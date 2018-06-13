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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 【观影招募】恐龙来袭，《侏罗纪世界2》开始抢票啦！

藤井树 发布于：

 


藤井树观影团

《侏罗纪世界2》观影活动


放映时间

6月17日（周六）13:30


放映地点

上海德信影城（巴黎春天店）

（普陀区金沙江路1685号118广场5楼）



嘉宾

德信上海区域总经理邱磊

中国电影报道瑶瑶

藤井树观影团主编小雨



▼抢票规则

1、请留言并转发本文到朋友圈，写下你最想看本片的理由。（请先留言，再转发）

2、在后台回复：片名+姓名+手机号+理（请把转发截图一并发到后台）

3、购买原文微店里的书籍或《八月》碟，将购买截图发送后台，优先赠送本场电影票2张

4、每人1张，抢完为止


▼如何判断是否索票成功

1、你是否收到了本号发来的“恭喜索票成功”的信息？

2、你是否按要求及时回复，确认了该信息？

3、如果以上两条你都顺利完成了，那么恭喜你拿到了《侏罗纪世界2》的免费观影票。请按信息内容准时去影院现场领票。

4、如果没有收到任何信息，那么表明您没有抢到票，我们只有下次再约！


▼特别提醒

本场德信会员 / 藤井树观影团年中答谢观影活动，在片前，我们将进行抽奖和游戏互动环节，夏日来临，来跟我们happy一下吧！


观影后，团友可在新浪微博电影专区为影片打分与点评！记得@藤井树观影团2011  哦~  

链接请戳右：https://weibo.com/p/100120184031（操作流程请拉到文末）


特别鸣谢：上海德信影城



今夏最受期待的好莱坞巨制《侏罗纪世界2》来啦！


《侏罗纪世界2》 

Jurassic World: Fallen Kingdom

导演: 胡安·安东尼奥·巴亚纳

编剧: 科林·特雷沃罗 / 德里克·康纳利 / 迈克尔·克莱顿

主演: 克里斯·帕拉特 / 布莱丝·达拉斯·霍华德 / 贾斯蒂斯·史密斯 / 拉菲·斯波 / 托比·琼斯 / 泰德·拉文 / 詹姆斯·克伦威尔

类型: 动作 / 科幻 / 冒险

上映日期: 2018-06-15(中国大陆) / 2018-06-22(美国)

片长: 128分钟


1

续作来袭

 

三年前，第一部《侏罗纪世界》在中国上映时，以14.2亿票房成为当年外语片年度票房季军，打破多项票房记录。

 

本次续作仍由史蒂文·斯皮尔伯格担任监制，自从他在25年前推出《侏罗纪公园》以来，侏罗纪系列已经成为电影史上最为成功的系列作品之一。



第一部的导演科林·特莱沃若任本片的制片和联合编剧。而续作导演，是拍摄过《孤堡惊情》《海啸奇迹》《当怪物来敲门》的西班牙导演胡安·安东尼奥·巴亚纳。

 

故事发生在前作结尾的三年之后，伊斯拉·纳布拉尔岛上的侏罗纪世界已经停止运营，这个被遗弃的公园中的火山即将爆发，这威胁到了整座岛屿和在上面自由繁衍的恐龙，由此引发了一场前所未有的恐龙救援。

 


《侏罗纪世界2》中，由克里斯·帕拉特扮演的“驯龙师”欧文·格莱迪布莱丝·达拉斯·霍华德扮演的侏罗纪公园运营经理克莱尔将悉数回归，而在最新作品中，女主角将化身为恐龙保护组织专家。

 


2

高燃特效&人文主题

 

《侏罗纪世界2》的场面将更加宏大，恐龙种类、故事复杂程度都比前作有了更大幅度的提升，而电影特效更是全面升级——霸王龙、食肉牛龙、海中霸王沧龙等经典巨型恐龙均再次集结。


预告片中还暗示出现了一种新的生物，众多恐龙将一齐为观众献上夏日里一道视觉饕餮盛宴。

 

预告片 


但电影不止是特效和刺激性的动作场面这么简单，用胡安导演的话说，这部影片是一个关于“如何学会接受与你完全不同的生命”的故事。


尤其在恐龙可能面临二次灭绝的棘手情况下，欧文与布莱尔将面对各种突发状况与艰难抉择。

 


上一部中与男主角欧文并肩战斗、备受观众喜爱的迅猛龙布鲁，此次在《侏罗纪世界2》中再次现身，与欧文久别重逢。




而在这次危机中，人类到底该拯救恐龙，还是让它们再次灭绝？电影借此探讨了人类与恐龙之间的关系，并将主题真正引向了整个“侏罗纪世界”。



本场观影为主题活动，映前的游戏互动和主题对谈，可以通过一直播、咪咕直播在线观看，快来进入我们的直播室吧~



关注新浪微博@藤井树观影团2011，即可同步看一直播~


咪咕直播搜“藤井树观影团”


微博点评操作流程


6月17号，不见不散！

 

添加微信拉你入群！（备注：观影团）


在我们的观影群内，

可以和各位团友聊八卦、电影、电视、综艺……

唠唠各种娱乐文化磕。

还有各种观影和周边福利享不停喔！


微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团


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藤井树

藤井树 (上海)

女 18岁 天蝎座

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