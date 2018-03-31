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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 【内有福利】有人吓到发抖，有人惊声尖叫，《中邪》的恐怖超乎想象！

藤井树 发布于：

【 拉到文末有福利 】


时间：2018年3月28日20:00

放映电影：《中邪》

地点：上海华士达影城

主持人：藤井树

嘉宾：本来老六


特别鸣谢：上海华士达影城


《中邪》现场打分

平均分：6.6

最高分：10分  最低分：3

藤井树和嘉宾本来老六（左），中间是特邀镇场大神


在昨天，观影团举办了《中邪》上海超前点映场活动。从观影效果上看，本次活动堪称特殊，用两个字概括，就是“邪乎”。

 


观影时，场内观众气氛之热烈，见过尖叫与爆笑同时出现的场面吗。

 

就算有大神在场，护身符在手，也挡不住邪气在影院的蔓延。

 


映后打分环节，观影团罕见出现了两种不同的声音。仁者见仁智者见智，这很有意思，有的团友被恐怖元素吓得连连叫好，有的团友却被片子粗粝的质感吓了一跳。

 


要不怎么说是近20年最佳国产恐怖片呢？

 

玩类型片概念，《中邪》绝对配得上“最佳”的称号。至于观众对粗糙感的接受度，我们的嘉宾可就有话说了。

 


1

本来老六说


尺度与表演

我打8分，电影诚意很足，我没有把它当做习作来看。整体很成熟，结尾处理得很好。

 

看到电影前面的铺垫，你就不难猜出结局。在这个前提下，影片气氛做得很好。

 


人物处理上，男主有反面角色的感觉，最后反而是他被吓晕了。其实片子不能过分地指向他是内心丑恶，导演稍微有点用力过度，这里有点小问题。


演得最好的是那个弟弟，憨厚朴实，他是滴水不漏推动情节发展的角色。

 


影片里都是普通的演员，前几年看《我是路人甲》，讲的也是横漂。相对于此片里年轻的演员，《中邪》里的演员表演得比较出色。

 

幽默+恐怖

本片布景简单，利用了服化道的简陋，起到了很好的恐怖效果。在国产恐怖片范畴里，很多片会变得很喜感，经常会笑场，有些特效做的太古怪了。

 

《中邪》让你笑的地方不是穿帮，而是幽默感，这种笑我们是可以接受的，这是恐怖片抖包袱的一种表现。

 


我把它看做民科性的心理治疗。无论是恐惧还是喜悦，本质上是心理暗示，诱发你的潜意识。就像片里年轻人走夜路是不怕的，王婆夫妇是怕的，他们心里有鬼。

 

而年轻人是有心结，即“对方会不会抛弃自己”，影片最后就把这点放大。人物恐惧的点是不一样的。

 


附上老六老师观影后的点评：


邪外有邪—中邪

我们不怕鬼，我们怕生活中的日常

 

让人恐惧，让人笑都很难。所以往往这两者会相濡以沫。

 

就如扛着手持到处【猎奇】的大学生，我们慢慢从他说视角变成了我说视角。从熙熙攘攘的闹市路过，遇见了莫测的大仙，走到了没有人的地方。

 

邪一般不会隐于闹市。平时令大部分人憎恶的吵闹所以是某种意义的避难所。

 

大仙夫妇各怀鬼胎。天下本无事，庸人自扰之。他们自然是不折不扣的庸人，疑神疑鬼，有东西就越来越近。

 

大学生算是前男女朋友。应该也没有特别疏离，否则孤男寡女需要什么烟盒。男的跃跃欲试，女的蠢蠢欲动；他们总觉得这是电影，他们在镜头之后而不是之内。

 

度假村两兄妹憨厚朴实，面无表情。姐姐会大锅煮鸡，弟弟铺床叠被。他们是如此好客，他们又是如此愁苦。

 

人凑齐了。好戏开场。

 

开始哈哈大笑，开始毛骨悚然。原因只有一个，就是这些在我们的周围如此司空见惯：

 

过度开发后被荒废的旅游村；

 

