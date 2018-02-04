



藤井树观影团

《荒城纪》观影活动





放映时间

2月8日（周四）19:00





放映地点

天山电影院—虹桥艺术中心旗舰店

（上海市长宁区天山路888号）





主持人

藤井树





嘉宾

导演 徐啸力

徐啸力，演员，新锐导演，《荒城纪》是其导演处女作。









▼抢票规则

1、请留言并转发本文到朋友圈，写下你最想看本片的理由。（请先留言，再转发）

2、在后台回复：片名+姓名+手机号+理由（请把转发截图一并发到后台）

3、购买原文链接里的日历或《八月》碟，将购买截图发送后台，优先赠送《荒城纪》电影票2张，限上海

4、每人1张，抢完为止

5、喜欢本片的朋友，如果在映后想要与藤井树老师再聊聊你对电影的看法，分享你独到的观影感受，欢迎添加小助手微信（见文末）报名采访志愿者，志愿者每人将获得电影票1张。报名请微信私信小助手：采访+片名+姓名+性别+手机号+理由

▼如何判断是否索票成功

1、你是否收到了本号发来的“恭喜索票成功”的信息？

2、你是否按要求及时回复，确认了该信息？

3、如果以上两条你都顺利完成了，那么恭喜你拿到了《荒城纪》的免费观影票。请按信息内容准时去影院现场领票。

4、如果没有收到任何信息，那么表明您没有抢到票，我们只有下次再约！





▼特别提醒

本场映后互动嘉宾，我们邀请到导演徐啸力来到现场与大家零距离交流。所以，观影结束请留下来，准备好问题，我们一起聊聊！





特别鸣谢：上海天山电影院









去年11月，电影《荒城纪》在北京电影家协会举办观摩研讨会时获得了不错的观影反馈。





12月，本片在澳门国际电影节上获得了最佳新人导演奖。





现在，我们将在上海迎来其面向观众的第一次超前试映会。





本片是新人导演徐啸力拍摄的第一部长片，徐啸力曾出演过叶大鹰导演经典的“红色三部曲”中的两部，一部是《红樱桃》，一部是《天安门》。

从演员到导演，徐啸力这次带来的是一个黑色幽默荒诞不经的故事。要是类比已有的华语片，《荒城纪》的气质类似于《杀生》《白鹿原》《驴得水》和《健忘村》这样的影片。

《荒城纪》由新人导演挑大梁，新老戏骨齐上阵。影片的主演名单你会有些陌生，但斯琴高娃老师你肯定认识。





演员名单上还有一位是韩三明，他曾出演过贾樟柯的多部作品，《站台》《世界》《三峡好人》《天注定》《山河故人》等，曾凭借《三峡好人》获得智利国际电影节最佳男演员奖。









方言、乡村……如果你喜欢这类讽刺写实带有批判色彩的故事，一定不要错过这次超前放映。





《荒城纪》



导演：徐啸力

主演：李畅、郝星棋、斯琴高娃、褚栓忠、王建国、高军、韩三明、阎青妤

类型：黑色喜剧、剧情





1

故事简介





故事发生在民国二十四年新生活文化运动背景之下的山西偏远村庄，那时的风气是提倡学文字、习礼仪、懂廉耻。编剧脑洞大开，把县里倡导建造“礼义廉耻堂”因口音误解成了建造“李忆莲祠堂”的乌龙事件，演绎出一幕高潮迭起的离奇故事。





“荒城，荒芜的不单单是一座城，剩下的，是困在荒城里这群麻木的人心。”影片凝重悲情，毫不张扬的黑色喜剧以写实的手法牢牢地镶嵌在主线之中，笑中含泪，充满讽刺意味。可以称为披着黑色幽默、荒诞诙谐外衣的国民大悲剧。

2

试映口碑反馈

外表荒诞不经，内里悲天悯人，《荒城纪》揭露了封建宗法礼教的虚伪，犀利鞭挞反思民国性。我们来看下之前内部提前看片会的反馈。

饶曙光

（中国电影家协会秘书长）

“这部电影有很强的悲剧性内核，但用喜剧化手段甚至闹剧化的手段表现，视角很独特，带有很强的思想性。”









仲呈祥

（中国文艺评论家协会主席）

“这部电影在思想上一箭双雕。一方面指向了对于蒋介石所谓礼义廉耻、国之四维讽刺。另一方面，又对准所有东西与人民是隔绝的，把礼义廉耻听成李忆莲一个人名，形成具有深刻讽刺意味的寓言式故事。”









向云驹

（中国文学艺术基金会副会长兼秘书长）

“这是一部有思想追求的影片，电影除了市场，除了视觉冲击，除了情节故事的观赏性、情节性，一定要表达深刻的思想，这是高度的问题。”





李道新

（北京大学艺术学院教授、博士生导师）

“中国电影对中华民族国民性的探讨，我觉得始终没有完成。这部电影把整个大事国家民族和最基础的中国民间集体无意识的传统文化形态结合起来，并且进入深刻的揭露和反思。我对这部电影的剧作及其呈现的深广度感到震惊，剧作以及导演具备这样的能力令人非常赞叹。”













本场观影映后主题沙龙，可以通过一直播、咪咕直播在线观看，快来进我们的直播室吧~

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