［ ▲映后直播采访大合影］
在映后，我们邀请观众与我们进行深入的讨论。
整体来看，影片在中国乡土感的塑造上做得很好，跟观众有强烈的默契。体现了社会某种群像，具有强烈的本土标示性。
以这样的成本呈现出的完成度，虽然在某些地方比较粗糙，但《中邪》完全可以给国产恐怖片和创作者以新的方向。
特别鸣谢：上海华士达影城
来回顾一下映后观众的采访吧！
被采访人：刘学华
学生
我有想到这个结局，它没有故弄玄虚，这点做的很好，我会推荐。
影片科学的解释和拍摄形式的创新，给学习这个专业的人以拍片自信。一个好的剧本概念非常重要。
被采访人：parner
自由职业
一个非专业的导演和演员群体，加上很好的创作想法，本片值得推荐给大家。《中邪》的故事素材很好，中国恐怖片走过一段很失望的路，带着看海报的心去，但出来后会想笑。
本片身临其境效果很好，伪纪录片的场景我们很熟悉，信则有不信则无。这不仅仅是发生在乡村，它没有复制国外的恐怖概念。《中邪》非常本土，其实可以处理得再细腻一些，我持鼓励的态度。
被采访人：金金
职业：文化
整体感觉没有太大的震撼，人性的反差处理得很好。
黑夜里的反转和挣扎痛苦比较触动。导演立意比较新，中国的民俗现象，角度很好。
被采访人：秦淑娥
学生
我打8分，看的过程有些画面特别吵，但我还是给高分。人物的反差我很喜欢，生活的元素离我们比较近。
镜头的摇晃感不太适应，后面习惯后就被代入了。剧作很精妙，前后片段有关联。
被采访人：张瑜
学生
我打7分，整体观感很真实，我老家是东北，家里发生过类似的事情，那边很多这种习俗。
演员的演技让我很惊喜，王叔最后那段的爆发很惊人。整体演技很流畅。不出戏。
被采访人：高振
自由职业
基本上没有恐怖片能吓住我，这部看起来是诚意之作，我预祝此片大卖！
小成本取得大票房是比较周期性的现象，自带流量的类型。观众对恐怖片套路比较熟悉，但还是忍不住去看。本片是一部创新之作，纯正的本土元素，不分城市或农村，跟以往的国产恐怖片完全不是一个档次。
理性来说，本片非常优秀，我一定会推荐！
被采访人：赵宝明
学生
我本来是打6分，但听完我要改成7分。影片是讲社会群像，分数可以更高。我自己是没被吓到，感觉还不够邪气。整体比较真实，我会推荐。
被采访人：罗为为
学生
我打7分，也会推荐。本土化做得很好，我奶奶就是很相信这些，像电影讲述的一样。影片氛围制造的很好，其实结尾不用交代的那么清楚。
被采访人：边轶敏
职业：银行职员
有些镜头我是不敢看的，影片的逻辑不错，抓住很小一个点去讲，不是以惊悚取胜，更像悬疑片。
下面一起来看一下问卷情况吧！
前面恐怖氛围做得不错。
恐怖。
吓到我了，我眼镜都拿下来了。
真的是国产恐怖片的标杆。
国产恐怖片的诚意之作。
国产恐怖片拍出了特色。
值得学习的叙事逻辑。
值得鼓励，拍摄手法新颖。
怕！
中邪的是人心。
人性的考量比中邪更邪乎！
低成本恐怖片的典范。
人性险恶。
好片和成本无本源关系。
小成本的电影达到这般效果，还是不错的。
真的吓到宝宝了！
要行善。
为国产恐怖片正名。
《中邪》4月4日即将上映，
请去影院支持！
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