情开始慢慢超过《冰与火之歌》小说进度之后，整部剧的调性已经下降了一个档次。虽然如此，但还是没想到，第八季居然已经开始完全不要逻辑地硬收。
从神剧到“神剧”，《权游》这风骚的走
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藤井树 发布于：
［ ▲映后直播采访大合影］
《一条狗的使命2》并不是一部多么深刻的电影，但那种纯粹质朴的情感，却是我们所能想象的最美。
什么样的人需要狗狗，我们为什么需要狗狗？看完这部电影，养狗的人或许会重新看待自己和狗狗的关系；没有狗狗的我们，或许也不会再拒绝从此多一个动物朋友。
观众们在这部电影里，找到了太多感动的点。他们的笑点和泪点，我们不妨一起来听一听吧~
采访人：涂洁
职业：金融从业
我打了9分。
有了宝宝以后超级喜欢
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藤井树 发布于：
时间：2019年5月17日18:30
放映电影：《一条狗的使命2》
地点：红星电影世界
主持人：藤井树
嘉宾：程波
《一条狗的使命2》现场打分
平均分：8.6
最高分：10分 最低分：6分
［ ▲全场大合影］
什么是一条狗的使命？
可以说《一条狗的使命2》，也包括它曾经感动无数人的前作，以一种超现实的方式，为我们描述了一种人与狗之间最理想化的关系：既有宠物对人的忠诚，又有双方在情感关系上的倚赖。超乎友情，类似亲情，
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藤井树 发布于：
光怪陆离的好莱坞不仅制造着千奇百怪的影片，也盛产着鲜活有趣的名人百态。如果说要在其中寻找一个异数，首先在我脑海中浮现的便是：昆汀·塔伦蒂诺。
本月初，第72届戛纳电影节主竞赛单元增补了两部影片，分别是《好莱坞往事》和《宿命，吾爱2:间奏》。最兴奋的莫过于影迷了，本以为《好莱坞往事》会赶不上这趟颁奖列车，没想到昆汀还是相当靠谱。
5月21日，该片将在戛纳举行全球首映，继《低俗小说》之后，他开始追逐自己的
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藤井树 发布于：
《生活大爆炸》的片头曲，相信每个美剧迷都相当熟悉，很多人都曾一帧一帧想看清楚《生活大爆炸》的片头到底都有什么，也不止一个人曾经试图跟上这首歌的语速。
在我们还没学会这首歌之前，《生活大爆炸》在北美当地时间5月16日晚，和所有人说再见了。
最后一集，电梯终于修好了！所有人的开心，已经让他们完全忽略了关于质量和容积的相关知识，玩命挤！
谢耳朵终于得诺贝尔奖了！他和艾米站在台上，台下是五个最好的朋友，每个人，
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藤井树 发布于：
［ ▲映后直播采访大合影］
《罗马》是一部太值得回味的电影！导演独特的叙事手法，浑然天成的真实质感，仿佛将回忆里的童年直接搬到了我们眼前。
冷静克制的画面却饱含着对于旧日时光的怀念，又带着对残酷现实的刻意规避和淡化。我们像进入了导演的冥想盆，完全浸入式地感受着这个家庭的每一次悲欢离合。
电影里的两个女性，身份各异，却在情感上相互依靠和扶持。她们孤身一人面对着外来的恶意打量，最终以放下和独立，拥抱属于自己的
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藤井树 发布于：
时间：2019年5月15日18:30
放映电影：《罗马》
地点：红星电影世界
主持人：藤井树
嘉宾：黄望莉
《罗马》现场打分
平均分：8.4
最高分：10分 最低分：6分
［ ▲全场大合影］
昨晚，第一次在电影院里感受了电影《罗马》，相比于此前看过的版本，这部电影在影院里焕发的魅力是如此惊人！所有视听上的细节，都在大银幕上放到了最大。
如果说此前觉得，《罗马》像是一首精致的散文诗；影院里的《罗马》，仿佛一曲交响曲。
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藤井树 发布于：
当地时间5月14日晚，第72届戛纳国际电影节开幕了。
每年，戛纳电影节除了吸引全球最顶级电影人在此汇聚，开幕式红毯和传说中的“24级荣誉台阶”，更成为全球影星、超模们争相朝圣的时尚殿堂。这段并不长的直道和台阶，位于戛纳卢米埃尔电影宫前，被誉为是全球最短也是影响力最大的红毯。
当然需要指出的是，除了昨晚的开幕式，随后在电影宫将举办多达上百场电影的首映式，也都有各自的红毯仪式。但要论时尚界的参与度和争奇斗
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藤井树 发布于：
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如果说对于上一代人而言，美剧的青春回忆是《老友记》，那么对于我们这一代人而言，大概就是《生活大爆炸》了吧。
从2007年首播连载至今，12年，279集，每一季的豆瓣评分都没有下过9分。对于我们这代人来说，这是美剧启蒙，也是最长情的陪伴。
也是这一部电视剧，让我们重新认识了一群和印象里不太一样的怪咖。12年间，我们看着这群人恋爱、分手、结婚和生子，几乎见证了他们的每一个
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