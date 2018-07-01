时间：2018年6月29日16:00



放映电影：《动物世界》

地点：上海普陀大光明影城

主持人：藤井树

嘉宾：程波





特别鸣谢：上海大光明影城

《动物世界》现场打分

平均分：8.3

最高分：10分 最低分：6分





［ ▲藤井树和点评嘉宾程波老师］





这个暑期档，电影《动物世界》无疑开了个好头。因为，我们终于看到了中国自己的新类型大片！

它不仅在特效的呈现上让观众感到惊艳，剧情的设置也足够紧张刺激，堪称一部超高水准的华语商业片。

电影对于人性的拷问，也引发了观众在不同层面上的思考。









黄金主创团队+视效与主题的完美并行，注定了电影《动物世界》会有不俗的质感。

这样的片子本团自然不会放过，这不在昨天电影上映的第一天就举办了火热的观影活动。









来听听现场精彩的对谈吧！







1

嘉宾程波说



一直很期待这部电影，看完之后觉得这个期待没有落空。





改编成功







从日本的环境到中国的环境，从漫画到电影，这种跨文化和跨媒介的转换还是比较自如的。

唯一的不完美就是我觉得剧情往前推进的力度不够，比如那些烧脑的段落在我这个理科生看来有些故弄玄虚。





现实与虚拟之间的平衡

电影虽然放在了一个现实环境里，但它整体上还是一个架空的寓言故事。

去年我做过一个评审电影叫《闪光少女》，它搞了一个2.5次元的世界，很多人喜欢，很多人不喜欢。









电影《动物世界》其实就是在动漫的二次元和现实的三次元之间进行某种程度上的联系和转换。





要去找到那个2.5次元的联系和平衡点，其实是很难的，在这点上我觉得这个片子做得还是不错。





美中不足的是电影现实部分的内容还是少了一点，船上的世界和真实的人的世界可以再多一些更密切的勾连。

人性的坚守

电影中不乏一些关于“命运”的暗示，比如口哨声，背景音乐《命运》和“命运号”的船。









当命运来敲门的时候，你如何守住你的人性？如何去对抗它？这种感觉电影里面做的还是蛮明显的。

电影《动物世界》相当于赌博版的《大逃杀》，但它的整个调子是很冰冷的。





郑开司在船上所有的经历当中，我们没有看到那些因为人性的复辉让郑开司这个人感受到温暖的内容。









这种调子给人的感受是：我们每个人是不是只有通过自己个体内心中对于良心的把守，才能称其为人？





而在人际关系当中，我们没法从别人那里得到对于人性的支撑。这个观念其实挺冷，挺绝望的。





人生是因为不确定才有趣

电影里面还有一层意思，就是我们的生活和我们每个人的人生是充满不确定性的，有时候我们得接受甚至认同这种不确定性。









是什么在吸引“赌徒”呢？赌徒只想把人生中的偶然性变成必然性。

而其实没有十全十美一定赢的人生，如果当我们的人生变成这样的时候，你可能就被命运掌握了。





人生因为“不确定”而精彩，这才是人生真实的状态。







概率也好，烧脑的排列组合也好，它其实都是在彰显一个必然和偶然之间的关系。





就像我们平时打牌的时候喜欢算牌，算的时候会有快感，但是真的算到极致的时候也就没有意思了。





2

藤井树说



我觉得韩延导演保有了他的个人风格，电影《动物世界》和他上一部的电影《滚蛋吧，肿瘤君》有相似的地方，比如它时不时会进入到一个脑洞大开的异想世界。









在电影《动物世界》里面，现实和想象的交织部分被放大了。

世界是美好的

到底人性是什么？你要不要去坚守人性当中最初的那个底线？





信任，分享，善良是人的内核。





在“命运号”的邮轮上，每一个都展现出了非常丑陋的兽性的一面。





但是因为有郑开司这样，在极端环境下依然坚守良善底线的人的存在，让我相信这个世界还是美好的。





导演的能力配得上他的野心

韩延导演用一个外表看起来很炫酷的生存游戏，讲一个其实跟每个人都相关的，带有哲学命题的警示故事。









他让所有的观众都沉浸在他所构筑的寓言故事里，他的能力配得上他的野心。





我相信韩延导演会因为电影《动物世界》走得更远。



演员的表演

李易峰这次的表现让我刮目相看，可以说已经在从偶像派到演技派过渡，我相信他所有的付出观众也能看得见。





周冬雨的戏份虽然很少，但人物也立住了。









3

现场评分





我们来看一下全场平均分，8.3分！









说明大家还是挺认可这部电影的，电影《动物世界》是难得的技术和剧情都过关的华语片佳作，期待续集!





［ ▲全场大合影］









更多详细内容请戳微博@藤井树观影团2011 看精彩回放哦！





P.S.感谢观影团的合作伙伴一直播、咪咕直播。没有来现场的朋友们也可在咪咕直播回看整场活动！













电影《动物世界》

部分观众真实反馈

















































电影《动物世界》正在热映，

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公号：藤井树观影团





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