藤井树观影团

《最后一球》观影活动





放映时间

6月25日（周一）19:30





放映地点

上海华士达影城（徐汇店）

（徐汇区东安路599号正大乐城3楼）





主持人

藤井树





嘉宾

毛尖

毛尖：作家，华东师范大学教授









▼抢票规则

1、请留言并转发本文到朋友圈，写下你最想看本片的理由。（请先留言，再转发）

2、在后台回复：片名+姓名+手机号+理由（请把转发截图一并发到后台）

3、购买原文链接里的迷影手帐或《八月》碟，将购买截图发送后台，优先赠送本场电影票2张

4、每人1张，抢完为止

5、喜欢本片的朋友，如果在映后想要与藤井树老师再聊聊你对电影的看法，分享你独到的观影感受，欢迎添加小助手微信（见文末）报名采访志愿者，志愿者每人将获得电影票2张。报名请微信私信小助手：采访+片名+姓名+性别+手机号+理由

▼如何判断是否索票成功

1、你是否收到了本号发来的“恭喜索票成功”的信息？

2、你是否按要求及时回复，确认了该信息？

3、如果以上两条你都顺利完成了，那么恭喜你拿到了《最后一球》的免费观影票。请按信息内容准时去影院现场领票。

4、如果没有收到任何信息，那么表明您没有抢到票，我们只有下次再约！





▼特别提醒

本场映后互动嘉宾，我们邀请到影评人毛尖来到现场与大家零距离交流。所以，观影结束请留下来，准备好问题，我们一起聊聊！





观影后，团友可在新浪微博电影专区为影片打分与点评！记得@藤井树观影团2011 哦~ 链接请戳右：https://weibo.com/p/100120184901（操作流程请拉到文末）





特别鸣谢：上海华士达影城













一个孤独的英雄，一支不屈的球队，一场窒息的比赛！





在这个世界杯战火硝烟四起的夏天，《最后一球》在窒息时刻，一脚定胜负。





你，准备好了吗？

《最后一球》

TPEHEP

导演：丹尼拉·科兹洛夫斯基

编剧：谢尔盖·切特⻙鲁欣 / 丹尼拉·科兹洛夫斯基

主演：丹尼拉·科兹洛夫斯基 / 弗拉基⽶尔·伊利因

制⽚国家：俄罗斯

类型：剧情 / 运动

语⾔：俄语

上映时间： 2018-04-20⽇（俄罗斯）

/ 2018-06-29（中国大陆）

时⻓：138分钟





1

应景&励志&热血

这几天，朋友圈几乎被俄罗斯世界杯刷屏，《最后一球》就是这么应景！









电影开始于⼀场万⼈瞩⽬的⽐赛中，俄罗斯国家队队⻓尤⾥因射失点球导致球队惨败，⽽后他声名狼藉告别了绿茵场。

就在尤⾥跌⼊⾕底被所有⼈遗忘的时候，⼀⽀地⽅球队却意外邀请他担任主教练。





⾯对球队的内忧外患，政府的质疑与⽆视，球场上各种⿊幕与潜规则，尤⾥毅然决然地带领这⽀球队开启了⼀场为⼰正名的战⽃。









90分钟逆转人生的故事太励志，也足够热血。

终于在他的带领下球队逆袭闯进了全国决赛，⽽这最后⼀球将决定尤⾥能否带领这⽀籍籍⽆名的队伍取得胜利，代表俄罗斯参加欧联 ……

不到最后一秒，比赛就没有结束。

2

真实专业&颜值演技&惊喜高潮

这是丹尼拉·科兹洛夫斯基⾃编⾃导⾃演的电影处⼥作。









为了使电影中的足球赛事得到真实专业地还原，编剧团队更有前苏联花样滑冰运动员谢尔盖·切特⻙鲁欣加盟。





他曾获得1972奥运会亚军，13 次全球冠军，14次欧式冠军，⽬前正作为滑冰教练活跃于俄罗斯体坛。

同时还有俄罗斯⾦牌编剧安德烈·佐洛塔廖夫为影片的戏剧性保驾护航。

安德烈·佐洛塔廖夫已经参与过众多影⽚的创作，在业内具有⾼⼝碑评价。其中代表作 《花滑⼥王》⼀经上映就打破了俄罗斯⾸周票房纪录，与他的前作《莫斯科陷落》共同进⼊莫斯科本⼟票房前⼗名。





三大护法同心协力，这次的故事呈现效果应该会让观众身临其境，激动人心。





演员方面更有几大巨星同台飙戏，颜值演技那都是满分上线。

被称为俄罗斯“小李子”的丹尼拉·科兹洛夫斯基在电影中饰 Yuri，丹尼拉作为俄罗斯当红偶像明星，在舞台剧和⼤荧幕上均获得了不凡成就，共先后7次获得俄罗斯重量级表演奖项，获得表演⽣涯的⼤满贯。









饰演Berger的弗拉基⽶尔·伊利因也是俄罗斯家喻户晓的演员。但⼀直低调磨炼演技的他，直到1986年他才开始在⼤银幕上亮相，并塑造了诸多经典⻆⾊。

伊琳娜·⼽尔巴乔娃饰 Lara （球队主席），被誉为“俄罗斯奥斯卡”的尼卡奖最佳⼥主⻆。⾼挑的身材、 棱⻆分明的脸庞以及精湛的演技，让她具有⾮常强的可塑性，每次亮相都会给以不同的形象给观众惊喜。

她的中性造型，尤其引起轰动， 被称为“少⼥最理想的同性情⼈” 。









安德烈·斯莫利亚科夫饰演yuri的⽗亲，他因2011年的⾳乐传记影⽚《维索茨基：⽣⽽⽆憾》⼀举成名。 ⻓期活跃在⼤荧幕和舞台剧的他已经成为俄罗斯最受⼈尊敬的⽼艺术家之⼀。

电影中还有切尔⻄队惊喜现身，孔蒂亮相引领观影⾼潮。









今天早上看到相当有才华的网友总结的赌球规律：





跟着全有反着买，多栋别墅全靠海。

全有买东我买西，明天喜提大飞机。

跟着全友反向买，明天搬家到上海。

全友买赢我买输，大金链子手腕粗。





赌球的人已如此认真，看球的也可以在影院一本正经地看场热血的世界杯。COME ON，就等你来！

















本场观影映后主题沙龙，可以通过一直播、咪咕直播在线观看，快来进入我们的直播室吧~











关注新浪微博@藤井树观影团2011，即可同步看一直播~





咪咕直播搜“藤井树观影团”





微博点评操作流程





6月25号，不见不散！

添加微信拉你入群！（备注：观影团）







在我们的观影群内，

可以和各位团友聊八卦、电影、电视、综艺……

唠唠各种娱乐文化磕。

还有各种观影和周边福利享不停喔！





微博：@藤井树观影团2011



公号：藤井树观影团





点击关键词，查看往期热文

紧张刺激，全程烧脑，欢迎进入《动物世界》的冒险旅程！



有帅有美，上影节红毯造型大盘点







侏罗纪世界2 梅尔罗斯 燃烧 上影节抢票指南 超感猎杀









今日话题





留下你的期待！





文艺连萌 我们终将改变潮水的方向



转发或者点赞，都是最好的支持





☟☟☟☟点击阅读原文，进入电影专属小店



