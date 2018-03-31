［ ▲映后直播采访大合影］





在映后，我们邀请观众与我们进行深入的讨论。





整体来看，影片在中国乡土感的塑造上做得很好，跟观众有强烈的默契。体现了社会某种群像，具有强烈的本土标示性。





以这样的成本呈现出的完成度，虽然在某些地方比较粗糙，但《中邪》完全可以给国产恐怖片和创作者以新的方向。









特别鸣谢：上海华士达影城





来回顾一下映后观众的采访吧！

被采访人：刘学华

学生





我有想到这个结局，它没有故弄玄虚，这点做的很好，我会推荐。





影片科学的解释和拍摄形式的创新，给学习这个专业的人以拍片自信。一个好的剧本概念非常重要。





被采访人：parner

自由职业





一个非专业的导演和演员群体，加上很好的创作想法，本片值得推荐给大家。《中邪》的故事素材很好，中国恐怖片走过一段很失望的路，带着看海报的心去，但出来后会想笑。





本片身临其境效果很好，伪纪录片的场景我们很熟悉，信则有不信则无。这不仅仅是发生在乡村，它没有复制国外的恐怖概念。《中邪》非常本土，其实可以处理得再细腻一些，我持鼓励的态度。





被采访人：金金

职业：文化





整体感觉没有太大的震撼，人性的反差处理得很好。





黑夜里的反转和挣扎痛苦比较触动。导演立意比较新，中国的民俗现象，角度很好。





被采访人：秦淑娥

学生





我打8分，看的过程有些画面特别吵，但我还是给高分。人物的反差我很喜欢，生活的元素离我们比较近。





镜头的摇晃感不太适应，后面习惯后就被代入了。剧作很精妙，前后片段有关联。





被采访人：张瑜

学生





我打7分，整体观感很真实，我老家是东北，家里发生过类似的事情，那边很多这种习俗。





演员的演技让我很惊喜，王叔最后那段的爆发很惊人。整体演技很流畅。不出戏。





被采访人：高振

自由职业





基本上没有恐怖片能吓住我，这部看起来是诚意之作，我预祝此片大卖！





小成本取得大票房是比较周期性的现象，自带流量的类型。观众对恐怖片套路比较熟悉，但还是忍不住去看。本片是一部创新之作，纯正的本土元素，不分城市或农村，跟以往的国产恐怖片完全不是一个档次。





理性来说，本片非常优秀，我一定会推荐！







被采访人：赵宝明

学生





我本来是打6分，但听完我要改成7分。影片是讲社会群像，分数可以更高。我自己是没被吓到，感觉还不够邪气。整体比较真实，我会推荐。





被采访人：罗为为

学生





我打7分，也会推荐。本土化做得很好，我奶奶就是很相信这些，像电影讲述的一样。影片氛围制造的很好，其实结尾不用交代的那么清楚。





被采访人：边轶敏

职业：银行职员





有些镜头我是不敢看的，影片的逻辑不错，抓住很小一个点去讲，不是以惊悚取胜，更像悬疑片。









下面一起来看一下问卷情况吧！





前面恐怖氛围做得不错。





恐怖。





吓到我了，我眼镜都拿下来了。





真的是国产恐怖片的标杆。





国产恐怖片的诚意之作。





国产恐怖片拍出了特色。





值得学习的叙事逻辑。





值得鼓励，拍摄手法新颖。





怕！





中邪的是人心。





人性的考量比中邪更邪乎！





低成本恐怖片的典范。





人性险恶。





好片和成本无本源关系。





小成本的电影达到这般效果，还是不错的。





真的吓到宝宝了！





要行善。





为国产恐怖片正名。





《中邪》4月4日即将上映，

请去影院支持！









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