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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

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编辑 | 删除 《花滑女王》真的超级好看，让人一会笑一会哭，很沉浸！

藤井树 发布于：

［ ▲映后直播采访大合影］


在映后，我们邀请观众与我们分享观影感受。


8.1的高分，足见大家对《花滑女王》的喜爱。


励志加偶像，影片的观赏愉悦度颇高。在体育题材的外壳下，影片主要表现的还是人物如何进行个人人生的选择。



特别鸣谢：上海德信影城


来回顾一下映后观众的采访吧！


被采访人：余倩娇 

自由职业


最后没绷住看哭了。体育运动的目的就是让自己释放，我的小孩也在学滑冰，会推荐观影。


被采访人：92  

学生


电影融进了言情和竞技励志，有些段落比较振奋人心。像《阳光小美女》的结局，不一定要成功，快乐最重要，这个感觉比较好。


被采访人：李鑫  

学生


本片是比较成功的商业片，之前看俄罗斯的电影是比较沉重的，本片比较惊喜，跟《摔跤吧！爸爸》比较像，讲自我的成长。会推荐给喜欢青春励志片的朋友看。


被采访人：徐世豪  

学生


我打8分，歌舞部分做得很好。女主角小时候练习的段落，细节之处就能看到人物的发展走向。结局比预期的好，更加真实，有哲学的意味，表现对真实世界和精神层面的追求。


是一部唯美励志，百看不厌的电影。


被采访人：张嫣雯 

职业：电商


影片观赏性不错，非常流畅，用蒙太奇手法，歌舞的形式交代了许多叙事的地方。看的很享受，没有疼痛感，


影片有励志的属性，但也可以看做是爱情片，也包含母亲对女主信念的支持。如何把事业和爱情结合，有个人的选择。


被采访人：张峰  

学生


电影最好的是对结局的处理。主人公有成长的过程，我觉得影片的主题不是讲体育，是个人对事业和爱情的选择。


被采访人：张利会  

职业：外贸


我打8分，影片很适合女生看，梦想、成长、爱情元素等，有个人的选择，给人很多正能量和正确的三观。要跟随心走，找到快乐的理由。


被采访人：candy  

职业：文职


我打8分，影片让我想到了《恋爱回旋》，主题上是我并不要成功，我要的是快乐，开心最重要。可以很放松的来看这部影片。



下面一起来看一下问卷情况吧！


要做最真的自己，对梦想，对爱情。


心理问题能有人永远不离弃你，是幸运的。


唯美的画面，流畅的叙事


融合言情狗血和竞技励志的电影。


几度落泪，最后泪中带笑。意想不到的是爱情不俗套又感人。


无论有任何困难，只有坚信自己一定会克服，就会取得胜利。


每个人都是战士，但为何而战？要遵从本心。


非常能让人燃起来，画面非常唯美，不俗气！


值得推荐，为了快乐。


人生的意义，在于自我的重生。


满满的正能量，也展现了俄罗斯民族的许多特点。


超级好看，让人一会笑一会哭，很沉浸。


《花滑女王》正在上映，

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微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团


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藤井树

藤井树 (上海)

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