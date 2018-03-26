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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 【观影招募】浪漫燃情的《花滑女王》，邀你一起看！

藤井树 发布于：



藤井树观影团

《花滑女王》观影活动


放映时间

3月31日（周六）13:00


放映地点

上海德信影城（巴黎春天店）

（普陀区金沙江路1685号118广场5楼）


主持人

藤井树


嘉宾

汤惟杰


汤惟杰：同济大学人文学院副教授，硕士生导师，城市文化与电影学者。


▼抢票规则

1、请留言并转发本文到朋友圈，写下你最想看本片的理由。（请先留言，再转发）

2、在后台回复：片名+姓名+手机号+理（请把转发截图一并发到后台）

3、购买原文链接里的迷影手帐或《八月》碟，将购买截图发送后台，优先赠送本场电影票2张

4、每人1张，抢完为止

5、喜欢本片的朋友，如果在映后想要与藤井树老师再聊聊你对电影的看法，分享你独到的观影感受，欢迎添加小助手微信（见文末）报名采访志愿者，志愿者每人将获得电影票1张。报名请微信私信小助手：采访+片名+姓名+性别+手机号+理由

▼如何判断是否索票成功

1、你是否收到了本号发来的“恭喜索票成功”的信息？

2、你是否按要求及时回复，确认了该信息？

3、如果以上两条你都顺利完成了，那么恭喜你拿到了《花滑女王》的免费观影票。请按信息内容准时去影院现场领票。

4、如果没有收到任何信息，那么表明您没有抢到票，我们只有下次再约！


▼特别提醒

本场映后互动嘉宾，我们邀请到汤惟杰教授来到现场与大家零距离交流。所以，观影结束请留下来，准备好问题，我们一起聊聊！


观影后，团友可在豆瓣网或新浪微博电影专区为影片打分与点评！记得@藤井树观影团2011  哦~  链接请戳右：https://weibo.com/p/100120184203（操作流程请拉到文末）


特别鸣谢：上海德信影城




近几年，竞技体育题材电影在世界影坛大放异彩。


去年夏天印度影片《摔跤吧！爸爸》以摔跤为主线，讲述亲情和梦想，以黑马之姿火爆国内。


国庆档的《羞羞的铁拳》虽以喜剧为外壳，但剧情涉及到的拳击比赛使观众无比热血。前不久刚上映的日影《恋爱回旋》更是用乒乓球诠释爱情和梦想。


竞技体育所燃起的这份激情和斗志，特别之处在于真实。


刚落幕的冬奥会，大家还沉浸在冰上的旋转起舞。现在有一部关于花样滑冰题材的励志电影燃情上映了——《花滑女王》



1

实力派+颜值派


来自战斗民族的唯美励志。



预告片


影片在俄罗斯上映后，四天便收获4.65亿票房，打破了俄罗斯影史首周票房记录，同时连续两周蝉联俄罗斯票房周冠军，成为当季春节档当仁不让的票房黑马。突破了俄罗斯电影一贯的故事叙述风格，热血与温情共存，实至名归的票房口碑双丰收。



在豆瓣得分高达8.6  IMDb得分7.6



《花滑女王》的制片人费奥多尔·邦达尔丘克，是俄罗斯数一数二的金牌制片。曾执导的《斯大林格勒》（2013），是俄罗斯国内第一部IMAX 3D制式影片。在当年的尼卡奖上荣获7项提名，最终收获3项大奖。并且该片成为俄罗斯电影史上票房最高的电影。



影片导演奥列格·特罗费姆，是电影和电视导演专业出身。之前主要从事广告拍摄，和诸多知名品牌以及公司有过合作。比如百事、耐克、谷歌阿迪达斯等等。


《花滑女王》的编剧奥列格·马洛维奇克，在俄罗斯也非常有名。他的代表作包括《圣诞树》《莫斯科陷落》《俄罗斯之锤》等。


影片三大主演：阿格莱亚·塔拉索娃+亚历山大·佩特罗夫+米洛斯·比柯维奇，全是实力与颜值兼具，赏心悦目！



2

另类叙述风格


《花滑女王》根据前俄罗斯花样滑冰冠军的真实经历改编。


影片讲述家境清寒、天赋不足的娜迪亚从花滑菜鸟到耀眼之星的蜕变之路。



作为战斗民族，上帝赐予俄罗斯极致的寒冷，也把最唯美的旋转跳跃奖赏给它。历来不论在什么比赛中，花样滑冰和花样体操两项，俄罗斯选手总是最出色的那一个。



得天独厚的条件，使得电影更具看点和噱头。俄式幽默+浪漫冰舞+动人爱情，集多种元素于一身，让人对影片如何呈现花滑少女激燃的重生之路，充满期待。



本片女主塔拉索娃，出身演艺世家。她的母亲是俄罗斯著名演员，曾荣封威尼斯电影节影后。



在母亲的影响与熏陶下，塔拉索娃自幼开始学习花滑，因此十分贴合女主身份。正当花样年华的她，在电影中同时展现少女面对爱情的甜蜜与烦恼，以及事业上的挫折与勇进。



3

暖心中文主题曲


《花滑女王》的中文主题曲《爱是光》，由实力歌手彭佳慧倾情献唱。



彭佳慧的歌唱实力自是不必多说，但她的歌唱生涯并不如她的歌喉一样嘹亮饱满。甚至可以说，她经历过很长时间的低迷期，直到一档叫做《歌手》的节目，让她再次回到众人眼前，获得大批拥趸。

 


某种程度上她和片中的娜迪亚有着同样跌宕起伏的经历。彭佳慧更能诠释出歌词韵律中的深意和心绪，对于成功，不论是她个人还是娜迪亚，都如她那首非常热门的歌曲——「相见恨晚」



《爱是光》的词曲由飞儿乐队的陈建宁阿沁操刀，「就算满身都是伤，我只求再勇敢一次把爱重新绽放」「就算失去所有倚靠，我会依然坚强」，透过彭佳慧铮铮有力的歌声，将电影中的燃情和励志之情尽情释放。



绝对是一次不同凡响的视听盛宴，3月31日，等你来！

 


本场观影映后主题沙龙，可以通过一直播、咪咕直播在线观看，快来进我们的直播室吧~

关注新浪微博@藤井树观影团2011，即可同步看一直播~


咪咕直播搜“藤井树观影团”


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3月31号，不见不散！

 

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还有各种观影和周边福利享不停喔！



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藤井树

藤井树 (上海)

女 18岁 天蝎座

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