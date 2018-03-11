



藤井树观影团

《水形物语》观影活动





放映时间

3月16日（周五）19:00





放映地点

上海普陀大光明影城

（上海市长普陀区真光路1228号）





主持人

藤井树





嘉宾



毛尖







毛尖：作家，华东师范大学教授









▼抢票规则

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▼特别提醒

本场映后互动嘉宾，我们邀请到毛尖教授来到现场与大家零距离交流。所以，观影结束请留下来，准备好问题，我们一起聊聊！





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特别鸣谢：上海大光明院线









《水形物语》

The Shape of Water





导演：吉尔莫·德尔·托罗

编剧：吉尔莫·德尔·托罗 / 瓦内莎·泰勒

主演：莎莉·霍金斯 / 道格·琼斯 / 迈克尔·珊农 / 理查德·詹金斯

类型：剧情 / 爱情 / 奇幻

上映：2018- 03-16（中国大陆）/2017-12-01（美国）





刚刚落下帷幕的90届奥斯卡颁奖典礼上，吉尔莫·德尔·托罗毫无争议获得最佳导演，他的作品《水形物语》成为年度最佳影片。此前，托罗已经荣获第75届金球奖电影类最佳导演以及第74届威尼斯电影节金狮奖。





并且《水形物语》成为90届奥斯卡的最大赢家。13项提名，四个奖项到手。而且其中两个颇具重量级。





不少人为过去的2017年感到开心振奋，看到今年同台竞技的奥斯卡提名影片，仿佛回到了大师辈出的90年代。





这其中不可否认，《水形物语》的足够出色。更欣喜的是，电影即将在国内上映！这场爱情，我们可以第一时间在大银幕上享受这场视听盛宴。





1

潘式暗黑童话

无论是陀螺导演（江湖爱称“陀螺”）还是电影本身带给我们的都是独具非凡的意义。

大家都知道，陀螺热爱童话。但不是迪斯尼意义上的童话，而是黑暗童话。如果说迪斯尼童话是为孩童描绘单纯美好和理想愿景，陀螺的童话故事则是拍给成人观赏，在极具现实哀伤中触摸梦幻的天堂。









这种类型和主题的颠覆，在某种意义上来说是别致的。

《潘神的迷宫》中传递出的哀伤感。一条现实残酷战争的叙事线，一条女孩寻找迷宫的叙事线，彼此交织在最后的时刻，现实中的死亡在月夜魂归成童话里的公主。





《魔鬼银爪》《鬼童院》《地狱男爵》等电影，无不透露着导演对于带有黑暗色彩故事的热爱。鬼童、潘神、无眼男、人鱼，导演在影像中表达了对非现实物质这种难以名状的爱。也让这些“怪物”名满天下。

热爱陀螺是因为即使在电影中处处透露着现实的桎梏，而他用最细腻的情节和色彩赋予一种温情的结局。









《潘神的迷宫》中小女孩虽然在现实中死去却在梦幻中终于通过难题成为奇幻国度的公主；《水形物语》中艾丽莎终于与人鱼永恒在一起。

2



细节和隐喻

早在上世纪90年代，陀螺已经萌生这部电影的灵感。电影中关于人鱼怪物的设计更是长达3年。









简单来说，电影讲述了一个寂寞的女人（哑女艾丽莎）和一条寂寞的人鱼（半人半鱼的怪物）相爱的故事。

在秘密实验室工作的清洁女工艾丽莎是个聋哑人，她其貌不扬，热爱音乐舞蹈，是个外表胆小谨慎，和熟人在一起活泼开朗的姑娘。在无人注意的工作环境中，艾丽莎大胆地对实验对象，一个两栖类人生物，产生了好感。





直到有一天，当艾丽莎得知这个备受折磨的生物将被处理时，联合邻居、同事奋不顾身地将它救出了实验室。之后两个人的爱情在危险境地中慢慢盛开......





