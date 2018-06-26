时间：2018年6月25日19:30



放映电影：《最后一球》

地点：上海华士达影城（徐汇店）

主持人：藤井树

嘉宾：毛尖





特别鸣谢：上海华士达影城





《最后一球》现场打分

平均分：8.2



最高分：10分 最低分：6分





［ ▲藤井树小姐和毛尖老师］





应景盛夏最激情的世界杯，战斗民族的新片《最后一球》看的大家热血沸腾。

不得不说，在类型片的框架内，俄罗斯对体育题材电影的把控还是相当不错。不论是年初的《花滑女王》还是如今的《最后一球》，都在观影团得到了非常高的分数。





电影《最后一球》讲述了关于足球的热血故事。前来观看的不乏00后甚至10后的小朋友们，对于足球的热爱，看来是男孩子们从小就会喜欢做的事。

当然，还有不少女性影友们也看的津津有味。看样子，和小编一样喜欢看球的女同胞不在少数。真是可喜可贺。





电影结束后，很多观众自发的鼓起了掌。一部电影鼓励和燃起了观众的斗志，而同样的，有素养的影迷更让人由衷的敬佩。

竞技体育给人带来的震撼难以言说，就让我们在电影院里为了世界杯为了《最后一球》尽情释放自己的热情吧！

1

嘉宾毛尖说





电影最后一场球蛮燃的。这个片子既在我的意料之中，又在我的意料之外。我刚开始担心教练尤里会重新上场，最后他去踢这个球，就会变成了一个治愈片。





但很好的是，最后的点球是让别人踢得，就避免了预想的落差。







大国质感





整个电影是有套路的，是部典型的体育类型片，但俄罗斯将它的艺术特色做的很好。就是它会按照自己的传统，比如说拍个大片，采用航拍镜头、大远景，就是非常大国的感觉。

不像小国有局限，大国可以一览整个城市的风貌。它的重点不在于，拍这个国家有多美，而是展现国家气质，就像他们骑自行车一路走的时候，那个堤坝的印象。这种大国质感，非常舒服。





让我回忆起俄罗斯的美学传统，那种大美。还有就是在感情上很克制，里面其实有非常多煽情和动人的地方，但都避免了说要达到让人流泪的地步。不像《摔跤吧！爸爸》这种直接刺激肾上腺素的，会非常戳泪点，观众看了可能已经哭到不行了。





在这部电影里，就没有流泪的镜头，比如尤里父亲重病、还有副教练结婚等等细节做得非常好而精妙。





类型片出色





这种剧情片模式，煽情而又克制，在类型意义上做得很好，这是值得我们学习的地方。

不涉及贬低我们自己，就有时候来说，比如拍个类型剧，穿着白大褂或者球衣就谈恋爱了。在这个片子中，所有的恋爱情节是控制在体育主题内的，没有溢出类型框架外，也就是说没有喧宾夺主。

像回到球队，并不是为了爱情回归，而是为了热爱足球才回归。还有第一时间到球场，然后再去找女主，最后胜利的时候，也没有说接着去找女朋友。





所以整体上克制的很好。作为商业片来讲，完全可以煽情的，但它没有这么做。





强大的电影传统





说明俄罗斯真的是有很强大的传统。我在看电影的过程中，想起来《战争与和平》中，安德烈要上战场了，他去与自己的父亲告别。也是很克制，所以尤里父亲的形象一下子让我想起安德烈的父亲，那种克制感很直观。

就像歌词中唱到的一样，生命不是糖，死亡也不是茶。糖也好、茶也好并不能定义生死。





就这个意义上来说，俄罗斯对电影的控制力很强，把握的很好。它溢出了好莱坞的模式，跳出了套路。









俄罗斯电影的格局非常开阔，我们电影中看到的山河壮阔，它不是MTV式的走马观花，而是为主题服务的。

群像演员来说，尤其是女主真好看。电影很符合俄罗斯的群戏传统，他不会让一两个演员特别出彩，全都控制在影片之内。

2

藤井树说





我的感觉是剧作上很套路，但它拍的又很成熟。在技术上，比如运镜、镜头的转换、剪切，还有中间的音乐，用的恰到好处。









情感动人克制





整体给我感觉很像印度片，中间插得几段音乐非常妥帖，将人带入情绪当中，整个感情非常流畅，而且又克制，所有煽情的部分都控制在影片内部而不外露。

球队经理，中性装扮出场很惊艳。最后那场戏，她把裁判逼到墙角，说要是再不公平判断，就收拾他那个场景，真的是太帅了！









还有其他流星队的球员，包括那个赌球的，都很有戏感，所以说它不会只让一两个人特别突出，戏份做到了很好的平衡。

而且仔细看会发现有一个亚裔的球员，他的形象很好，又帅，让我印象深刻。但他又完全没有违和的融入在球队中，另外还有一个黑人球员。





实际上在球队的组成成员里，也非常用心做到了多元化。比如对祖耶夫这个人的刻画，之前一直讲他不自信，然后尤里带他去骑自行车，一步步都是有铺垫的。









最后他的绝杀，靠的是尤里让全场呼喊祖耶夫的名字，通过观众的鼓动成为他克服心魔的钥匙，我觉得这些点做的都很窝心。

细节到位





还有队医的妹妹，就只有两场戏，也演得相当好。这种成年人式的对话和情节设计，就会觉得又可爱又老练。





还有剧中讲结婚，早上给他做早餐，镜头很细微的带到戒指，就这种追求细节但不忘情感描述做的很到位。





我比较紧张的一点是，我不希望看到男主角就是尤里最后逆袭，当然结局肯定知道。因为是个套路电影，但很奇妙的是，电影让尤里进了一球，但判他越位。





就造成说，尤里的进球无效，这样就会再次调动起悬念，观众反而不确定结局是什么。

就这来说，导演对观众心理把握的很是精准。他知道你的紧张点在哪，你心里的那根弦会一直被拉着、拉着，同时情感又会控制在界限之内，真的是体现了战斗民族的气魄。









它通过影像的手段，包括音乐、气氛的渲染，到最后始终存在着紧张感，在悬念设计上也做得特别棒。





3

现场评分

我们来看一下全场平均分，8.2分。









这么高的分数，说明大家看电影是很带感的。而且这个电影非常值得中国电影学习，因为我们的类型片不是很成熟，所以说俄罗斯能在商业类型运作内，做出一个极具本国特色的电影。





就像片中有爱情成分，但女主又不抢戏，始终让它维持在是一个体育关于足球的关于成长的电影。这一点非常值得我们学习。





《最后一球》是今夏对于世界杯最好的献礼片，对准足球，却不止于足球。希望大家都能从影片中收获感动！

［ ▲全场大合影］









更多详细内容请戳微博@藤井树观影团2011 看精彩回放哦！





P.S.感谢观影团的合作伙伴一直播、咪咕直播。没有来现场的朋友们也可在咪咕直播回看整场活动！









《最后一球》

部分观众真实反馈





























































《最后一球》6月29日即将上映，

请去影院支持！













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公号：藤井树观影团





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