【 拉到文末有福利 】





时间：2018年3月28日20:00



放映电影：《中邪》

地点：上海华士达影城

主持人：藤井树

嘉宾：本来老六





特别鸣谢：上海华士达影城





《中邪》现场打分

平均分：6.6



最高分：10分 最低分：3分

藤井树和嘉宾本来老六（左），中间是特邀镇场大神





在昨天，观影团举办了《中邪》上海超前点映场活动。从观影效果上看，本次活动堪称特殊，用两个字概括，就是“邪乎”。





观影时，场内观众气氛之热烈，见过尖叫与爆笑同时出现的场面吗。

就算有大神在场，护身符在手，也挡不住邪气在影院的蔓延。





映后打分环节，观影团罕见出现了两种不同的声音。仁者见仁智者见智，这很有意思，有的团友被恐怖元素吓得连连叫好，有的团友却被片子粗粝的质感吓了一跳。





要不怎么说是近20年最佳国产恐怖片呢？

玩类型片概念，《中邪》绝对配得上“最佳”的称号。至于观众对粗糙感的接受度，我们的嘉宾可就有话说了。





1

本来老六说





尺度与表演

我打8分，电影诚意很足，我没有把它当做习作来看。整体很成熟，结尾处理得很好。

看到电影前面的铺垫，你就不难猜出结局。在这个前提下，影片气氛做得很好。





人物处理上，男主有反面角色的感觉，最后反而是他被吓晕了。其实片子不能过分地指向他是内心丑恶，导演稍微有点用力过度，这里有点小问题。





演得最好的是那个弟弟，憨厚朴实，他是滴水不漏推动情节发展的角色。





影片里都是普通的演员，前几年看《我是路人甲》，讲的也是横漂。相对于此片里年轻的演员，《中邪》里的演员表演得比较出色。

幽默+恐怖

本片布景简单，利用了服化道的简陋，起到了很好的恐怖效果。在国产恐怖片范畴里，很多片会变得很喜感，经常会笑场，有些特效做的太古怪了。

《中邪》让你笑的地方不是穿帮，而是幽默感，这种笑我们是可以接受的，这是恐怖片抖包袱的一种表现。





我把它看做民科性的心理治疗。无论是恐惧还是喜悦，本质上是心理暗示，诱发你的潜意识。就像片里年轻人走夜路是不怕的，王婆夫妇是怕的，他们心里有鬼。

而年轻人是有心结，即“对方会不会抛弃自己”，影片最后就把这点放大。人物恐惧的点是不一样的。





附上老六老师观影后的点评：







邪外有邪—中邪

我们不怕鬼，我们怕生活中的日常

让人恐惧，让人笑都很难。所以往往这两者会相濡以沫。 就如扛着手持到处【猎奇】的大学生，我们慢慢从他说视角变成了我说视角。从熙熙攘攘的闹市路过，遇见了莫测的大仙，走到了没有人的地方。 邪一般不会隐于闹市。平时令大部分人憎恶的吵闹所以是某种意义的避难所。 大仙夫妇各怀鬼胎。天下本无事，庸人自扰之。他们自然是不折不扣的庸人，疑神疑鬼，有东西就越来越近。 大学生算是前男女朋友。应该也没有特别疏离，否则孤男寡女需要什么烟盒。男的跃跃欲试，女的蠢蠢欲动；他们总觉得这是电影，他们在镜头之后而不是之内。 度假村两兄妹憨厚朴实，面无表情。姐姐会大锅煮鸡，弟弟铺床叠被。他们是如此好客，他们又是如此愁苦。 人凑齐了。好戏开场。 开始哈哈大笑，开始毛骨悚然。原因只有一个，就是这些在我们的周围如此司空见惯： 过度开发后被荒废的旅游村； 通电，通信，通勤的各种不便： 医疗的各种缺席； …… 脏东西比起这些甚至是解脱的灵丹妙药。 恐惧总会真相大白，就如哈哈大笑的日子总会过去。 不问苍生问鬼神，苍生之苦，鬼神也惧。 套用《天生杀人狂》的台词： 男：那人看上去很邪。 女：我们更邪。 邪外有邪 我们只说电影。

