时间：2018年2月8日19:00

放映电影：《荒城纪》

地点：天山电影院

主持人：藤井树

嘉宾：导演徐啸力





《荒城纪》现场打分

平均分：7.85



最高分：10分 最低分：5分





［（从左到右）导演徐啸力，藤井树，片方代表吴昕昕］





2月8日，我们团友得到了特殊待遇，作为全国第一批观众，看到了这部新人新作。









没想到这样一部没有大牌明星，也还没有开始正式宣传的电影，能吸引到这么多的团友。现场座无虚席，连过道楼梯都几乎坐满了人。





事实证明，这样一部电影，完全没有让我们失望。





里面包含了很多作者表达。





虽然成本有限，但是导演在有限的时间与空间内，将个人能力发挥到极致，明眼人都能看出这是一部用心的作品。









影片用一句话归纳就是“谐音引发的一场血案”。





对国民劣根性的批判，对愚昧民众的麻木不仁，影片做了有力的抨击。





而这种抨击用了一种“悲喜剧”的方式去呈现。





很多荒诞好笑的事，咽到肚子里却又笑不出来。





我们一起来看看导演在现场做的阐述吧。





1





导演徐啸力说





创作缘由





关于故事的缘由、创作的缘起，其实很偶然。





我之前拍过一个地下电影，后来影协说能不能拍一部厚重的电影。





我从出这个概念到写成这个剧本，是7天，然后用35天拍完。





我最大的驱动力就是通过平面事件去展现时代的空间感。









高层建筑肯定希望国民性整体提高，但是站在大家面前的是一片废墟的土地。





荒城纪，一是荒诞，二是荒凉。





那个时代有集体麻木感，这是我特别想体现的。





我喜欢悲剧





大家觉得1935年很黑暗，那个时候中国的改造其实已经开始了， 是属于暗黑的最前夜。





我希望荒城纪发生的时间，像一个触动点一样。





我要求不要很假的戏剧，有一些戏剧特征我就不会去夸大，我希望是一种体味，不是被直接唤起的激情。









我特别喜欢悲剧，喜欢悲剧的才是一个喜剧人生，这是一个二元关系 。





我生活中是个很快乐的人， 所以我在你们面前装作很忧郁的样子（笑）。





“野生”演员潜力最大





我找来一个银行行长，他戏份很多，我让他演一段台词，然后就说：就你了。





我们的男女主角都没演过戏，我的摄影师刚大学毕业，没拍过电影。







很多人都适合演电影，我觉得还是在于导演的要求，我更愿意去看到更鲜活更开放的可能， 而一些没有表演经验的，我觉得最容易成为电影演员。





一场“及时雪”





细节控是真的，但是精心算不上，因为筹备时间有限（笑）。





有一场雪戏，剧本里是没有的。





那天下雪了，我说完蛋了，当时想怎么办，我就说谁都不许进雪地现场，他们不知道我什么用意。









我到了那里现场改戏，我再通过不同的视角把这场戏做圆了。





但是雪戏拍着拍着就没了，我就着急了，还有三个镜头没有完成，我就带他们去找雪，结果追上了，好开心。





现在在影片中契合得很可以 ，下的时间刚刚好。





一分钟有十个可能性，但我选的是对的。每每碰到问题的时候，我觉得拍电影就是在不停的解决问题。





“摇滚”配乐





我们不能独立看这个问题， 摇滚啊，民乐啊，唢呐啊。





只有在这部电影里面可以成立。





新旧两种文化碰在一起一定是两种不同的属性。









我的眼中它不是一个摇滚的属性，我觉得它代表外来文化的冲击。





它只要能和传统文化产生差异感，它就成立。





节气的隐喻





第一场是立春，表现盎然的新机。







第二场雨水，代表男女主角的关系。

下面惊蛰， 春心荡然，然后发生了苟且之事。

春分，万物复苏，和立春相对应的节气。

后面节气不祥是我的一个用意 ，是一个不吉祥的概念。





观众能懂就最好，不懂也无所谓，不影响观感。





我拍《荒城纪》用了我十成功力的一成，我对农村没有概念，我以后肯定会拍得更好，但是我可以给《荒城纪》打9.9 ，满分十分。





后面还有几个可以触动我没日没夜去干的戏，当碰到我更熟悉的题材，我觉得我会做得更好。





2





藤井树说

影片有悲凉的地方，但又如此真实。导演以非常高的完成度完成这个作品。





电影很特别，好像离现在很远，但是会让人背脊发凉。





现在当下网络暴力也好，更荒诞的现实本身也好，不过是换了一个样子出现，但是从来没有远离过。





吃瓜群众这件事，自己是施害者还是被害者都分不清的。





虽然时代变迁，已经到了21世纪，但是那个透凉的本质并没有远离。





我相信荒城纪上映后一定会引起很大的讨论，观众肯定会看到。





里面有几场戏蛮难拍的，这个村很封闭，每个人都是刽子手，最后人人都是刽子手， 所有人把李忆莲杀了。





这个过程很厉害，这里所有面孔的出现，你是相信那些人都是在那里生活的，演员很妥帖。





里面有几张面孔还是比较熟悉的，但是你根本认不出来。

3





观众说





“看完后有点害怕，有点绝望。”







“我看过一些文章，政府要求移风易俗，一些刚刚被评为非物质文化遗产的继承人被封了， 他们就把乐器砸了。不过，任何文艺作品只能局限在当时那个年代。”





“我微信已经发出去了， 已经发到十个群了，内容如下：”





4





现场评分

我们来看一下全场平均分，7.85分。





非常高了。我们去年30场，最高《敦刻尔克》8.9，上8分的还有8.3的《芳华》，其余过7.5的不多，《爱乐之城》是7.6。





在一个客观的评价状态下，对于导演第一部正式公映的作品来讲，这个分数还是蛮厉害的，忠心祝福这位新导演。





谢谢各位观众，谢谢导演徐啸力，我们下期见！





［ ▲全场大合影］









更多详细内容请戳微博@藤井树观影团2011 看精彩回放哦！





P.S.感谢观影团的合作伙伴一直播、咪咕直播。没有来现场的朋友们也可在咪咕直播回看整场活动！













《荒城纪》

部分观众真实反馈





















微博：@藤井树观影团2011



公号：藤井树观影团





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