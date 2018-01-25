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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 几代人的芳华，愿能记起你的珍贵！

藤井树 发布于：

时间：2017年1月23日18:30

放映电影：《无问西东》

地点：上海华士达影城（漕宝店）

主持人：藤井树

嘉宾：程波


特别鸣谢：上海华士达影城

《无问西东》现场打分

平均分：7.7

最高分：10分  最低分：4

［ ▲藤井树小姐和程波老师］


电影市场热热闹闹开年之际，藤井树观影团迎来了第一次观影活动。


我们邀请到男神程波老师，与我们聊聊这部票房直奔五亿的《无问西东》。


《无问西东》作为一部高校献礼片，命题作文的巨大成功引起广泛讨论，有不少团友是来二刷影片的。

 


现场不时的抽噎声，足见《无问西东》的动人之处。

 

第一次这么认真地看完片尾每一帧画面，那一位位出现在历史课本上的人物，让我们与电影里一晃而过的画面联系起来，原来，电影里的伏笔如此之多。

 


电影是给理想主义者的情书，也是与观众一次交心的对话。

 

1

嘉宾程波说


大学情结

我给影片打7.5分，特别感动的点是沈光耀母子戏那段。家训里说功名利禄早已没有多大意义，但他的牺牲已经超越了家族的意义，所谓忠孝不能两全，这比较触动中国人的家庭观。

 

因为我一直在大学里呆着，有一些情结，我硕士论文写的是西南联大，那时诗歌的现代性转变。电影里闻一多在讲古典诗歌，实际上他那时一直讲的是新格律诗，即现代的东西怎么跟古典文化结合。

 


不仅是闻一多，还有结尾提到的穆旦等。这波人在西南联大这个时空里的积淀，创造了中国教育史上的一个丰碑。

 

“真实”和“自尊”

这部电影之所以有这么多的资源支持，上映又这么命运多舛，跟清华有很大的关系，它受到很多非电影因素的影响，这也是一种对观念表达的制约。


怎么把观念的东西转化成故事和影像自然流动的表达，这是有难度的。电影里所谓文艺、叙事的感觉，是比较强烈和自觉的。

 


比如当年争议很大的《太阳照常升起》，观众说看不懂，你太拒绝观众了。但《无问西东》大家都看得懂，这就是一个双刃剑。

 

姜文的表达是带有清华的精神，就是本片强调的“真实”和“自尊”，尊重自己，觉得自己是珍贵的。这是一种价值观正确的个人主义，强调个人的独立性，对自己的认同。

 

先己后人，这往往是自私自利的表现，但怎么把它变成价值观正确的事情，它不是说真的利己，而是强调个人的独立和真实，这是创作者与观众和商业之间的博弈。相比较于姜文，本片比较关照观众。

 


本片呈现的更大的倾向性，恰巧与张震在片尾所说的反过来，哪怕尊重自我，也要兼顾对他人的善意和相互沟通的可能，就像本片想要跟观众沟通一样。

 

精英&普世

结构上刻意的手段对电影来说是有价值的，可能是命题作文的原因，把段落性的东西整合成完整的东西，这个时间是在后的，多少有拼贴和刻意的感觉。但是能这样顺下来，也挺不错了。

 

影片找到了与普通观众沟通的点，既是精英式，又具有普适性。像西南联大精神强调的独立之人格和自由之精神，对于个体来讲，独立人格是所谓的选择。


在历史语境中，某一种选择带来的正面和负面的价值观冲突，就会被具体化，与爱国主义、民族认同等联系在一起。

 


而这种联系托底的东西，还是独立人格。爱国主义被具体化，与个人关系更加密切，就容易产生共鸣。

 


本片可以被看做是文化事件，在清华百年校庆的节骨眼上，这个意义上是很难被复制的。而且它还做得不错，把大的命题和个体性东西联系起来，带有精英主义色彩。

 

很长时间，文化的主流是在反精英化，重回精英主义会有陌生的感觉，它带来的新鲜感产生话题发酵，前提是文本本身又立得住，才能形成事件。

 

2

藤井树说


主题先行

这部电影很特别，非常形而上，它在讲一个哲学、理念性的东西，用不同时空的人物串起来，在创作上叫观念/主题先行。

 

形而上的主题怎么接地气，怎么用电影语言表达，还要打动人，这是很难的技术活。

 

我不能说这部电影十全十美，但它很厉害的点在于，把家国、忠孝不能两全、亲情、爱情、个人抱负和价值观的选择，忠孝礼义廉耻等等这些难以事件化、细节化的东西影像化出来了。

 


《无问西东》先定主题，然后分了四个段落，它很宏大，把个体命运和时代结合在一起，表现了很敏感的政治时期，非常有勇气。

 

章子怡饰演的角色，是当下中国电影最直面和勇敢的表达，我相信它做了一些妥协和调整，但至少今天我们看到这段能保存到这个程度，是值得尊敬的。

 

尤其是最后的片尾字幕，我们在课本上看到的熠熠闪光的重量级名字，在电影彩蛋里作为路人甲乙丙一晃而过，这个呈现方式很特别。

 


几段叙事的立足点不一样，精神又是传承的，人物关系最后又很奇妙的联系起来，它在剧作上有精巧的设置，但是看起来不别扭，形散神不散。

 

它在说教，但是不反感，这很难得。你明明知道它讲的是爱国主义情怀教育的关键词，但是还能打动人。

 

以口碑致胜

电影的动人比较润物细无声，我的泪点是电影讲到黄晓明饰演的孤儿，有一个长镜头跟着他一路穿过茅草屋那段，他在介绍身世的时候，你就想到上一段王力宏饰演的角色的剧情。


影片没有刻意煽情，但就会用它的方式打动到你。

 

这部清华校史片一直在圈内流传，之前的宣传几乎没有，直到12月底突然看到要上映，我们所有人觉得这部片子要扑街。


虽然有很多的大明星，但它不具备卖座的商业元素，它有跟时代不合时宜的奇怪的感觉。

 


等到上映，一波接一波的观众口碑，从媒体到专家评论，再到普通观众的认可，让这部不被看好的片子，一路排片逆袭。大家也在谈黄晓明的演技，最动人的点就在于她和章子怡的那个拥抱。

 

影片没有类型片的参考，现在不是有段子，传说北大和复旦也要拍一部，算是开创了“名校校训风”题材，这在世界范围都很少见。

 

主题先行的创作不鲜见，但作为命题作文，本片做到了动人，还很受用，这是了不起的。

 

3

观众说


人性的善与恶会互相转化，人性本身的复杂在不同时代中得以呈现。

 


如果有机会提前了解了你们的人生，知道青春也不过只有这些日子，不知你们是否还会在意那些世俗希望你们在意的事情，比如占有多少，才更荣耀，拥有什么，才能被爱。

 


愿你在被打击时，记起你的珍贵，抵抗恶意；愿你在迷茫时，坚信你的珍贵，爱你所爱，行你所行，听从你心，无问西东。

 


4

现场评分


我们来看一下全场平均分，7.7分。

 


开年就看到这样一部好片子，2018，与我们一起，去发现那些好片。

 

谢谢在座的观众，谢谢程波老师，我们下期见！


［ ▲全场大合影］



更多详细内容请戳微博@藤井树观影团2011 看精彩回放哦！

 


P.S.感谢观影团的合作伙伴一直播、咪咕直播。没有来现场的朋友们也可在咪咕直播回看整场活动！


 


《无问西东》

部分观众真实反馈













《无问西东》正在热映中，

请去影院支持！

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藤井树

藤井树 (上海)

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