四个故事，家国情怀和人性的复杂，在跨世纪的线索连接中，散发着动人的力量。







它超越了献礼片的意义，给了观众一次与自己对话的机会。





7.7分，冬日里的这碗鸡汤，十分温暖人心。





特别鸣谢：上海华士达影城





来回顾一下映后观众的采访吧！





我打8分，飞行员跳伞和文革这两段有哭。





我对老师的故事比较有感触，我外公是军人，他也经历过文革，我外婆是那时的千金小姐，因为文革关系，下嫁给我外公。我外婆后来是对外公不离不弃，既痛苦又相爱。





校园情结和回味的过往，推荐大家观看。





我打7.8分，今天我是二刷。我看了很多评论文章，每篇文章分析的角度都不一样，有青春、爱情、人性的善与恶……





电影有很多心灵鸡汤的东西不让人反感，它在于细节的呈现，比如王敏佳的段落，她的眼睛会说话，观众能在里面找到触动的地方。





我打8分，也是二刷，人文情怀和家国情怀融合在一起，涉及到很多重要的历史背景，非常动人。即使是鸡汤，用料也很足。





我打9分，王力宏写信那段有哭，查了资料发现母亲是米雪饰演的，演的很出彩，在牌匾下的画面有很大的力量感。





章子怡和陈鹏那段让我感到不真实的感觉，有点生硬。张震那段是点题，直面自己的含义，比起前面剧情有些逊色。





立德立言，无问西东，电影是理想主义的赞歌，推荐给你。









接下来我们来看一下观众现场写的调查问卷吧！





你会发现生命中缺失的自我





《芳华》是讲述一代人的青春，《无问西东》演绎的是几代人的芳华。





好影片，好演员。





真实面对自己，真实面对世界。





简单粗暴三个字：想二刷。





电影的样式千差万别，但电影的意义就该是这个样子。





人心总还是有不变的东西的吧，比如真心、无畏和同情。





希望各自人生皆出于真心。





令人动容、感人。





喜欢。





情怀满满，真材实料。





一部值得回味令人深思的电影。





看完想要做自己真正想做的，无问西东！





很好看的文化情怀片。





价值观很好+回顾历史。





有时代感，而且有教育意义。





《无问西东》正在热映中，

请去影院支持！









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公号：藤井树观影团







