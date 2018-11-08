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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

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编辑 | 删除 小雀斑：非典型影帝，品学兼优一等生

藤井树 发布于：

对哈迷来说，本月最激动人心的事，莫过于时隔两年，又要杀回魔法世界啦！

 


当年在《哈利·波特》系列电影中，一直比较遗憾的是，关注点基本聚焦在葛莱芬多和斯特莱林两大学院，拉文克劳和赫奇帕奇的篇幅少得可怜。

 

然而《神奇动物在哪里》的成功，终于让我们獾粉长脸了！其中最成功的因素当然离不开被罗琳钦点的小雀斑——埃迪·雷德梅恩~

 


这颗新星不止成为魔法界新的焦点；在现实中，这部作品也让你斑迅速被主流观众赏识圈粉。


 

要知道，作为腐国少数几个没演过《哈利·波特》的人来说，这简直是“奇耻大辱”。更要命的是，你斑自己去争取，给个配角韦斯莱兄弟也行啊。没想到，也被pass了。

 

 

不过俗话说得好，十年河东十年河西。赶不上哈利·波特这趟火车，在外传动物系列拥有作者钦点的主角光环，真是失之东隅，收之桑榆哪。

 

可惜，和哈利、赫敏这些与伏地魔对抗的牛逼巫师一对比，我们纽特只是个动物饲养员而已......还是被开除的那种。如果巫师也分等级的话，纽特算是屌丝级别的。


 

既然如此，那也得尊重自己的职业道德不是。所以，一件戏服穿到尾，一切以照顾动物至上，就算跳自创的求偶舞也再所不惜。

 

 

最后，善良害羞却又真诚勇敢的屌丝，终于让高贵冷艳的白富美动心了。

 

1

特殊的质感


  不标准的长相 X 非典型的角色  

 

对演员来说，光长得好看是不够的。最紧要的是，要有能让人迅速分辨和抓住的特质才行。


这也是好演员与流量演员的本质区别，没有一张极具辨识度的脸和极富感染力的角色，很难说这个人的艺术之路能走多长。


 

初看小雀斑的长相，说他不是帅哥，没人反对吧。毕竟褐红的头发、微厚的嘴唇以及密布的雀斑，还有苍白的皮肤，哪哪都够不上标准意义的“美男子”。


 

皮囊脱离传统的大众审美，反而让他在角色上有所发挥。没有“花瓶”标签的困扰，和他安静害羞的外表相比，他对角色的选择和演绎是相当的叛逆大胆。

 

《欲孽迷宫》里的同性恋

 

《乡下人》中的变态牛仔

 

《万物理论》里的ALS患者

 

《丹麦女孩》中的变性人

 

这些小众而非主流的角色，在他看似普通的外貌下，经过生动的表演加持，反而具有了别样的魅力。

 

双重的“非标”造就了他的质感。你斑，不仅在大银幕上疯狂夺人眼球，对时尚的诠释也可谓是行走的画报。



两度获得英国“最佳着装男士”第一名的称号，并非浪得虚名。

 

 

毕竟也是代言过Burberry的人啊。

 


演技与魅力是相互成就的。自从肯定了小雀斑的演技，我看你斑的眼神就不一样了。


他的厚唇和雀斑反而变得性感，对时尚的审美度和敏锐度，更让我觉得“情人眼里出西施”。

 

 

两者非典型的相互撞击，擦出了别样的火花。如今正值审美开放与更迭的时代，小雀斑的颜粉也不在少数。


2

反差的人生


  完美剧本人设 X 现实里的接地气  

 

《神奇动物》中的普通屌丝纽特恰恰相反，小雀斑是现实中一顶一的“高富帅”。

 


他的真实人生被英媒评价为：堪比电影。

 

人家可不只是个富二代那么简单，从小雀斑爷爷的爷爷的爸爸（高祖父）那辈算起，已经为家族积累下财富。到他爷爷的爸爸（曾祖父）这代更厉害，整个大英帝国的矿业都被他们家承包了！


 

老爸是银行家，老妈是物流公司老板，哥哥是字典出版公司的CEO，和英国前首相卡梅伦是同学......这么显赫的家族，你斑当然也不是吃素的。

 


听过伊顿公学吗？就是那座英国最好的也是最著名的贵族学校，你斑就在这里和威廉王子结为同学，抖森是他校友。

 

 

顺利考上全球知名学府剑桥大学，并顺利以二等荣誉学位毕业。

 

人家度假都是去法国普罗旺斯的豪宅，庄园里自带游泳池和网球场，并且他家在那里，还有一个大葡萄园。

 

 

偶像剧都不敢这么写，但这就是小雀斑的开挂人生。有钱+学霸，真的是让我们这些相信“条条大路通罗马”的屌丝们哭晕在厕所。

 

 

按照剧本走下去，小雀斑应该是高冷霸道总裁那一系列，没事就搞搞游艇盛宴、走马观花换女友、心血来潮演演戏之类的。

 

偏偏都不是！与这种我们以为的“理想人设”完全不同的是，真实的小雀斑是个谦虚害羞又专一的人。

 

 

讲话动不动就脸红已经不是新鲜事了。害羞又爱紧张的毛病却成了他的可爱点。

 

见到霍金半天憋出个“我们都是摩羯座”，拿到奥斯卡影帝后，在派对上大吐特吐以及综艺里的“懒人坐姿”诸如此类的梗，不仅没有损害他的形象，反而让他在雄厚家族背景下，多了份普通人的“地气感”。


 

你看，你斑的性格也和我们常人一样嘛。并没有那么“完美”和“遥不可及”。

 

最让人心动的是他对爱情的态度。如果是什么政治强强联姻也就算了，人家娶的是少年时代喜欢的女孩汉娜。


从来不金屋藏娇，到哪都带着老婆。导致粉丝开玩笑，汉娜副业是陪老公走红毯。


 

不炫富，只炫妻的习惯，有没有让你更爱他了？

 

小雀斑多重反差的气质，混合在一起，让他变得更加迷人。


明明富贵显赫，从他脸上却全然看不见土豪气；明明可以继承父业，却偏偏选择了做演员；明明长着乖巧的好学生面相，却偏偏喜欢诠释非主流的小众角色......


 

一方面有着乖巧漂亮的人生履历，另一方面内心又叛逆执着。小雀斑银幕上下的真实自我，因为这种混杂冲突的特质丰富了可看性。


而他真诚谦虚的性格又让我们在纽特身上找到了共同感。赫奇帕奇或许是四大学院中，对学生能力资质要求最低的了。


因为比起能力，它更看重正直忠诚、坚韧善良的人品。

 

 

优秀的小雀斑尚且如此，更何况每一个平凡的我们呢？




微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团


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藤井树

藤井树 (上海)

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