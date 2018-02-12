［ ▲映后直播采访大合影］





这片子绝对可以成为今年的一匹隐藏黑马。





对人性的批判，对社会的讽刺，寒冷入骨。





7.85分，这片子的质量稳了。







影片上映后，没看的观众一定要去看，看过的一定要再去刷一遍。很值。





我们来回顾一下映后观众的采访吧！





黑色荒诞，愚昧残害了两个年轻人。







注重群像的刻画，会推荐给喜欢看文艺片的观众。







很多地方处理都很好，导演本人风格和电影很搭，会推荐给喜欢关注社会热点的朋友。







通过一小节一小节组成电影，并把故事设置在民国，这都是很聪明的手段。











人性这种东西在任何时代都是共通的，善和恶都是相对的。荒诞的手法写出了现实的残酷。









这个题材比较深刻，反映人性，反映中国国民劣根性。一开始很多喜剧的元素，用喜剧来反映悲剧，到后面就变成纯悲剧了。









完全出乎意料，不像导演的第一部作品，非常成熟。





民国版本的《盲山》。烧死一个人像烧死一只鸡一样。









你会慢慢的走进这部戏，现在特别需要这样一个题材的电影，要会忆苦思甜。





接下来我们来看一下观众现场写的调查问卷吧！





落后地方有太多说不清的荒谬。





没文化真可怕。





荒诞中反映了现实的残酷。





导演是有功力的，对整体把握很好。





用心之处融于耐人寻味的镜头和段落转换中。





没文化惹的祸。





艺术价值和绝佳观感兼备。





村里的人都为利益。





最后收尾的地方特别符合荒诞主题。





自己挖坑埋自个儿，面子工程害死人。





非常黑色幽默，讽刺人治，而非法治。





愚昧的民众构成电影的荒诞背景。









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公号：藤井树观影团





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