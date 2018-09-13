网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 【观影招募】姚晨+马伊俐，国庆最催泪电影《找到你》，抢票开始啦！

藤井树 发布于：

藤井树观影团

《找到你》观影活动


放映时间

9月18日（周二）19:00


放映地点

上海华士达影城（徐汇店）

（东安路599号正大乐城3楼）


主持人

藤井树


嘉宾

石川

石川：上海电影家协会副主席、上海戏剧学院博士生导师、监制、制片人、策展人



▼抢票规则

1、请留言并转发本文到朋友圈，写下你最想看本片的理由。（请先留言，再转发）

2、在后台回复：片名+姓名+手机号+理（请把转发截图一并发到后台）

3、购买原文微店里的“中秋礼盒”，将购买截图发送后台，优先赠送本场电影票2张

4、每人1张，抢完为止

5、喜欢本片的朋友，如果在映后想要与藤井树老师再聊聊你对电影的看法，分享你独到的观影感受，欢迎添加小助手微信（见文末）报名采访志愿者，志愿者每人将获得电影票2张。报名请微信私信小助手：采访+片名+姓名+性别+手机号+理由

▼如何判断是否索票成功

1、你是否收到了本号发来的“恭喜索票成功”的信息？

2、你是否按要求及时回复，确认了该信息？

3、如果以上两条你都顺利完成了，那么恭喜你拿到了《找到你》的免费观影票。请按信息内容准时去影院现场领票。

4、如果没有收到任何信息，那么表明您没有抢到票，我们只有下次再约！



▼特别提醒

本场映后互动嘉宾，我们邀请到石川教授来到现场与大家零距离交流。所以，观影结束请留下来，准备好问题，我们一起聊聊！


观影后，团友可在新浪微博电影专区为影片打分与点评！记得@藤井树观影团2011  哦~  链接请戳右：https://weibo.com/p/100120184677（操作流程请拉到文末）


特别鸣谢：上海华士达影城


 

今年上影节期间，除了《我不是药神》的口碑爆款，有一部影片入围主竞赛单元，也获得了一致好评，甚至可以说现场也是泪崩一片。它就是开局在豆瓣就达到8.0高分的《找到你》。


《找到你》

Lost，Found

导演: 吕乐
编剧: 秦海燕
主演: 姚晨 / 马伊琍 / 袁文康 / 吴昊宸 / 王梓尘
类型: 剧情
上映日期: 2018-09-30(中国大陆) / 2018-06-17(上海电影节)

吕乐的最新导演作品《找到你》不仅聚焦现实社会议题，姚晨马伊琍双女主的精彩演技更是收获实力肯定。

 

1

吕乐其人

 

对大部分国内观众来说，吕乐这个名字可能是陌生的。但熟悉电影的影迷一定知道，这位响当当的著名摄影师。作为第五代导演张艺谋、田壮壮等人的御用摄影，吕乐与顾长卫、侯咏并称为“中国电影三只眼”。



上世纪90年代从法国留学回来，他便以摄影师的身份参与了张艺谋的《活着》《摇啊摇，摇到外婆桥》《有话好好说》等影片的拍摄。千禧年之后又继续担任摄影指导，与冯小刚合作了《集结号》《非诚勿扰》《唐山大地震》《一九四二》等电影作品。



吕乐摄影手法精湛，但以呈现真实为主，曾被张艺谋高度赞扬“会为了电影的叙事服务而不故意炫技”。这从他的摄影作品中可以管窥一二。自胶片辉煌时代已过，《一九四二》也就成了他宣布的最后摄影绝笔。之后，便将重心转移到导演上来。


 

在他为数不多的导演作品中，《美人草》是唯一进入院线放映的影片。纵览吕乐执导的题材，不难发现，不论是执导筒还是扛摄影机，他的初心一直没有离开对真实主题的把控与追求。



虽然在商业和市场上的关注受限，但他对电影主题与立意的探索，不仅体现了他作为个体的作者气质，还有对社会和人生的锐利表达。

 

2

实力双女主

 

