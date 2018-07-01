



［ ▲映后直播采访大合影］





观影后，我们邀请了一些观众与我们分享观影感受。





电影《动物世界》以其精湛的技术制作水准，烧脑紧张的剧情以及发人深省的深刻内涵而备受好评。







它有突破华语商业电影特效短板的豪气，也聪明地通过一些技巧，把一个几乎是单场景的故事拍成一部妥妥的商业大片。





现场的观众看完后也感到兴奋惊讶，来听听他们是怎么评价的吧。









特别鸣谢：上海大光明影城





被采访人：王再明

退休





看完电影，我心里浮出一句话：人的一半是天使，还有一半往往是魔鬼。





魔鬼是兽性，天使是人性，电影的名字和电影内容很契合。





被采访人：Parner

职业：自由职业





看完电影后我在想一个问题，到底是郑开司有病，还是他生存的这个世界环境出了毛病？





电影带给我很多思考，包括我们要不要做一个老实人？





另外要给李易峰的演技点赞。





被采访人：仝宇

职业：室内设计





电影的制作水准属于上乘，剧情也流畅紧凑。





在人性面前，郑开司始终保持着他的善良与不自私，影片最后那段字幕挺打动我的。





被采访人：胡晓涵

学生





这部电影呈现得很惊艳，李易峰的表演也很精彩。





但我很喜欢重口味的影片类型，所以想看韩延导演拍一部丧尸片。（没想到你是这样的妹纸，韩延导演你听到了吗？）





被采访人：钱艳

学生





影片的主题考虑的是人与动物的区别，人性与良知的底线到底是什么。





我很认同电影所传达出的这个价值观，就是人要坚守住自己内心良善的体系。





被采访人：李维嘉

职业：程序员





电影里的游戏一开始看上去很简单，但拍得这么出彩让我很是惊喜。





最触动我的那句话就是：我要下船。





每个人都想要生存下去，但在封闭逃生竞争的极端环境下，郑开司始终都不忘考虑别人的善良非常打动我。





被采访人：张盟

学生





韩延对这种烧脑剧情片还是有一定掌控力的。





电影虽然有原著的架构，但还是有现实的影射。在虚构中现实，在现实中虚构，我很喜欢。





被采访人：胡景皓

学生





电影对于世界观的架构和影调的把握上都很棒，但我觉得有些剧情不用非得靠台词来推动。









下面一起来看一下问卷情况吧！





不论世界再黑暗，坚持做最善良正直之人。





电影很正能量，主演很MAN。





年轻观众喜欢的电影类型，会二刷！







我信了我的道，生活将依旧走下去。





世道艰难，人性丑陋，但是依然值得期待。





中国版小丑题材。





烧脑！





精彩。





人人都为各自利益而活。





与其说他是小丑，不如说他更愿意坚守自己的道！





好看！





新的类型探索。









电影《动物世界》正在热映中，

请去影院支持！





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