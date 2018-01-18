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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 【观影招募】最动人电影《无问西东》抢票开始啦！

藤井树 发布于：

藤井树观影团

《无问西东》观影活动


放映时间

1月23日（周二）18:30


放映地点

上海华士达影城（漕宝店）

（闵行区虹莘路2968弄37号4层01室）


主持人

藤井树


嘉宾

程波


程波：影评人，上海大学上海电影学院教授，博士生导师。



▼抢票规则

1、请留言并转发本文到朋友圈，写下你最想看本片的理由。（请先留言，再转发）

2、在后台回复：片名+姓名+手机号+理（请把转发截图一并发到后台）

3、购买原文链接里的日历或《八月》碟，将购买截图发送后台，优先赠送《无问西东》电影票2张，限上海

4、每人1张，抢完为止

▼如何判断是否索票成功

1、你是否收到了本号发来的“恭喜索票成功”的信息？

2、你是否按要求及时回复，确认了该信息？

3、如果以上两条你都顺利完成了，那么恭喜你拿到了《无问西东》的免费观影票。请按信息内容准时去影院现场领票。

4、如果没有收到任何信息，那么表明您没有抢到票，我们只有下次再约！


▼特别提醒

本场映后互动嘉宾，我们邀请到著名学者程波来到现场与大家零距离交流。所以，观影结束请留下来，准备好问题，我们一起聊聊！


特别鸣谢：上海华士达影城（漕宝店）



《无问西东》

导演: 李芳芳

编剧: 李芳芳

主演: 章子怡 / 黄晓明 / 张震 / 王力宏 / 陈楚生

类型: 剧情 / 爱情 / 战争


2018年伊始，伴随着《前任3》一路高歌迈向20亿的高票房和争议性话题，电影市场就这样在17年热热闹闹的余温中，开始了注定要刷新更多纪录的一年。

 

《无问西东》，一部沉寂了六年的清华百年献礼片，上映第三天超过《前任3》单日票房，上映第四天，单日票房与同档期爆米花电影《勇敢者游戏：决战丛林》基本持平。

 

一边是电影评分的快节奏拉锯战，一边是口碑发酵后的票房黑马，谁能想到这样一部从电影物料开始就备受争议的电影，能在五天收获破两亿的票房成绩。

 


这两年，我们告别了让人困惑的好口碑差票房的电影乱象时代，带动观影热情的，除了商业片的视觉快感，还有电影创作对照当下生活后，与观众产生共情的话题讨论。

 

我们讲述电影背后的故事，探讨电影带给我们的思考和感动，我们想要将电影散发的光辉传递于你。


2018年，让我们回到电影本身，和藤井树观影团一起，聊聊这些，不仅将要成为电影史重要节点的影片，亦或是触动你某个神经，想要与我们一起分享的好电影。

 

1

阵容强大的幕后团队


《无问西东》的拍摄阵容可以说是重磅了。

 


首先在演员阵容上，章子怡、黄晓明、王力宏、张震、陈楚生主演，米雪、祖峰、韩童生、王盛德等众多戏骨级演员联袂加盟，等了六年，有多少人是奔着章子怡和张震第三次“同框”去的。

 

影片由李芳芳导演并编剧，这是她本人“青春三部曲”的最终章。由她独立编剧的电视剧《十七岁不哭》(1997年)可以说是80后的集体记忆，青涩的李晨和郝蕾凭此片出道。

 

 

导演处女作《80’后》(2010年)曾入围东京国际电影节主竞赛单元。

 

到了《无问西东》，团队前期准备了14个月，翻阅百余万字的历史文献、十余万张历史参考图片影像，手工制作生产服饰近万件，还原历史建筑、场景与道具陈设。于此，我们看到了这样一部有着时代烙印的影片。

 

阵容强大的还有幕后班底：

 

有多次荣获国内外电影节最佳摄影奖的曹郁(《可可西里》《南京！南京！》《妖猫传》)；

 

《胭脂扣》《阮玲玉》《色，戒》等电影的艺术指导、多次荣获金马奖与金像奖的香港美术大师朴若木；

 

张艺谋御用美术设计曹久平，以及《一代宗师》的声音指导陈光。

 

同时，为呈现更有质感的视觉效果，影片全片采用胶片拍摄，对于以后很难在院线再看到胶片拍摄的电影来说，《无问西东》可以说的一次宝贵的观影经验了。

 


2

跨世纪的深情


从整体上看，《无问西东》早已超越一部献礼片的命题作文意义，它将近一个世纪有着生命传递意义的四段式故事，化为“求真”二字，完成对“我们该如何活着”命题讨论的印照。

 

1923年的北平，陈楚生饰演的吴岭澜面对“读书是为了什么”的困惑，我们都曾因生活麻木的踏实，失去真实的自己。

 

1938年的西南联大，王力宏饰演的富家子弟沈光耀，在国难面前弃文从军，“不是华北之大容不下一张课桌”，在国家存亡的年代，缺的不是完美的人，缺的是从心里给出的真心、正义、无畏和同情。


在和平年代，又何尝不是呢？

 


1962年的北京，章子怡饰演的王敏佳是一位带着文革迫害指射的女性，黄晓明饰演的陈鹏，是一位把自己交付给国家的工程物理系学生。



这段故事，有如核爆炸般炽热的情感，有猝不及防命运的骤变。逝者已矣，生者如斯，可我们，又该如何好好的生？

 


进入2000年的北京，张震饰演的张果果是一位正在经历职场尔虞我诈的广告公司职员，我们习惯用世俗的利弊眼光衡量事物，荣耀至上后，我们失去的，是本心最珍贵对生命的善意和敬畏。

 


世界很美好，世道很艰难。“求真”的内容在不同年代有不同的含义，从物质世界矛盾到精神世界的探寻，我们可能还来不及去多想，一生就这么忙碌过去了。

 

看完了这四种不同年代的人生，你是否能找到勇气，继续抵抗世界的恶意。爱你所爱，行你所行，听从你心，无问西东。




本场观影映后主题沙龙，可以通过一直播、咪咕直播在线观看，快来进我们的直播室吧~


关注新浪微博@藤井树观影团2011，即可同步看一直播~


咪咕直播搜“藤井树观影团”


1月23号，不见不散！

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藤井树

藤井树 (上海)

女 18岁 天蝎座

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