《找到你》是中国当下为数不多的女性现实题材电影。它以双女主的形式，以一段48小时内的追踪，抽丝剥茧般的呈现了来自不同职业与背景的两个女人，各自的悲情命运。



姚晨饰演的律师李捷，正在与前夫办理离婚协议，并为女儿的抚养权争执不已。马伊琍饰演的孙芳，是从乡下来的打工妹，在李捷家做保姆。



有一天，李捷酒局结束，下班回家发现保姆和孩子不见了。从最初的慌张到惊醒报案，她不仅要接受前夫家人的责难，更要面对自己用人的疏漏。



在寻女的过程中，她也渐渐剥开了事实真相，并了解到神秘保姆的身世命运。

 

曾在电视剧《离婚律师》中有出色表现的姚晨，此番再次演绎律师一角自然十分熟稔。从一个长袖善舞的高薪阶层到痛失爱女的悲情母亲，在角色转换中，姚晨完成了演技上的自我进阶。



而从惯于演绎都市女性中走出来的马伊琍，无论是早年《奋斗》中独立潇洒的夏琳，还是去年大热剧《我的前半生》中实现人格进化的子君，她对于轻熟女的诠释，给人以深刻印象。在《找到你》中颠覆出演的保姆孙芳，更是她在类型角色上的重大突破。



事关母亲与女性的话题，姚晨与马伊琍在多处镜头下的表演，都令人动容，使人自然达成情感共振。

 

3

女性社会议题

 

在影片《找到你》里，吕乐依然秉持着现实主义表达，在一则爱女丢失案件的普通故事中，融入了悬疑、破案等类型元素，并多次采用闪回、交叉蒙太奇等剪辑手法，艺术表现上也不落窠臼。

 


电影的立意更加深刻。从表象看，是关于两个母亲的不同人生。导演的格局远未局限于此，影片更从女性视角，探讨了阶层矛盾、女性在家庭与职业之间的身份困境和自我独立意识等深刻社会议题。

 


作为国庆档唯一一部聚焦现实题材的影片，《找到你》在叙事上没有流于线性剪辑，采用现实与回忆交替进行的方式，辅之以配乐的渲染，在剧情上多次造成强烈情感冲击。让女性反思自身生存现状的同时，也尝试唤起男性对女性群体境遇的思考。


孩子是家庭的希望，也是父母的软肋。影片通过孩子的失踪，来表现为人父母的悲戚与痛苦。同时，不论是作为律师的李捷还是作为保姆的孙芳，不同背景和职业的她们，流露出对孩子的真情实感，引起大家的情感共鸣，也再次彰显母爱之伟大这一永恒主题。


 《找到你》预告片



本场观影映后主题沙龙，可以通过一直播、咪咕直播在线观看，快来进我们的直播室吧~



关注新浪微博@藤井树观影团2011，即可同步看一直播~


咪咕直播搜“藤井树观影团”


微博点评操作流程


9月18号，不见不散！


添加微信拉你入群！（备注：观影团）


在我们的观影群内，

可以和各位团友聊八卦、电影、电视、综艺……

唠唠各种娱乐文化磕。

还有各种观影和周边福利享不停喔！



【超大福利】《邪不压正》限量版中秋礼盒发售！



微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团


点击关键词，查看往期热文


【观影招募】马伊琍+王学兵演绎西部冒险之旅，《未择之路》抢票开始啦！

威尼斯刚落幕，多伦多电影节已开启：十部必看电影一次送给你！


九月片单    威尼斯电影节  情色小说家  修女  惊奇队长


回复 (0) | 收藏 (0) | 3 次阅读 |
下一篇：8.4分，见证是枝裕和的温情与残酷！ >>

藤井树

藤井树 (上海)

女 18岁 天蝎座

日志分类
日志标签
藤井树 影评 世界电影之窗 专访 盘点 优家画报 藤井树观影团 评论 贾樟柯 杜琪峰 张艺谋 旅游 陆川 上海电影节 彭浩翔 世界杯 盗梦空间 让子弹飞 海上传奇 观影团 狼灾记 装修 南京南京 小沈阳 春晚 叶问2 东方电影 宁财神 金鸡奖 贺岁档
更多 >>