十年前，在《潘神的迷宫》中，陀螺给予小女孩一个童话；十年后，陀螺将这份童话和爱情赋予了《水形物语》里的成年女子艾丽莎。









但电影的伟大之处在于以爱情为题，背后延伸出对于边缘群体的指涉和隐喻。呈现出导演的善良和人文关怀。

在《水形物语》中，童话和现实的叙事线直接融汇在一起变成一条明晰的故事线。

这绝对不是真人版的《美女与野兽》。

托罗表示：





怪物挟带着女孩，通常这代表着毁灭。而在这部电影里，当他挟带着她时，这却是非常美丽的一幕。









电影中的人鱼就是人鱼，而不是被施了咒的王子。女主角不仅不是美女公主，还是不会说话、没有至亲的哑女。

我始终认为电影的深意，对国内观众来说，非常符合我们民族的文化思维和传统。

原因就在于含蓄不外露。

孔子评《诗经》：乐而不淫，哀而不伤。所有被遮蔽的事物比直接外露带来的意蕴更婉转悠长。

导演在起初就认定这是一个爱情故事。但却不是简单的爱情故事。





当我开始写剧本时，我突然有了个主意，把这段故事的背景设定于1962年，那正是美国梦幻时代的末端。越南战争正在进行之中，肯尼迪即将被刺杀，所有人都认为未来会很美好。

我认为这是一个变革的时点。我认为这样的时间点，是一些远古的、原始的、精神上非常强大的生物非常合适的登场时机，比如说电影中的那只怪物。而在这样一个时间点，斯特里克兰这样的人物也会非常残暴。

当背景与主题交织在一起，电影显然有着更宏大的格局。

霍金斯表示：“这个故事(《水形物语》)一面讲述的是压迫与抑制，以及我们所处世界中的黑恶势力，另外一面展示的则是一种伟大而优雅的力量：爱情。”

不得不提到的是，除了剧本的动人、角色的立体丰满，电影中的细节太值得考究和珍视了。

艾丽莎与人鱼的感应，对水的喜爱在影片开始和细节处都有交代。与人鱼相爱之后，整个人服装从绿色到红色的颜色转变代表着她心境的变化。还有其他的点滴细节都表现出导演的用心。





对于陀螺来说，《水形物语》不仅仅是一部童话。

童话都产生于非常艰难岁月，它们口口相传来传输知识，讲述的是高贵者的堕落，或是高贵力量的重新认知。

翻看他过去的电影，对于战争、现实不公的痛斥没有采用情绪饱满的直接表达，而是用温和的镜头调度娓娓道来。

在电影的细节中，还有导演别具用心的致敬元素。





艾丽莎的公寓位于电影院楼上，电影院里放映《路得记》《狂欢节》等影片，而她的邻居吉尔斯的电视上则有播映《春风得意》(Hello,Frisco, Hello)和秀兰·邓波尔的代表作《小上校》(TheLittle Colonel)等影片。









3

最佳原创配乐





《水形物语》让人不得不交口称赞的就是它似水一般流畅的镜头和极度唯美的配乐。







亚历山大·德斯普拉凭此拿到了奥斯卡和金球奖的最佳原创配乐。此前他的作品包括《戴珍珠耳环的少女》《国王的演讲》《色戒》《布达佩斯大饭店》《返老还童》等等经典耳熟能详的影片。









德斯普拉不但作曲，而且指挥伦敦交响乐团完成了《水形物语》的配乐录音，著名女高音弗莱明演唱了其中的歌曲《你永远不会知道》，爵士歌手Madeleine Peyroux联合演奏家Andy Williams和Glenn Miller演绎歌曲《La Javanaise》。







同时为了与这部童话和爱情片气质的电影相衬，德斯普拉采用了类似《返老还童》的配乐，怀旧浪漫的音调，竖琴、八音盒与手风琴般的音色，舞蹈性的节奏刻画正面人物。





以低沉的弦乐、威胁性的铜管、紧张的节奏描绘反面人物，恰如其分地烘托出电影优美、悲情的氛围。加上本片情节需要的爵士乐和流行歌曲，由女主角艾丽莎从电视听到和播放黑胶唱片，也加深了故事的时代背景。









唯美视效+年度最佳原创配乐=影院观影效果最佳。





“爱就像水一样有着万千形状，也许你触摸不到它，但它会温柔的包围你。”期待走进影院的你能收获这似水般的温柔。





《水形物语》预告片













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