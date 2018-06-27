







藤井树观影团

《动物世界》观影活动





放映时间

6月29日（周五）16:00





放映地点

上海普陀大光明影城

（上海市普陀区真光路1228号）





主持人

藤井树





嘉宾

钟锐







钟锐：电影《动物世界》摄影指导









▼抢票规则

1、请在微信“藤井树观影团”此文留言并转发本文到朋友圈，写下你最想看本片的理由。（请先留言，再转发）

2、在后台回复：片名+姓名+手机号+理由（请把转发截图一并发到后台）

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4、每人1张，抢完为止

5、喜欢本片的朋友，如果在映后想要与藤井树老师再聊聊你对电影的看法，分享你独到的观影感受，欢迎添加小助手微信（见文末）报名采访志愿者，志愿者每人将获得电影票1张。报名请微信私信小助手：采访+片名+姓名+性别+手机号+理由

▼如何判断是否索票成功

1、你是否收到了本号发来的“恭喜索票成功”的信息？

2、你是否按要求及时回复，确认了该信息？

3、如果以上两条你都顺利完成了，那么恭喜你拿到了电影《动物世界》的免费观影票。请按信息内容准时去影院现场领票。

4、如果没有收到任何信息，那么表明您没有抢到票，我们只有下次再约！





▼特别提醒

本场映后互动嘉宾，我们邀请到摄影指导钟锐来到现场与大家零距离交流。所以，观影结束请留下来，准备好问题，我们一起聊聊！





观影后，团友可在新浪微博电影专区为影片打分与点评！记得@藤井树观影团2011 哦~ 链接请戳右：https://weibo.com/p/100120182822（操作流程请拉到文末）





特别鸣谢：上海大光明院线













刚刚结束的上影节上，电影《动物世界》担任了本届开幕式影片。





观影结束，本团小编即写文表达了自己的惊喜，不论是从强大的制作班底还是非常考究的烧脑剧情，电影《动物世界》都是一部非常高水准的商业片。

紧张刺激，全程烧脑，欢迎进入《动物世界》的冒险旅程！

1

黄金主创团队

本片的导演韩延，新锐八零后，被誉为中国未来二十年最有潜力的青年导演。





三年前，一部《滚蛋吧！肿瘤君》，不仅赚足了观众的眼泪，还获得了与票房齐名的口碑。





电影《动物世界》由其自编自导，对故事逻辑的有力把握和情节密度的精彩设计，充分显示了他强大的编剧才华。





影片主演李易峰，不仅是时下当红的流行小生，并且在新生代男演员中颇具实力。他在片中放下外形的走心演技，更是对以往角色的类型突破。









女主周冬雨，贵为金马影后，演技自是不必多说。





前不久刘若英执导的《后来的我们》，让我们再次看到了周冬雨越来越纯熟的表演。





对小妞电影驾轻就熟的她，也让人期待在这部华丽的冒险电影中的表现。











影片另一大主演当属好莱坞最强实力代表迈克尔·道格拉斯。





也是影片的最大惊喜，这位获得过奥斯卡、金球奖以及格莱美的三料影帝，其悠长的履历已经充分证明了他的大佬地位。





在本片中作为绝对的大反派，与李易峰有多场对手戏。









本片的看点之一是华丽的视觉观感。在技术手段上，电影的制作团队下足了血本，不仅请来制作过《指环王》《阿凡达》《魔兽》《猩球崛起》等大片的国际顶尖视效公司“维塔数码”，努力打造最强视效。





剧组还召集了400多位群众演员，其中140多位为外国演员，组成豪华的无国界阵容。





2

视效与主题并行

日漫是中国观众非常青春的记忆。《灌篮高手》《火影忍者》《名侦探柯南》等超人气动漫，不仅有广泛的受众，而且人气经久不衰。

电影《动物世界》就改编自日本经典神作《开司》。作为中国第一部日漫改编真人电影，它打破了国内漫画改编空白，开启中国版“开司”序幕。









故事讲述了男主角郑开司因被朋友欺骗而背负上数百万的债务，为了改变命运，他登上了“命运号”的游轮。









游轮上的游戏看似简单，但参与者们为了获胜而毫无底线的尔虞我诈，残酷的暴露了人性的肮脏与罪恶。

韩延将故事和人物进行了完全本土化的改编，保留原著中“剪刀、石头、布”的游戏内核，模糊故事的国界概念。





既从视听元素上凸显“冒险精神”，又不忘表达“残酷与温柔并存，杀戮与爱情同行”的终极命题。









除了突破华语商业片的超水准视效外，完整的故事逻辑以及高智商的剧情推理，丰富了电影的可看性。





近几年，悬疑推理电影在国内颇受欢迎，电影《动物世界》在情节上的反转设计和烧脑推理，非常符合当下观众的趣味。









六月国产片的空窗，让人更加期待在上影节备受好评的电影《动物世界》。





29号，让我们一起分享这份烧脑的快感吧！





电影《动物世界》预告片









本场观影映后主题沙龙，可以通过一直播、咪咕直播在线观看，快来进我们的直播室吧~











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