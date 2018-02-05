【 拉到文末有福利 】





时间：2018年2月2日19:00

放映电影：《忌日快乐》

地点：上海大光明影城（普陀店）

主持人：藤井树

嘉宾：石川





特别鸣谢：上海大光明影城





《忌日快乐》现场打分

平均分：7.3



最高分：10分 最低分：4分





［ ▲藤井树小姐和石川老师］





2月2日，备受期待的好莱坞惊悚喜剧片《忌日快乐》终于上映了，从宣布引进到定档，内地观众早已按耐不住，纷纷表示要去电影院感受这部北美票房黑马之作的惊吓。





团友们早早就来到影院签到领票。





我们还准备了电影周边，没到现场的朋友，可以参与我们的文末互动，继续抽取周边哦！





现场有不少胆小的妹子，前半段还被吓的不轻，后面随着剧情喜剧化的转向，全场爆笑不断。





尖笑上映的《忌日快乐》，有没有吓到你呢？





1

嘉宾石川说





成熟的类型片制作

本片实际是两个类型的融合，国外把这种片子叫“约会电影”，它把惊悚片和爱情片元素融合在一起，小妞电影跟惊悚片结合，这样的爆米花电影不会太失望。

20年前，美国的二三线城市一直是票房的重地。《惊声尖叫》系列票房一直很好，本片可以看做是这个系列的延伸。





电影的故事挺有意思是，中国观众很喜欢类似的B级片——《死神来了》系列，它的故事可以不断往下走。编剧在写剧本的时候，它结尾的时候会留个钩子，不能把故事锁死。





万一卖的好，这些人物还能接着发展。这类片子从写作一开始，就是类型片的套路。

悬疑反转的很好，剧本挑不出任何问题，它是流水线上的精密产品。你们可以计算下反转情节出现的时间点，影片大致有九个情节点，它完全按照好莱坞类型片的公式，开端发展高潮结局，时间卡的很死。





平均100分钟，高潮在哪一分钟出现，都是算好的。故事没有成型之前，它的结构已经非常清楚了，编剧写作时把各类矛盾冲突元素放进去，这是非常典型的流水线生产方式。

当一个导演、编剧的创作经验丰富后，他完全可以按照这个流程去制作，不会出错。这就是好莱坞厉害的地方，值得我们学习。

欧美市场&内地市场

本片整体看属于B级片，没有大明星，基本上是新人，但是制作品质是比较稳定的。美国市场这类片子很多。

现在北美市场跟我们差不多大，4万块银幕，但北美市场比较稳定，中国新兴市场是不稳定，爆款太多，比如《战狼2》。





欧美市场是可以看到层级，比如一千多万成本的B级片，它的团队和水准基本就是在流水线之上。它保证片子是适销对路的，美国市场大部分片子就是这样。比如中国未来一年800部电影，这类片子应该要有600部。

下月奥斯卡颁奖的片子倾向于文艺片，中国观众特别喜欢，说这类片子怎么不来中国放，其实奥斯卡片子在欧美也没什么票房。





但现在内地市场情况是，保证拉来投资的钱都进了明星口袋里，导致影片在制作上很大程度没有保障。

寓教于乐

本片主流观众应该是女孩子，美国通常是通过电影的形式来教育青少年，本片讲女主摆脱噩梦的方法，就要换一种活法，结尾最后变成了好姑娘。也是为了寓教于乐。

类似的《猛鬼街》是拍给男孩子看的，它教育16岁到20岁的男生，不要试图超越世俗的道德界限。猛鬼会代表上帝来惩罚你，以此来促使青少年转变。









我一开始有误解，感觉它是个心理片，以为这一切是女主的假象，后来发现不是。它其实可以走心理恐怖类型，把凶手移植到真人身上，会花很多精力去说服观众。

我是愿意推荐给朋友看，马上要过年了，去电影院吓一吓，出来会有重生的感觉（笑）。

2

藤井树说

本片是符合好莱坞工业水准流水线上的作品，能看到类型片创作的规律，观影愉悦度很不错，保障了最大限度类型片的底线。





这是一个工业体系，保障一部电影从剧本开始到制作、上映、发行，精准定位观众人群，然后倒推制作成本。

未来中国的主流片应该是要这样制作的。现在的票房不稳定，导致制作水准也不稳定，投资风险太大。





看到最后一分钟，我依然觉得它有更大的反转在后面，结束时所有的谜底揭开，你还不能那么确认。我都开始怀疑那个男主会不会就是凶手，它可以这样无限延展下去。观影体验很强烈，虽然被告知了谜底，但意犹未尽。





我很喜欢女演员，她的角色婊气十足，前面是比较轻浮的形象，和周围所有的人际关系很糟糕，人设很复杂。但她其实是很真实地讲述校园生活的问题，跟父母和朋友的关系、跟老师的情感关系……









她有很多非常不好和复杂的身份，通过一次次死亡的形式，她不得不正视这些问题，有一个成长的过程。





3

现场评分





我们来看一下全场平均分，7.3分。





很不错的分数，一部惊喜的高分爆米花电影！









谢谢与我们惊喜一吓的观众，谢谢石川老师，我们下期见！

［ ▲全场大合影］









更多详细内容请戳微博@藤井树观影团2011 看精彩回放哦！





P.S.感谢观影团的合作伙伴一直播、咪咕直播。没有来现场的朋友们也可在咪咕直播回看整场活动！













《忌日快乐》

部分观众真实反馈





















《忌日快乐》正在热映中，

请去影院支持！





【福利大派送】







《忌日快乐》热映中，本次活动我们将送出电影周边：特别定制版手机壳（iPhoneXPlus、面具），看过电影的你是不是已经心动！













获取规则：



1、给本文留言，并转发至朋友圈，再将转发截图发送至公众号后台。

2、在满足上一条的前提下，第6、16、26、36个在评论区留言的团友将获得我们赠送的礼物。



祝大家好运！



微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团

转发或者点赞，都是最好的支持！





你给《忌日快乐》打几分？请留言与我们分享。