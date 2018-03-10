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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 【观影招募】新垣结衣+瑛太+广末凉子+苍井优，《恋爱回旋》全明星喊你来抢票啦！

藤井树 发布于：


藤井树观影团

《恋爱回旋》观影活动


放映时间

3月15日（周四）19:00


放映地点

SFC上影影城—天山缤谷广场店

（上海市长宁区天山路345号）


主持人

藤井树


嘉宾

程波

程波：影评人，上海大学上海电影学院教授，博士生导师。



▼抢票规则

1、请在微信公号“藤井树观影团”此文留言并转发本文到朋友圈，写下你最想看本片的理由。（请先留言，再转发）

2、在微信后台回复：片名+姓名+手机号+理（请把转发截图一并发到后台）

3、购买原文链接里的迷影手帐或《八月》碟，将购买截图发送后台，优先赠送《恋爱回旋》电影票2张，限上海

4、每人1张，抢完为止

5、喜欢本片的朋友，如果在映后想要与藤井树老师再聊聊你对电影的看法，分享你独到的观影感受，欢迎添加小助手微信（见文末）报名采访志愿者，志愿者每人将获得电影票1张。报名请微信私信小助手：采访+片名+姓名+性别+手机号+理由

▼如何判断是否索票成功

1、你是否收到了本号发来的“恭喜索票成功”的信息？

2、你是否按要求及时回复，确认了该信息？

3、如果以上两条你都顺利完成了，那么恭喜你拿到了《恋爱回旋》的免费观影票。请按信息内容准时去影院现场领票。

4、如果没有收到任何信息，那么表明您没有抢到票，我们只有下次再约！


▼特别提醒

本场映后互动嘉宾，我们邀请到程波教授来到现场与大家零距离交流。所以，观影结束请留下来，准备好问题，我们一起聊聊！


观影后，团友可在新浪微博电影专区为影片打分与点评！记得@藤井树观影团2011  哦~  链接请戳右：https://weibo.com/p/100120183827   （操作流程请拉到文末）



特别鸣谢：SFC上影影城




《恋爱回旋》

Mix！


导演：石川淳一

编剧：古泽良太

主演：新垣结衣 / 瑛太 / 广末凉子 / 苍井优 

类型：喜剧 / 运动

上映：2018-03-09（中国大陆）/2017-10-21（日本）


三月要发的第一波糖，当属即将上映的励志喜剧爱情电影——《恋爱回旋》。在之前的全国点映场过后，口碑更是炸裂。作为日本最擅长的体育题材，影片实力兼具“泪点”和“笑点”。

 

1

超豪华阵容


毫不夸张地说，《恋爱回旋》集齐了“日本电影界的半壁江山”。



导演石川淳一+编剧古泽良太这对黄金搭档，是电影制作的良心保障。日剧《胜利即正义》系列（国内俗称李狗嗨，源于其英文片名翻译Legal High），集喜剧、悬疑、犯罪多种元素于一身，在国内火的程度不用我多说。



电影最大的期待值肯定是Gakki（新垣结衣）！


有多少迷妹、迷弟都溺死在新垣结衣的微笑里，为此江湖上还专门为她的笑容设置一个称号“Gakki Smile”。媒体更是给出了“世界上只有两种女生，一种是笑起来的Gakki，剩下的是其他女生”的高度赞誉。



凭借纯爱电影《恋空》出道，一举夺得日本电影四大奖项之一的蓝丝带最佳新人奖，今年又因为在《恋爱回旋》中的精彩演绎获得蓝丝带奖最佳女主角


剪了短发的Gakki真的是颜值与演技双双在线了。

 

被誉为“20世纪末美少女”的广末凉子在影片中扮演新垣结衣的发小。当年广末凉子的火爆程度不亚于时下的小花，鼎盛时期在日本十本杂志里八本的封面都是她。



初次主演电影获得重量级奖项之后，紧接着与木村拓哉反町隆史竹野内丰等知名演员合作过《悠长假期》《沙滩男孩》等多部重磅电影。尤其是2009获得奥斯卡最佳外语片的《入殓师》再次证明了广末凉子的演技实力。

 

最意想不到的是，在这部电影中还有苍井优优酱的加入。近年来，屡屡挑战自我的优酱这次在电影中也有颠覆性演出。



被岩井俊二一手发掘，此后人生顺利走上征途，《关于莉莉周的一切》中的津田诗织从出厂到落幕都让人难以忘怀，此后的《花与爱丽丝》《扶桑花女孩》再也没能让人忘记这个笑容温暖的氧气女孩儿。

 

本片的男主角是在中国人气也非常高的实力派演员瑛太。瑛太单纯的特性让他像一张白纸，每一个角色就是纸上的挥毫泼墨，让人觉得这就是瑛太原本的样子。



《交响情人梦》中的黄发提琴手、《最后的朋友》中的妇女之友、《被嫌弃的松子的一生》中的颓废男和《最完美的离婚》中的神经质男等等角色，都让大家眼前一亮却又觉得理当如此。

 

除了三代女神、两位影后、一尊影帝加持外，此外还有濑户康史、永野芽郁等人气演员加盟以及水谷隼、石川佳纯、吉村真晴、伊藤美诚等日本优秀乒乓球运动员也在电影中客串了一把。



2

热血小清新


众所周知，乒乓球是我国“国球”，乒乓球运动员在大众中也很受欢迎。所以，《恋爱回旋》的题材毫无疑问非常吸引人。


日本在体育题材类型上一向处理的游刃有余，本片虽以竞技为题，但融入喜剧、爱情等元素，使得电影没有落入单纯励志热血的俗套，而变得非常甜蜜有趣。

 


电影大概讲述了曾经是天才乒乓球少女的富田多满子，年近三十却恋爱、工作都一事无成。她与梦想受挫、一无是处的职业拳击手荻原久组成混合双打搭档，通过乒乓球创造奇迹的故事。



片中多满子童年角色的原型取自常年引领日本乒坛的球员福原爱


在电影中完全呈现了多满子童年时期刻苦练球，这与福原爱儿时经历完全契合，连新垣结衣的球风，也是基于爱酱的横版快攻。

 


为了塑造好角色，新垣结衣还曾向福原爱请教她打球时的一些习惯和技巧。女神演绎另一位女神，电影着实让人期待。

 

和Gakki一样，瑛太对于乒乓球运动也是“零基础”。为了电影呈现最好的效果，两人提前两个多月就开始接受集中训练。


集训之后的瑛太更是表示：


没想到乒乓球竟然这么有趣，真是十分上瘾，都想摆张乒乓球台放在家里了。



乒乓球主题影片的稀少，使得大家对这部电影的期待值颇高。很多观众在看完片后大力称赞“从没想过乒乓球这种快速对抗的运动，拍成电影居然会这么热血。”。


不仅如此，电影更传递出一种正确的价值观——比起胜利，认真付出过最重要

 

正如电影中的经典台词：人生没有奇迹，只有付出才会得到回报！

 


本场观影映后主题沙龙，可以通过一直播、咪咕直播在线观看，快来进我们的直播室吧~

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咪咕直播搜“藤井树观影团”


微博点评操作流程


3月15号，不见不散！

 


微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团

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这部用9天完成补拍的电影，依然在水准之上，实属不易！


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藤井树

藤井树 (上海)

女 18岁 天蝎座

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