通电，通信，通勤的各种不便：

 

医疗的各种缺席；

 

……

 

脏东西比起这些甚至是解脱的灵丹妙药。

 

恐惧总会真相大白，就如哈哈大笑的日子总会过去。

 

不问苍生问鬼神，苍生之苦，鬼神也惧。

 

套用《天生杀人狂》的台词：

 

男：那人看上去很邪。

 

女：我们更邪。

 

邪外有邪

 

我们只说电影。

 

2

藤井树说


剧作缜密

影片的剧作很严谨，心思缜密，是一部很聪明的电影。类似于《女巫布莱尔》的习作特点、纪录片跟拍手法，整体呈现效果非常具有粗粝感。


观众跟着主角进入密闭空间，见证他们遇到的灵异之事，这种现场感营造的效果非常厉害。

 


小年轻那一对时不时在调情，这似乎在讲跟剧情无关的事情，最后的结局却落在了“你到底爱不爱我？临危关头，你会不会把我扔下”的点。还有偷窥的王婆的家事。


人物的关系点在最后其实都圆了起来。

 

本片始终浸淫在乡村智慧中，这种氛围是野生的。比如算命、大仙等，你脑补下会觉得似曾相识，这在民间确实存在的。

 


粗略地回想一下，哪怕最后知道谜底，一切合理化之后，你依然觉得片子并没有辱没你的智商。结局是正能量的处理，但在观众接受范围内。


最后监狱里姐姐一言不发的微微一笑，看得还是有点吓人，情绪抓得很准。

 

生猛真实

片子里有很多闲笔，但回想起来，闲笔本身无论是揭示乡村野生的风貌，还是风土民俗，表现得都很生猛，制造气氛的手法很娴熟。


片子的手持摄影和经费不足等拍摄限制，整体呈现的效果非常真实。

 


这个导演好聪明，以这么低的成本和配置，摸准观众的恐怖心理预期，很厉害。这给很多剧组上了很好的一课，怎么把整个概念落实到剧本上，剧本又怎么用最低的预算拍出来。

 

看完这样的片子我心生敬意，在这么极低的成本下，聪明地做到如何把握观众心理预期。

 

我是真的被吓到，我接受它的粗粝感。

 


3

现场评分


我们来看一下全场平均分，只有6.6分？



这一结果引起了现场的质疑，因为从现场热烈的观影反馈来看，打高分的观众不在少数，8分左右的平均分应该是没有问题的。


现场调查后得知，原来是有些“惊其粗糙”的观众，在这场奇特的观影后只给了3分。



的确，《中邪》跟我们近些年在影院观影的片子太不一样了，它抛弃了精致的视效和音效，用最简单直接的概念，给出了国产恐怖片最该拥有的故事的样子。


《中邪》的野蛮生长让我们为之一震，也正是这种野蛮，考验着习惯于“大片”观众的审美接受度。


同时需要强调的是，集体情绪对私人观影体验有着一定程度的影响。观影空间对恐怖感的消解和影片自带幽默感的放大，让追求原生态恐怖效果的影迷出现了失望的情绪。


我们也在现场采访了打3分的观众。观众表示，粗粝的画面和配乐的简单是他们打低分的主要原因，他们更想看到的是一部经过精致包装的恐怖片。



随后，高分观众展开了有力反击。


有团友总结到——


“电影披着朴素的外衣，但整个拍摄非常有心计，跟观众的心理抓得很严实”。


“我很不赞同那位低分观众。本片跟《大佛普拉斯》的形式感很像，粗粝就是它的特色。”


这一讨论持续到微博观影反馈上：



很有脾气的观众了，推荐给你没得说。先放大合照，我们来详细看看微博网友怎么说。


［ ▲全场大合影］



更多详细内容请戳微博@藤井树观影团2011 看精彩回放哦！

 


P.S.感谢观影团的合作伙伴一直播、咪咕直播。没有来现场的朋友们也可在咪咕直播回看整场活动！


《中邪》

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藤井树

藤井树 (上海)

女 18岁 天蝎座

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