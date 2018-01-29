



藤井树观影团

《忌日快乐》观影活动





放映时间

2月2日（周五）19:00





放映地点

上海普陀大光明影城

（真光路1288号百联中环购物广场3楼）





主持人

藤井树





嘉宾

石川





石川，上海电影家协会副主席、上海戏剧学院博士生导师、监制、制片人、策展人









▼抢票规则

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4、每人1张，抢完为止

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4、如果没有收到任何信息，那么表明您没有抢到票，我们只有下次再约！





▼特别提醒

本场映后互动嘉宾，我们邀请到石川教授来到现场与大家零距离交流。所以，观影结束请留下来，准备好问题，我们一起聊聊！





特别鸣谢：上海大光明院线





一直以来，篡改过去的时间是不少导演喜欢的一类命题，而时空循环的元素往往带着既定的剧情引人入胜。

从阿方索·卡隆的《哈利波特与阿兹卡班囚徒》到克里斯托弗·史密斯的《恐怖游轮》，从理查德·柯蒂斯的《时空恋旅人》到道格·里曼的《明日边缘》，不同类型的电影都很好的完成了这一点。

而斯科特·洛布德的《忌日快乐》中更是紧紧围绕时间循环元素将其发挥到淋漓尽致。

《忌日快乐》

Happy Death Day





导演：克里斯托弗·兰登

编剧：斯科特·洛布德尔

主演：杰西卡·罗德 / 伊瑟尔·布罗萨德 / 露比·莫迪恩 / 查尔斯·艾特肯

类型：喜剧 / 惊悚 / 恐怖

上映：2018-02-02（中国大陆）/ 2017-10-13（美国）





阵容强大的主创团队





《忌日快乐》2017年10月在北美上映，首周即以超过2600万美元的出色票房成绩登顶，全球至今揽收超过1.14亿美元，成为当之无愧的年度黑马。

如此骄人成绩离不开幕后的超强制作团队。

Blumhouse，该司擅长出品高水准惊悚类影片，并开创了新的片场制片模式：制作高品质、微成本的影片。





其2017年初作品《逃出绝命镇》，由乔丹·皮尔担任编剧、导演、制片人，在烂番茄拥有99%的新鲜度，首映后位列票房排行榜首位，并在全球斩获2亿5千万美元票房。





Blumhouse团队背后的领导老牌制片人杰森·布朗姆，是美国制片人工会会员，曾获得奥斯卡奖提名，并获得皮博迪奖。他也是《忌日快乐》的制片。曾与兰敦合作过五部电影，布朗姆完全信任兰敦的创造性，同时对剧本的创意充满期待。

影片导演克里斯托弗·兰敦，此前凭借编剧并指导的《鬼影实录》系列大获成功。作为一名电影制作人，兰敦更喜欢那些令人对社会现象进行反思，同时又能娱乐观众、挑战观众智商的故事。





最初看到《忌日快乐》的剧本时，他首先想到的“这就是恐怖片版的《土拨鼠日》”。之前并无这样的电影，所以对他来说这就是灵感被点亮的时刻。









《忌日快乐》的编剧斯科特·洛布德尔因在漫威漫画公司的《X战警》系列（《夜魔侠》、《神奇四侠》）中极具创新精神的作品而闻名。





他的创作初衷是想写一个让主角解决自己的谋杀案的故事。此外，洛布德尔还是汤米·李·琼斯的动作喜剧《辣妹保镖》的编剧之一。

主角泰莉的扮演者杰西卡·罗德是目前好莱坞炙手可热的一线女星。曾参演加布里埃莱·穆奇诺（《当幸福来敲门》）导演的《夏日光年》、巴特·弗伦德里希的《狼性》，还有去年奥斯卡大赢家《爱乐之城》中，作为配角罗德也有参演。





《忌日快乐》的编剧、导演对于罗德的表演赞不绝口，认为：她沉着地将恐惧、笑点、坚强、决心还有冲动一一展现。





片中泰莉的鲜肉男友卡特由伊瑟尔·布罗萨德出演。他在索菲亚·科波拉主导的电影《珠光宝气》中的演技备受赞誉。首部银幕之作是在国内非常火的小清新电影《怦然心动》中饰演Garrett。













泰莉与卡特在悬疑节奏下，充满青春气息的爱情线也中和了恐怖的影调。





这么强的团队合作，影片的期待值至少有了保障。





类型的颠覆和突破

恐怖+喜剧=新类型（喜剧惊悚片）





《BuzzFeed News》评价道：





电影不仅找到了一种聪明的方式来刷新这个类型，更颠覆了这一类影片中的刻板印象。





《忌日快乐》的剧情灵感来源于1993年的电影《土拨鼠日》，也是讲主角被困在某一天无限循环。不同的是前者不仅有喜剧元素还添加恐怖、惊悚成分，有种黑色幽默的味道。





故事大概讲述女主角泰莉在生日当天晚上惨遭一位带着娃娃面具的陌生人杀害，而第二天从梦中惊醒发现自己完好如初。起初她以为是噩梦，结果接下来她开始经历每天晚上被杀，第二天早上惊醒的死循环。





为了走出生死轮回，泰莉在这个过程中极力寻找杀死自己的凶手。





电影保留了足够的悬念，虽然泰莉一直遭受生死循环，别出心裁的是她每次的死法各有千秋。

女主泰莉的设定之初非常“婊贝”，这也是编剧洛布德尔刻意为之。





作为非传统正派女主角，泰莉是“好女孩”与“坏女孩”的结合体。在不断“死去活来”的过程中，电影也加入了拔高立意的细节，令她重新审视自己以及周围一切。角色会有明显层次的改变。





当我们慢慢了解小翠时，她也通过自己恐怖的经历渐渐了解自己，我们着迷于她的抗争，所以到了最后我们会为她加油。





也就合理化解释当她不断被杀死，想要查找凶手时无从下手。毕竟之前太碧池，得罪的人不计其数。这些人都有动机嫌疑。





被杀的场景在氛围营造、背景音乐等方面充分符合恐怖口味，但又没有特别恶心血腥的画面。影片背景设定为大学生活，剧情上其他叙事线透露着一种明快青春的表达，调和恐怖形成的反差感。





剧情上，信息一点点被透露出来，使得电影变得既恐怖又抓人眼球。此外还有些烧脑的感觉，细节之处用星爷的话来说就是——巴黎铁塔反转反转再反转。也是厉害了！











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2月2号，不见不散！



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