2

藤井树说





剧作缜密



影片的剧作很严谨，心思缜密，是一部很聪明的电影。类似于《女巫布莱尔》的习作特点、纪录片跟拍手法，整体呈现效果非常具有粗粝感。





观众跟着主角进入密闭空间，见证他们遇到的灵异之事，这种现场感营造的效果非常厉害。





小年轻那一对时不时在调情，这似乎在讲跟剧情无关的事情，最后的结局却落在了“你到底爱不爱我？临危关头，你会不会把我扔下”的点。还有偷窥的王婆的家事。





人物的关系点在最后其实都圆了起来。

本片始终浸淫在乡村智慧中，这种氛围是野生的。比如算命、大仙等，你脑补下会觉得似曾相识，这在民间确实存在的。





粗略地回想一下，哪怕最后知道谜底，一切合理化之后，你依然觉得片子并没有辱没你的智商。结局是正能量的处理，但在观众接受范围内。





最后监狱里姐姐一言不发的微微一笑，看得还是有点吓人，情绪抓得很准。

生猛真实

片子里有很多闲笔，但回想起来，闲笔本身无论是揭示乡村野生的风貌，还是风土民俗，表现得都很生猛，制造气氛的手法很娴熟。





片子的手持摄影和经费不足等拍摄限制，整体呈现的效果非常真实。





这个导演好聪明，以这么低的成本和配置，摸准观众的恐怖心理预期，很厉害。这给很多剧组上了很好的一课，怎么把整个概念落实到剧本上，剧本又怎么用最低的预算拍出来。

看完这样的片子我心生敬意，在这么极低的成本下，聪明地做到如何把握观众心理预期。

我是真的被吓到，我接受它的粗粝感。





3

现场评分





我们来看一下全场平均分，只有6.6分？









这一结果引起了现场的质疑，因为从现场热烈的观影反馈来看，打高分的观众不在少数，8分左右的平均分应该是没有问题的。





现场调查后得知，原来是有些“惊其粗糙”的观众，在这场奇特的观影后只给了3分。









的确，《中邪》跟我们近些年在影院观影的片子太不一样了，它抛弃了精致的视效和音效，用最简单直接的概念，给出了国产恐怖片最该拥有的故事的样子。





《中邪》的野蛮生长让我们为之一震，也正是这种野蛮，考验着习惯于“大片”观众的审美接受度。





同时需要强调的是，集体情绪对私人观影体验有着一定程度的影响。观影空间对恐怖感的消解和影片自带幽默感的放大，让追求原生态恐怖效果的影迷出现了失望的情绪。





我们也在现场采访了打3分的观众。观众表示，粗粝的画面和配乐的简单是他们打低分的主要原因，他们更想看到的是一部经过精致包装的恐怖片。









随后，高分观众展开了有力反击。





有团友总结到——





“电影披着朴素的外衣，但整个拍摄非常有心计，跟观众的心理抓得很严实”。





“我很不赞同那位低分观众。本片跟《大佛普拉斯》的形式感很像，粗粝就是它的特色。”





这一讨论持续到微博观影反馈上：











很有脾气的观众了，推荐给你没得说。先放大合照，我们来详细看看微博网友怎么说。





［ ▲全场大合影］









更多详细内容请戳微博@藤井树观影团2011 看精彩回放哦！





P.S.感谢观影团的合作伙伴一直播、咪咕直播。没有来现场的朋友们也可在咪咕直播回看整场活动！





《中邪》

部分观众真实反馈

























































《中邪》4月4日即将上映，

请去影院支持！









【福利大派送】







《中邪》即将上映，本次活动我们将送出电影周边：护身符！









获取规则：



1、给本文留言，并转发至朋友圈，再将转发截图发送至公众号后台。

2、在满足上一条的前提下，第6、16、26、36个在评论区留言的团友将获得我们赠送的礼物。



祝大家好运！









微博：@藤井树观影团2011



公号：藤井树观影团

扫描二维码，购 买 影 迷 必 备 的《电影手帐》





最适合影迷的装备来了











点击关键词，查看往期热文





【观影招募】浪漫燃情的《花滑女王》，邀你一起看！



集清纯与性感于一身，除了她，我想不到别人！



中邪 总觉得邻家更幸福 迷雾 环太平洋 恋爱回旋 水形物语











今日话题





《中邪》是你的国产最佳恐怖片吗？





文艺连萌 我们终将改变潮水的方向



转发或者点赞，都是最好的支持！





☟☟☟☟点击阅读原文，进入电影专属小店