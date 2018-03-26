藤井树观影团

《中邪》观影活动





放映时间

3月28日（周三）20:00





放映地点

上海华士达影城（徐汇店）

（徐汇区东安路599号正大乐城3楼）





主持人

藤井树





嘉宾



本来老六





本来老六：影评人、上海电影评论学会会员、天涯影视评论首席版主





▼抢票规则

1、请留言并转发本文到朋友圈，写下你最想看本片的理由。（请先留言，再转发）

2、在后台回复：片名+姓名+手机号+理由（请把转发截图一并发到后台）

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4、每人1张，抢完为止

5、喜欢本片的朋友，如果在映后想要与藤井树老师再聊聊你对电影的看法，分享你独到的观影感受，欢迎添加小助手微信（见文末）报名采访志愿者，志愿者每人将获得电影票1张。报名请微信私信小助手：采访+片名+姓名+性别+手机号+理由

▼如何判断是否索票成功

1、你是否收到了本号发来的“恭喜索票成功”的信息？

2、你是否按要求及时回复，确认了该信息？

3、如果以上两条你都顺利完成了，那么恭喜你拿到了《中邪》的免费观影票。请按信息内容准时去影院现场领票。

4、如果没有收到任何信息，那么表明您没有抢到票，我们只有下次再约！





▼特别提醒

本场映后互动嘉宾，我们邀请到影评人本来老六来到现场与大家零距离交流。所以，观影结束请留下来，准备好问题，我们一起聊聊！





观影后，团友可在新浪微博电影专区为影片打分与点评！记得@藤井树观影团2011 哦~ 链接请戳右：https://weibo.com/p/100120181828（操作流程请拉到文末）





特别鸣谢：上海华士达影城

















《中邪》

导演: 马凯

编剧: 马凯

主演: 董天文 / 何佳 / 赵树达 / 文中学 / 贺媛媛 / 冯丹菊

类型: 惊悚 / 恐怖

制片国家/地区: 中国大陆





2016年，在第10届FIRST青年电影展亮相的恐怖片《中邪》一鸣惊人，被评价为“中国版的《鬼影实录》”和“近20年来最佳国产恐怖片”。

《中邪》用最直接的心理悬疑恐怖故事和创新性拍摄手法，真正做到了“恐怖”二字，当年在业界引起了巨大轰动。

豆瓣热评





最后，《中邪》获得了FIRST青年电影展“最佳艺术探索奖”和“豆瓣影评人选择奖”，还提名了豆瓣电影年度榜单“年度华语独立佳作”和“评分最高的恐怖片”。





那年影片还只是小范围的交流放映。后来，腾讯买下了电影版权，宣布将补拍镜头后重新包装以在院线上映。





等待许久，在4月4日清明档，我们终于可以在影院看到这部绝对能称为黑马的国产恐怖片。

而本次观影活动，我们带来的是上海场的超前点映！

1

恐怖民俗，你信邪吗？





导演马凯不是科班出身，一直在横店跑龙套。片中的六个主要演员，也是马凯在横店找来的。加上制片、场记、摄影等，11个人组成的剧组，撑起了整部影片。

电影以伪纪录片的形式，讲述两位大学生在拍摄以算命为题材的毕业作品时，跟着招魂大仙王婆来到一个偏僻的农村，由此发生了一系列的惊魂事件。





来看看新鲜出炉的预告片，感受下邪气满满的恐怖气氛。





“还人”题材来源于制片人老家的风俗，影片的真实感让你在观影时时常不寒而栗。





据说导演在拍摄时，每天都要拜一拜，唯独在影片快拍完的有一天没有拜，剧组就出了事故：男主角的腰摔断了。这也是最初版本的结局略显仓促的原因。

戏里戏外的“中邪”事件让影片自带神秘诡异的色彩。《中邪》难能可贵地避开了故弄玄虚虚惊一场的套路，取材于现实生活的隐秘之事，用人性的考验触及大众敏感的神经。





举头三尺有神明，你，信邪吗？

2

国产最佳

在风格上，影片从喜剧幽默开篇，后无缝转接到诡异的恐怖正片，欲扬先抑的节奏玩得十分娴熟。

既然是民俗题材，影片的视觉效果当然跟抖森主演的华丽视觉系恐怖片《猩红山峰》天差万别，但《中邪》赢在了故事本身与现实生活密切的关联上。





没有花瓶般的视效和一惊一乍的配乐，对于纯靠剧情就能让你坐立难安的片子来说，《中邪》就是这么良心地满足你找吓的需求！

贴几句官方的评语。

FIRST青年电影展：

“该片用伪纪录片的形式，探寻中国当下的信仰失落，融入大胆自由的表现手法，兼容并蓄，贴近观众的接受度，对本土类型探索有示范作用。”

豆瓣影评人选择奖：

“电影《中邪》的出现改变了大众眼中‘中国恐怖片已死’的看法。”

FIRST青年电影展王家卫等评审团：

“影片把大量时下青年人常见的数码设备，如电脑、手机、微信、摄像头等引入了电影，成为人物视角的延伸。”

3

观影指南





胆小者请结伴观看。





惊吓时注意不要抓错同伴的手。





观影时千万不要回头看，以免被不明物体吓到。





尖叫时请注意分贝。





观影时喝饮料吃爆米花的朋友请注意，可别猛然被吓到后吃的喝的撒一地。





为避免“吓尿了”，朋友们在观影前要做好个人准备哟。

胆大的朋友，我们28号上海超前点映场见！

别怕，现场我们有护身符相送。









本场观影映后主题沙龙，可以通过一直播、咪咕直播在线观看，快来进我们的直播室吧~

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微博点评操作流程





3月28号，不见不散！

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