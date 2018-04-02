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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 【超大福利】《花滑女王》的燃情与唯美，请一定不要错过！

藤井树 发布于：


活动现场视频


【 拉到文末有福利 】


时间：2018年3月31日13:00

放映电影：《花滑女王》

地点：上海德信影城

主持人：藤井树

嘉宾：汤惟杰


特别鸣谢：上海德信影城


《花滑女王》现场打分

平均分：8.1

猫眼评分：8.8   淘票票评分：8.6 


藤井树和嘉宾汤惟杰老师


在三月的最后一天，观影团又迎来了一部高口碑影片——《花滑女王》。

 


当代俄罗斯电影，在内地影院倒不常见。除了前两年的玛丽苏爆款《他是龙》，让不少观众刷新了对战斗民族电影的认知。

 

《花滑女王》作为一部体育题材影片，表现的是有着高人气的花样滑冰这项运动，冬奥会刚结束不久，不少观众就因为该题材慕名而来。

 


体育片是越来越吃香了，这月的第一场活动就是日系乒乓球题材的《恋爱回旋》，同样走励志加爱情风的《花滑女王》又有哪些特色？我们听听嘉宾怎么说。

 


1

嘉宾汤惟杰说

 

体育题材

体育题材电影我看的不少，从另外一个角度看，本片也是一部运动明星的传记片，有成长历程的展现。



在体育项目里，花样滑冰很适合用影像表现，它有速度、是非直线运动，在运动镜头中呈现得很漂亮。有音乐、造型感、甚至是故事情节，镜头感很美。

 

俄罗斯电影

在90年代以后，国内主流院线看到的商业俄罗斯电影比较少。上影节、北影节可以看到塔科夫基斯这类导演的片子，相对小众，艺术成就非常高。


我们就很好奇俄罗斯现在是在拍什么电影，俄罗斯的年轻人是在看什么片子？

 


实际上在世界电影史当中，苏联电影是一个非常大的谱系，在1920年代，当时爱森斯坦代表的蒙太奇学派，他们的影视语言是有传统的，节奏感很好。

 

比如片中还是小女孩的时候，在体校的成长过程几乎没什么台词，影片用一首歌串起来，非常流畅。

 


本片打破了我以往对俄罗斯电影的认知。在七八十年代，那时我还在读书，当时进入内地的苏联电影分为两类，一类是反映俄罗斯生活的伦理片，略带沉重，比如《莫斯科不相信眼泪》。


另一类是走喜剧元素，比如梁赞诺夫的《办公室的故事》《两个人的车站》等，电影用喜剧幽默的手法呈现当代生活的主题，非常有意思。但是当中断档了起码20年。

 


本片的制作团队，编剧、导演是俄罗斯70后、80后代表，是比较中坚的力量，演员更是年轻。

 

高颜值偶像

片里演职业花滑的男主角属于比较偶像的演员，把他放到其他国家，也会觉得很帅。演冰球运动员的男演员，会让俄罗斯之外的人觉得，他更有俄罗斯的味道，更有俄罗斯人的长相。

 


你能看到俄罗斯在商业片的背后，也有主旋律的表达。是商业片的套路，但结局有所不同。

 

从这点上看，我们能看到俄罗斯当代青年文化的变化，举国体育运动体制也在慢慢淡化。不是一定要赢，对人生价值的看法是跟上一辈有不同。

 


真正的天才运动员，他是不能接受差错的。片子的女主角，她本身不是天才，是自己打拼上去，有更强的心理作用。

 

2

藤井树说


俄罗斯主流院线片代表

看完片子后我是比较惊讶的，如果把本片放在好莱坞体系里，它蛮套路的。从完成度、导演、剧作本身、表演来看，片子很符合好莱坞商业电影的模式。


但在俄罗斯电影语境里，我觉得很厉害。这说明这个国家整体的电影水准到了相当高的程度。

 


电影有些段落拍的像MV，但跟剧情紧密结合。看电影的时候让我想起印度电影，自从《摔跤吧！爸爸》大爆后，我连看了几部，发现印度片的工业水准很高。

 

《花滑女王》在本土上映时打破了首周票房记录，应该算是俄罗斯主流院线片的代表。前两年我看过俄罗斯偶像片的代表——《他是龙》，超级玛丽苏，非常泰式，男生又帅又高，女生满脸花痴样。



今天看《花滑女王》，带有歌舞片元素的体育题材影片，观众看起来都是赏心悦目，节奏很快，同时又正能量，挺励志的。

 


影片结局时的音乐很棒，当她妈妈再次出现的时候，情绪点的铺层上细节点很多。比如女主喜欢上男主的瞬间，是有她对妈妈的回忆，细节很打动人心。冰面上躺着的画面很像《星运里的错》。

 

影片内核

本片内核讲的是自我成长和爱情。


真正好的爱情是什么？不是一定要赢，是要成为最快乐的自己，是很正面的恋爱观。电影没有绝对的反派，站在白马王子人设的角度看，他也没什么错，他的目标就是冠军，是可以接受的人设。

 

片子留下的都是很美好的一面，励志、爱情、人生的选择等。女主跟冰球男孩子在一起，两个人就是在做最美好的事情。跟白马王子在一起，就很累，一根玄绷着，这是个人道路的选择。



3

现场评分


我们来看一下全场平均分，8.1分！



观影团今年第二高分！看来本场观众很是喜欢这部唯美浪漫的俄罗斯电影呐！



高颜值的体育励志片，加上细腻的细节处理和幽默温情的表达，作为商业片，的确应该高分推荐！

［ ▲全场大合影］



更多详细内容请戳微博@藤井树观影团2011 看精彩回放哦！

 


P.S.感谢观影团的合作伙伴一直播、咪咕直播。没有来现场的朋友们也可在咪咕直播回看整场活动！


《花滑女王》

部分观众真实反馈





















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藤井树

藤井树 (上海)

女 18岁 天蝎座

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