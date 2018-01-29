网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 7.7分，《无问西东》的深情与残酷

藤井树 发布于：

四个故事，家国情怀和人性的复杂，在跨世纪的线索连接中，散发着动人的力量。


它超越了献礼片的意义，给了观众一次与自己对话的机会。


7.7分，冬日里的这碗鸡汤，十分温暖人心。


特别鸣谢：上海华士达影城


来回顾一下映后观众的采访吧！


我打8分，飞行员跳伞和文革这两段有哭。


我对老师的故事比较有感触，我外公是军人，他也经历过文革，我外婆是那时的千金小姐，因为文革关系，下嫁给我外公。我外婆后来是对外公不离不弃，既痛苦又相爱。


校园情结和回味的过往，推荐大家观看。


我打7.8分，今天我是二刷。我看了很多评论文章，每篇文章分析的角度都不一样，有青春、爱情、人性的善与恶……


电影有很多心灵鸡汤的东西不让人反感，它在于细节的呈现，比如王敏佳的段落，她的眼睛会说话，观众能在里面找到触动的地方。


我打8分，也是二刷，人文情怀和家国情怀融合在一起，涉及到很多重要的历史背景，非常动人。即使是鸡汤，用料也很足。


我打9分，王力宏写信那段有哭，查了资料发现母亲是米雪饰演的，演的很出彩，在牌匾下的画面有很大的力量感。


章子怡和陈鹏那段让我感到不真实的感觉，有点生硬。张震那段是点题，直面自己的含义，比起前面剧情有些逊色。


立德立言，无问西东，电影是理想主义的赞歌，推荐给你。



接下来我们来看一下观众现场写的调查问卷吧！


你会发现生命中缺失的自我


《芳华》是讲述一代人的青春，《无问西东》演绎的是几代人的芳华。


好影片，好演员。


真实面对自己，真实面对世界。


简单粗暴三个字：想二刷。


电影的样式千差万别，但电影的意义就该是这个样子。


人心总还是有不变的东西的吧，比如真心、无畏和同情。


希望各自人生皆出于真心。


令人动容、感人。


喜欢。


情怀满满，真材实料。


一部值得回味令人深思的电影。


看完想要做自己真正想做的，无问西东！


很好看的文化情怀片。


价值观很好+回顾历史。


有时代感，而且有教育意义。


《无问西东》正在热映中，

请去影院支持！



微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团



回复 (0) | 收藏 (0) | 1 次阅读 |
下一篇：几代人的芳华，愿能记起你的珍贵！ >> << 上一篇：【观影招募】2月最期待好莱坞惊悚喜剧，北...

藤井树

藤井树 (上海)

女 18岁 天蝎座

日志分类
日志标签
藤井树 影评 世界电影之窗 专访 盘点 优家画报 藤井树观影团 评论 贾樟柯 杜琪峰 张艺谋 旅游 陆川 上海电影节 彭浩翔 世界杯 盗梦空间 让子弹飞 海上传奇 观影团 狼灾记 装修 南京南京 小沈阳 春晚 叶问2 东方电影 宁财神 金鸡奖 贺岁档
更多 >>