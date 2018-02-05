［ ▲映后直播采访大合影］





《忌日快乐》是能让你吓得半死时，还能给你带来青春的热血。





标准的类型片制作水准，加上惊喜有余的讨巧桥段，难怪这样一部接地气又可爱的片子可以成为北美票房黑马。





7.3分，还不和朋友拉着小手去电影院勇敢吓一吓？









特别鸣谢：上海大光明影城





来回顾一下映后观众的采访吧！









我打8分，观影体验很好，惊悚、恐怖、喜剧、爱情、励志、温情等元素很多，开始没有猜到杀手。整体节奏、悬念很不错，有一个起伏的过程。是一部有着很多惊喜的爆米花电影。









这是一对可爱的夫妻。





男士打了7分。





电影在娱乐的同时能给人思考，反思自己的生活是不是也存在着问题。我觉得凶手的身份有些牵强，我也以为凶手是她的幻觉。整体观感还是挺不错的。





妻子则实力反驳，“犯罪心理学”角度分析发言全程圈粉。





我一开始以为是《惊声尖笑》那一类的片子，后来发现不是。一开始我就猜出来了凶手是谁。我看过几乎所有欧美的变态杀人案件的片子，影片里有很多伏笔和细节。





比如女主在车里，杀手没有立即杀她而是回到车里用蜡烛炸掉车子，从犯罪心理学角度分析，如果第一次我没有杀成功，我会用同样的方法送你上路。





片子在细节上做的很到位，包括青春校园、与父亲的关系，主题又是向死而生，只要你改变，人生就会活的不一样，不改变的话，就会陷在循环里。









听了讲解看懂后我打了8分，没听讲解前感觉看了假电影（笑）。女主一直在循环同一天，最意外的是凶手的身份。我一开始以为是她的情人老师。最后看到门后那句话：“今天是你余生的第一天”。那一瞬间理解到青春期的叛逆，突然懂了故事的逻辑。









我本身很少看恐怖片，全程是受到了惊吓，之前看《西部世界》，机器人每天都是一样的程序，这个形式设定感觉有些相像。









电影还是有破绽的，停车场那场戏，凶手明显是一个男人的体型。我对《土拨鼠之日》的印象很深，有一个电影传统的主题在里面。本片倒没有恐怖片太多的番茄酱。









第一次惊悚的音乐出现的时候有被吓到，后面凶手身份的反转有点恶搞成分，我还是不太相信凶手的揭秘，它跟前面的有点矛盾。推荐给喜欢恐怖片的青年人。









我会把它推荐给刚刚约会的人看。影片的后半段是非常美式的校园青春片，就像《歌舞青春》，里面每个人都有一个特别定式的性格，辣妹团、傻傻呆呆但对你很好的男生……





打动我的是他们对人生的态度，它有奔放自由的心情，比如女主终于要找到凶手时，那段一镜到底的镜头。主题虽然很老套，但是每次都能为你的生活注入不多不少的一灌鸡血，让你接着去面对明天。





我觉得故事还没结束，不太能接受这个凶手，比较期待下一部。





接下来我们来看一下观众现场写的调查问卷吧！









像《记忆碎片》，本以为杀死了凶手，结果又是一次内心的冲击，细思恐极。









自己的人生不值得，大家一起才值得。









电影可以让人生无数次NG，但现实的人生只有一次，且行且珍惜。









很惊悚，主角颜值很高。









面对自己。









不太恐怖，充满悬疑的爱情故事。









惊悚+喜剧，结局出乎意料。









珍爱今天。









每一天都要好好过！









感谢室友不杀之恩！









惊悚刺激，心跳加速。









惊悚搞笑，又不失温情。









惊喜总在最后。









刺激，有新意。









喜剧与惊悚并存。









如果今天是余生的最后一天，我会珍惜。









出乎意料！





《忌日快乐》正在热映中，

请去影院支持！









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公号：藤井树观影团





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