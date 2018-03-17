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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 打打乒乓，谈个恋爱，这部电影真美好呀！《恋爱回旋》观影报告

藤井树 发布于：

时间：2018年3月15日19:00

放映电影：《恋爱回旋》

地点：SFC上海影城（天山缤谷广场店）

主持人：藤井树

嘉宾：程波


《恋爱回旋》现场打分

平均分：7.4

最高分：9分  最低分：4


藤井树和嘉宾程波


在本次观影活动抢票中，小编表示亲历了一场大型《戏精的诞生》。

 

贴几张男友粉女友粉代表，你们自行感受下。

 

打着学术旗号的男友粉

 

戏精本人

 

这才是从题材到阵容的真爱粉！请向这位团友学习

 

在一场真爱粉的较量后，我们终于迎来了观影活动！

 

团友们早早到了影院签到领票。

 


作为粉丝向电影，此次观影群体的年轻化也比较明显。



 上海市民在上影节期间表现出的对日影的强烈热情，也充分体现在大家对《恋爱回旋》的支持里。



团友在调查问卷上，留下了对片子满满的安利。



我们来听听嘉宾在现场是如何解读这部粉丝向体育题材电影吧。


1


嘉宾程波说

 

粉丝电影

 

本片的第一看点是粉丝电影，除了一线的，还有能勾起怀旧的广末凉子，对我来说，她比新垣结衣更有吸引力。

 

这类电影确实套路，它的目标也不是求新求变，是面对一般意义的粉丝观众，整体是带有爱情青春励志浪漫色彩的作品，中庸又舒服。

 

套路里有很多细节，它能让观众认同，不是那么讨厌的干巴巴的内容。

 


体育题材

 

日本传统国民认同比较高的是棒球、足球、网球，比如看过很多的日漫《灌篮高手》，乒乓球其实不是一线的东西。

 

青春浪漫励志的喜剧结合体育题材，是日本青春电影的亚类型。

 

比如周防正行非常经典的《五个相扑的少年》，还有女版的《激浪青春》，故事发生在90年代末，讲的是赛艇内容。

 


本片女主小时候的造型，比较偏瓷娃娃，打扮动作比较像福原爱。她在日本有很多粉丝，嫁给了中国人。


乒乓球在日本有比较广泛的群众基础，体育题材唤起了青春励志的感觉，但会比较有难度和技术性，因为它有领域感。

 

乒乓球吊威亚

 

我是业余乒乓球选手，还曾代表学院出去打比赛。你看片子里的演员肯定有练过，他要体验生活，学习打乒乓球，得去练习。


片中的乒乓球来回转是怎么拍的？其实第一个就是穿帮镜头，仔细看那个球没挨着台，但是挥拍的动作很帅，力量很大。但接过去的球打在台子上，这其实是穿帮。很多的中远景镜头处理，俗话说就是“乒乓球吊威亚”。

 


就像我们看的黑幕演出或者“超级变变变”，本片就做的更真更快。兵乓球上吊一根线，后期再修掉，它不是用某种更高的特技在做，挥拍那一下和球的结合是有问题的，但大致意思是出来了。

 

乒乓球的竞技在片中显得很热血和激情，很多技术性的东西没有放进去。中国打乒乓球不是力量和速度，是旋转，就是本片片名强调的“回旋”。

 

普世价值

 

体育电影难拍在领域性，除了体育本身的群众基础，天生的有共鸣感，它还需要在专业性上挖掘出普世性的东西。

 

片子的核心不是恋爱，是青春励志的表达。恋爱的桥段不像传统的纯爱电影，主角年纪也不太适合纯爱风格了。有次编剧课给同学放《恋空》，三浦春马和新垣结衣主演，日本经典纯爱片，就有很多经典纯爱桥段。

 


恋爱在本片其实是第三性的东西，第一性是找寻自我，第二性是体育，燃情的桥段。

 

电影很有意识跟观众进行互动。比如开头新垣结衣自说自话的感觉，就像对宅男的互动，这其实是她心理一个代偿性的宣泄。

 

电影还使用了一些有影响力的日本流行文化模式，比如动漫式的字幕解说、流行的恋爱元素——摸头杀。新垣结衣的个子摸头杀可不容易，得有气场才能镇住。（笑）

 


我看过瑛太演的《最后的朋友》，他演的是一位暖男。网上评价说瑛太像一张白纸，他能把剧中人的气质很自然的表达出来。他以前的形象稍微有点阴柔，本片感觉恰好合适。

 

2


藤井树说

 

有一种电影是属于很受用的套路，本片的套路就非常对胃口。

 

本片颜值很高，一众演员都很养眼。

 


我有一点小难过，片子里的广末凉子怎么变成中年妇女了，在我印象里她还是少女。

 

本片看着很热血，我的遗憾是，恋爱的桥段少了点，我期待他们好好谈一场恋爱，主角进展节奏有点慢。

 


主题上其实是找寻自我的意思，不要靠别人，要自己发光。

 

整体观感比较轻松，是很让人高兴的电影。

 

主观镜头大特写的进入，这种手法比较有互动性。

 

我对瑛太的印象是很青春的样子，本片是大叔的造型，这让我好意外，感觉像陈坤。

 

片子看完之后让人心情很愉悦，谈恋爱时有个技能太加分，人生还是得有个技能啊。

 

3


现场评分

我们来看一下全场平均分，7.4分。



对于我们审片严格的团友来说，能上7分就是一部很不错的片子了。


剧情虽然套路，可面对这么养眼的阵容，让你不爱都难。


谢谢各位观众，谢谢嘉宾程波老师，我们下期见！


［ ▲全场大合影］



更多详细内容请戳微博@藤井树观影团2011 看精彩回放哦！

 


P.S.感谢观影团的合作伙伴一直播、咪咕直播。没有来现场的朋友们也可在咪咕直播回看整场活动！



《恋爱回旋》

部分观众真实反馈



















《恋爱回旋》正在热映中，

请去影院支持！



微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团

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藤井树

藤井树 (上海)

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