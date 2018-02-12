网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 7.85分，这部电影值了！

藤井树 发布于：

［ ▲映后直播采访大合影］


这片子绝对可以成为今年的一匹隐藏黑马。


对人性的批判，对社会的讽刺，寒冷入骨。


7.85分，这片子的质量稳了。


影片上映后，没看的观众一定要去看，看过的一定要再去刷一遍。很值。


我们来回顾一下映后观众的采访吧！


黑色荒诞，愚昧残害了两个年轻人。


注重群像的刻画，会推荐给喜欢看文艺片的观众。


很多地方处理都很好，导演本人风格和电影很搭，会推荐给喜欢关注社会热点的朋友。


通过一小节一小节组成电影，并把故事设置在民国，这都是很聪明的手段。



人性这种东西在任何时代都是共通的，善和恶都是相对的。荒诞的手法写出了现实的残酷。



这个题材比较深刻，反映人性，反映中国国民劣根性。一开始很多喜剧的元素，用喜剧来反映悲剧，到后面就变成纯悲剧了。



完全出乎意料，不像导演的第一部作品，非常成熟。


民国版本的《盲山》。烧死一个人像烧死一只鸡一样。



你会慢慢的走进这部戏，现在特别需要这样一个题材的电影，要会忆苦思甜。


接下来我们来看一下观众现场写的调查问卷吧！


落后地方有太多说不清的荒谬。


没文化真可怕。


荒诞中反映了现实的残酷。


导演是有功力的，对整体把握很好。


用心之处融于耐人寻味的镜头和段落转换中。


没文化惹的祸。


艺术价值和绝佳观感兼备。


村里的人都为利益。


最后收尾的地方特别符合荒诞主题。


自己挖坑埋自个儿，面子工程害死人。


非常黑色幽默，讽刺人治，而非法治。


愚昧的民众构成电影的荒诞背景。



微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团


扫描二维码

    购 买 影 迷 必 备 的《电影手帐》   

文艺连萌    我们终将改变潮水的方向

转发或者点赞，都是最好的支持！


你给《荒城纪》打几分？请留言与我们分享。


☟☟☟☟点击阅读原文，进入电影专属小店

回复 (0) | 收藏 (0) | 2 次阅读 |
下一篇：荒诞、荒唐、荒蛮，《荒城纪》带来的震撼体... >>

藤井树

藤井树 (上海)

女 18岁 天蝎座

日志分类
日志标签
藤井树 影评 世界电影之窗 专访 盘点 优家画报 藤井树观影团 评论 贾樟柯 杜琪峰 张艺谋 旅游 陆川 上海电影节 彭浩翔 世界杯 盗梦空间 让子弹飞 海上传奇 观影团 狼灾记 装修 南京南京 小沈阳 春晚 叶问2 东方电影 宁财神 金鸡奖 贺岁档
更多 >>