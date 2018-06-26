［ ▲映后直播采访大合影］





映后，我们邀请到观众与我们分享观影感受。





毫无意外的，大部分都是真球迷。提到足球，当然离不开对中国队的痛惜。很多人在观影过程中，看到了过去多年对足球的喜爱与执着。再次回眸，也是感慨万千。





几乎无例外的一众好评，出乎意料，正如《最后一球》带给我们的惊喜。导演既拍出真正足球战场上的“硝烟战火”，又很精准的把握到商业类型片的节奏和设计，影片的表现空间展现出了战斗民族的气魄。





正如俄罗斯今夏在世界杯上的表演，值得让人鼓掌和致敬！









特别鸣谢：上海华士达影城





回顾一下映后观众的采访吧！





被采访人：桃子妈

职业：公务员





我打了8分。平时喜欢看球赛，这个电影超乎我的想象。以为开头男主踢飞的一球最后肯定还是让他还愿，结果情节设计很出乎意料的惊喜。





还有关于祖耶夫的人物设计，在球场上茫然的那幕，让我很期待导演怎么来表现，结果尤里在全场鼓动观众为他打气，是蛮令我感动的。





被采访人：周黎明

职业：教授





我打了7分。我是22年的法国队球迷，电影中球队的经理很中性范儿，让人眼前一亮。虽然走的是中性美，但是美的性感、美的脱俗。





虽然电影很套路，但仍旧不失感人。在看台上，流星队进球了，尤里父亲出现的一幕是一个很大的泪点。作为球迷，看的比赛多了，有时候会很感慨和缅怀过世的球员。





所以，球迷不应该错过这部影片，而且电影很应景，希望大家都去看。









我打了十分。觉得很好看（小朋友太害羞，但是真的喜欢电影！）





被采访人：余倩姣

职业：全职太太





我打了7分。从开始大家的嘲笑到后来看台上拉起横幅的支持，还有呼应开头，但把点球的机会让给队友，电影将整个故事讲述的非常完整。尤其是看台上的一刻，让我觉得印象深刻。





被采访人：笑笑

职业：金融





我打了8分。比较正能量的电影，不只是球队，主要是讲男主尤里的个人成长，他个人的情感和心境的转变。





他用观众的支持来鼓舞球员，这点让我觉得意外而深刻，从不尊重观众到运用观众的力量，种种细节对比，也非常有教育意义。





被采访人：王佳奇

职业：地产





我打了10分。因为我很喜欢足球，之前没有了解影片的任何相关信息，但电影带给我的最大惊喜是男主尤里作为教练，加入一支弱弱的队伍，带领大家走向世界杯，拿到冠军。





不是只表现一个人的救赎，而是整只球队的自我救赎，提升了整个境界，这点让我很喜欢。





被采访人：徐蔚波

职业：会计讲师





我打了9分。影片超乎我的期待。虽然套路，结局也能够想到，但在中间的细节上处理的很好。音乐好听，镜头切换自如，很流畅也很漂亮。





被采访人：云飞扬

职业：工程师





我打了7.5分。电影中的音乐和比赛场景都比较燃。这部类型片在人物塑造、层次感方面都很强。尤其是对于足球精神的表达，如果真正的球迷来看，一定能够感受到那种燃情！





被采访人：金强胜

职业：物业管理





我打了9分。片子拍的很大气，虽然主题是足球，但从航拍镜头还有生活情景，都可以了解俄罗斯人民的生活百态。





呼应俄罗斯正在举行的世界杯，我们可以从电影中酣畅淋漓的近距离感受这份激情和足球精神。









下面一起来看一下问卷情况吧！





既有热血激情的绿荫角逐，也有情感温馨的动人场面，励志的体育竞赛影片！





激情一夏，最燃最后一球。





不想做咸鱼的人都不要放弃对梦想的追求。





有努力才有收获。





燃遍全场。









有激情，有足球各种元素，很燃。





能进球是最重要的，拼了！





观看了《最后一球》，让自己如同亲临俄罗斯感受世界杯。





热血沸腾！





一部非常励志的电影。





不爱看球的人都喜欢看。





刚与柔，激情与温情的绝妙组合。





燃！





《最后一球》6月29日即将上映，

请去影院支持！













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公号：藤井树观影团





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