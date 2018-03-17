［ ▲映后直播采访大合影］





影片结束后，男友粉、女友粉、乒乓球爱好者纷纷留下来，与我们进一步分享观影感受。





听着他们慷慨激昂的安利，小编表示要去二刷了。





我们来回顾一下映后观众的采访吧！





被采访人：陈莉



职业：营销





我打7分，没有心理预期高。我是想看故事，不是粉丝。





日本电影我看的不多，本片我比较喜欢的是闺蜜情和友谊，他们之间的互相鼓励比较动人。坚持到底，获得好的结果的主题比较印象深刻。





被采访人：周雯祺

职业：财务





我打7分，我是冲着颜值和剧情来了。白色情人节看一部恋爱的片子，觉得恋爱的成分少了点，励志的部分比较多。





剧情比较套路，还是会推荐给朋友看。比较正能量，从运动项目里总结人生的道理。





被采访人：尹聚祥

学生





我打9分，从2008年看《恋空》后，一发不可收拾的迷上新垣结衣，我对追星比较排斥，但是新垣结衣真的没办法，她演的剧和片子我都看。

本片感觉太商业化和套路，前半部分恋爱的腐朽味太重，后面传统的日系热血比较好，最后也没有俗套一定要赢，落点比较好。

被采访人：刘峥

学生







我打7分，理由就是我很喜欢新垣结衣，我的标准不太一样，我是理智粉。（一本正经脸）





她最近几年的戏路比较不同，纯爱的戏路还能保持那么少女，喜欢日剧和日影的，拿着乒乓球谈恋爱，不容错过！

被采访人：吴桐

学生







我打7分。我个人喜欢虐一点的感觉，像《莉莉周的一切》这种，不要把话说的这么清楚，含蓄一点。

恋爱性少一点，体育题材的表现也不够激烈，没有我想看的残酷性。但是编剧上是很值得学习的，情理之中意料之外。

春天到了，还是谈个恋爱吧。

被采访人：王晓



学生 乒乓球球迷





我打8分，我是冲着球来的。虽然专业动作上有bug，但我觉得它塑造比较好的是竞技体育的那份迷人之处：一是它不像现实生活那么繁琐，比较简单纯碎；二是存在一切可能性。

影片结尾最后那个球是擦边的，不到最后一刻球不落地，你永远不知道结果。它拍出了竞技体育的魅力。

汤浅政明有一部动漫讲的是乒乓球，每个人应该知道自己的极限在哪，找到自己的位置，然后去努力生活。

被采访人：廖祥辉

学生







我打7分，我本来是来看老婆（新垣结衣）的，结果是广末凉子的角色打动我了，好帅好燃。她之前的形象比较少女，本片里的形象比较多面性，人物塑造比较好。

体育的表现和剧情比较完整，也不是套路，是非常的工整严谨，挑不出毛病。主人公解开自己的心结，有成长的过程。生活还在继续，但已经朝着好的方向发展。

被采访人：朱宁

职业：传媒







我打9分，我是日剧粉，是两位主演的粉丝。平凡的人物在过自己的日子，价值观的传递比较好，大家在自己的小范围成就自己，在自己的生活里对抗困难，比较励志。

现在日本电影在中国市场比较好，希望有更好的日影引进。

被采访人：蔡正

室内设计师







我打7分，剧情起承转合是有点老套，演员都很不错，苍井优的造型很特别。一边丧一边燃，还是要努力生活。

“我可以不发光，但是大家要在一起。”台词很励志。每个人都有自己的人生目标，乒乓球不仅仅是一个体育项目，它是一个了解自己的通道。

不来看电影，你好意思说那是你老婆吗？





下面一起来看一下问卷情况吧！







佩服导演把体育题材拍的有趣，还有一点点感人。





竞技运动叫人澎湃。





教会了我人生没有奇迹，付出多少，就有多少回报。





恋爱谈的有些老套，但励志很鼓舞人心。





Gakki好可爱！





有意义，有幽默，会二刷。





老婆很美，凉子很帅。





看完很舒畅！





加长版日剧。





这世上有些人就是笨手笨脚，但他也在努力生活。





套路+鸡汤，但演员很棒。





正能量满满。





轻松、温馨、励志。





小小乒乓球，人生大学问。





热血、励志、平凡、不失感动。





虽是主流电影，差点落入俗套，但从比赛结局出人意料开始，给了一个不错的结尾。





向前进，别逃避。





体育+爱情题材永远有观众。





瑛太真帅，期待之上。





典型日式恋爱电影。





Gakki很适合这个角色。





励志，人生就是又丧又充满希望。





赢很重要，但不是最重要的。









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