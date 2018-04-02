［ ▲映后直播采访大合影］





在映后，我们邀请观众与我们分享观影感受。





8.1的高分，足见大家对《花滑女王》的喜爱。





励志加偶像，影片的观赏愉悦度颇高。在体育题材的外壳下，影片主要表现的还是人物如何进行个人人生的选择。









特别鸣谢：上海德信影城





来回顾一下映后观众的采访吧！





被采访人：余倩娇

自由职业





最后没绷住看哭了。体育运动的目的就是让自己释放，我的小孩也在学滑冰，会推荐观影。







被采访人：92

学生





电影融进了言情和竞技励志，有些段落比较振奋人心。像《阳光小美女》的结局，不一定要成功，快乐最重要，这个感觉比较好。





被采访人：李鑫

学生





本片是比较成功的商业片，之前看俄罗斯的电影是比较沉重的，本片比较惊喜，跟《摔跤吧！爸爸》比较像，讲自我的成长。会推荐给喜欢青春励志片的朋友看。





被采访人：徐世豪

学生





我打8分，歌舞部分做得很好。女主角小时候练习的段落，细节之处就能看到人物的发展走向。结局比预期的好，更加真实，有哲学的意味，表现对真实世界和精神层面的追求。





是一部唯美励志，百看不厌的电影。





被采访人：张嫣雯

职业：电商





影片观赏性不错，非常流畅，用蒙太奇手法，歌舞的形式交代了许多叙事的地方。看的很享受，没有疼痛感，





影片有励志的属性，但也可以看做是爱情片，也包含母亲对女主信念的支持。如何把事业和爱情结合，有个人的选择。





被采访人：张峰

学生





电影最好的是对结局的处理。主人公有成长的过程，我觉得影片的主题不是讲体育，是个人对事业和爱情的选择。





被采访人：张利会

职业：外贸





我打8分，影片很适合女生看，梦想、成长、爱情元素等，有个人的选择，给人很多正能量和正确的三观。要跟随心走，找到快乐的理由。





被采访人：candy

职业：文职





我打8分，影片让我想到了《恋爱回旋》，主题上是我并不要成功，我要的是快乐，开心最重要。可以很放松的来看这部影片。









下面一起来看一下问卷情况吧！





要做最真的自己，对梦想，对爱情。





心理问题能有人永远不离弃你，是幸运的。





唯美的画面，流畅的叙事。





融合言情狗血和竞技励志的电影。





几度落泪，最后泪中带笑。意想不到的是爱情不俗套又感人。





无论有任何困难，只有坚信自己一定会克服，就会取得胜利。





每个人都是战士，但为何而战？要遵从本心。





非常能让人燃起来，画面非常唯美，不俗气！





值得推荐，为了快乐。





人生的意义，在于自我的重生。





满满的正能量，也展现了俄罗斯民族的许多特点。





超级好看，让人一会笑一会哭，很沉浸。





《花滑女王》正在上映，

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