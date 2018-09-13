藤井树观影团

《找到你》观影活动





放映时间

9月18日（周二）19:00





放映地点

上海华士达影城（徐汇店）

（东安路599号正大乐城3楼）





主持人

藤井树





嘉宾

石川

石川：上海电影家协会副主席、上海戏剧学院博士生导师、监制、制片人、策展人









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本场映后互动嘉宾，我们邀请到石川教授来到现场与大家零距离交流。所以，观影结束请留下来，准备好问题，我们一起聊聊！





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特别鸣谢：上海华士达影城





今年上影节期间，除了《我不是药神》的口碑爆款，有一部影片入围主竞赛单元，也获得了一致好评，甚至可以说现场也是泪崩一片。它就是开局在豆瓣就达到8.0高分的《找到你》。





《找到你》

Lost，Found

导演: 吕乐

编剧: 秦海燕

主演: 姚晨 / 马伊琍 / 袁文康 / 吴昊宸 / 王梓尘

类型: 剧情

上映日期: 2018-09-30(中国大陆) / 2018-06-17(上海电影节)





吕乐的最新导演作品《找到你》不仅聚焦现实社会议题，姚晨和马伊琍双女主的精彩演技更是收获实力肯定。

1

吕乐其人

对大部分国内观众来说，吕乐这个名字可能是陌生的。但熟悉电影的影迷一定知道，这位响当当的著名摄影师。作为第五代导演张艺谋、田壮壮等人的御用摄影，吕乐与顾长卫、侯咏并称为“中国电影三只眼”。









上世纪90年代从法国留学回来，他便以摄影师的身份参与了张艺谋的《活着》《摇啊摇，摇到外婆桥》《有话好好说》等影片的拍摄。千禧年之后又继续担任摄影指导，与冯小刚合作了《集结号》《非诚勿扰》《唐山大地震》《一九四二》等电影作品。









吕乐摄影手法精湛，但以呈现真实为主，曾被张艺谋高度赞扬“会为了电影的叙事服务而不故意炫技”。这从他的摄影作品中可以管窥一二。自胶片辉煌时代已过，《一九四二》也就成了他宣布的最后摄影绝笔。之后，便将重心转移到导演上来。









在他为数不多的导演作品中，《美人草》是唯一进入院线放映的影片。纵览吕乐执导的题材，不难发现，不论是执导筒还是扛摄影机，他的初心一直没有离开对真实主题的把控与追求。









虽然在商业和市场上的关注受限，但他对电影主题与立意的探索，不仅体现了他作为个体的作者气质，还有对社会和人生的锐利表达。

2

实力双女主

《找到你》是中国当下为数不多的女性现实题材电影。它以双女主的形式，以一段48小时内的追踪，抽丝剥茧般的呈现了来自不同职业与背景的两个女人，各自的悲情命运。









姚晨饰演的律师李捷，正在与前夫办理离婚协议，并为女儿的抚养权争执不已。马伊琍饰演的孙芳，是从乡下来的打工妹，在李捷家做保姆。









有一天，李捷酒局结束，下班回家发现保姆和孩子不见了。从最初的慌张到惊醒报案，她不仅要接受前夫家人的责难，更要面对自己用人的疏漏。









在寻女的过程中，她也渐渐剥开了事实真相，并了解到神秘保姆的身世命运。

曾在电视剧《离婚律师》中有出色表现的姚晨，此番再次演绎律师一角自然十分熟稔。从一个长袖善舞的高薪阶层到痛失爱女的悲情母亲，在角色转换中，姚晨完成了演技上的自我进阶。









而从惯于演绎都市女性中走出来的马伊琍，无论是早年《奋斗》中独立潇洒的夏琳，还是去年大热剧《我的前半生》中实现人格进化的子君，她对于轻熟女的诠释，给人以深刻印象。在《找到你》中颠覆出演的保姆孙芳，更是她在类型角色上的重大突破。









事关母亲与女性的话题，姚晨与马伊琍在多处镜头下的表演，都令人动容，使人自然达成情感共振。

3



女性社会议题

在影片《找到你》里，吕乐依然秉持着现实主义表达，在一则爱女丢失案件的普通故事中，融入了悬疑、破案等类型元素，并多次采用闪回、交叉蒙太奇等剪辑手法，艺术表现上也不落窠臼。





电影的立意更加深刻。从表象看，是关于两个母亲的不同人生。导演的格局远未局限于此，影片更从女性视角，探讨了阶层矛盾、女性在家庭与职业之间的身份困境和自我独立意识等深刻社会议题。







作为国庆档唯一一部聚焦现实题材的影片，《找到你》在叙事上没有流于线性剪辑，采用现实与回忆交替进行的方式，辅之以配乐的渲染，在剧情上多次造成强烈情感冲击。让女性反思自身生存现状的同时，也尝试唤起男性对女性群体境遇的思考。





孩子是家庭的希望，也是父母的软肋。影片通过孩子的失踪，来表现为人父母的悲戚与痛苦。同时，不论是作为律师的李捷还是作为保姆的孙芳，不同背景和职业的她们，流露出对孩子的真情实感，引起大家的情感共鸣，也再次彰显母爱之伟大这一永恒主题。





《找到你》预告片









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