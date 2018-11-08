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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

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编辑 | 删除 《冷战》：波兰“文工团”爱情，看一眼就无法自拔！

藤井树 发布于：

继凭借《修女艾达》拿下奥斯卡最佳外语片奖五年之后，保罗·帕夫利克夫斯基终于带着他的新作《冷战》在今年的戛纳亮相。用影评人的玩笑话说：“看片名就能拿奖。”


《冷战》

Zimna wojna

导演: 帕维乌·帕夫利科夫斯基

编剧: 雅努什·格沃瓦茨基

主演: 乔安娜·库里格 / 托马斯·科特 / 波利斯·席克

类型: 剧情 / 爱情 / 音乐

制片国家/地区: 波兰 / 法国 / 英国

上映日期: 2018-05-10(戛纳电影节)

片长: 88分钟

 

不出所料，电影在戛纳大受好评，并拿下今年的最佳导演奖。目前已代表波兰报送奥斯卡最佳外语片，如无意外入围应该没问题。



保罗·帕夫利克夫斯基领奖


《冷战》依然沿用了导演在《修女艾达》里使用的黑白4:3画幅，以一种内敛而写实的画面讲述故事，且无论是叙事节奏还是镜头语言都更加丰满而娴熟。

 

该片以一种碎片拼接般的叙事，以几个片段串联起音乐家维克托和歌手祖拉牵绊纠缠的人生，在他们几度进出冷战时期波兰的经历里，刻画着彼时东西方对峙下无力的个人命运。


 

但相较于时代感极强的片名，《冷战》的内容显得更加私人、更富于情感表达。


根据片末“献给我的父母”的字样，可以知道电影的故事原型正是导演帕夫利科夫斯基的双亲，而看完全片你会发现，这部挂着“冷”字的电影，炽热到足以熔化铁幕。


 

1

爱情


已经有不止一个人告诉我这是“波兰版《芳华》”，虽然在刻画时代和人物关系的手法上根本不是一个层次，但故事确实都是从“文工团”开始的。

 

1949年，波兰某歌舞团的选拔中，维克托第一次见到了祖拉。


那时维克托是团里主管音乐的台柱子，而祖拉出身农民，因为重伤了试图性侵她的父亲刚刚出狱。当祖拉开始唱歌的时候，她天使般的声线几乎瞬间吸引了维克托。



 

他们相爱了，在后台欢好，偷偷跑到田野上幽会，两个孤独的灵魂似乎终于有了依靠。



转眼到了1952年，歌舞团开始转型主要演唱主旋律歌曲。祖拉成了团里的明星，并受到团行政经理的觊觎；甚至祖拉告诉维克托，她被要求汇报后者的一举一动，这一切都让敏感激进的青年音乐家大为光火。

 

两人相约，要趁着赴东柏林演出的时候潜逃。但潜逃当天，祖拉却并没有出现，而维克托却按原计划去了巴黎。从此，开始了两人在铁幕两端数年的悲欢离合。




事实上在这次出逃里，已经可以看出两个人对这段感情的不同。


维克托爱得单纯，他认为祖拉天然属于他，却往往疏于考虑祖拉的感受；而祖拉爱得热烈，她认为自己可以改变维克托，却不曾看到爱情以外的因素。

 

他们彼此都有了新的生活。维克托终于可以在巴黎弹他喜爱的爵士乐，却也有几分失意的潦倒；祖拉已经是团里的台柱子，更加自信、光彩照人。他们身边都有了其他人，但心里的唯一却永远留给彼此。



 

他们只能趁祖拉出国演出的机会见面，1954年的巴黎、1955年的南斯拉夫，或是成功地在路灯下深情拥吻，或是只能在台上台下遥遥相望。

 

时代给这对恋人设下重重阻隔，极权主义的东方和追逐资本的西方相互对立，不但成为隔断他们的鸿沟，更让他们在时间里慢慢发生变化。



 

《冷战》的出色之处在于，没有设计一段天造地设的爱情在时代里沉浮，而是真切地描绘一对情侣之间的问题，他们感情上天然的裂痕，他们偶然或必然性的纠缠和离散。

 

维克托的出身电影并没有详细描述，但在祖拉对他“小资产阶级”的咒骂、以及遭遇监视的处境，包括他受过良好的音乐教育这些方面，可以推断他曾经是波兰旧时期的精英阶层。



与出身贫寒的祖拉相比，他身上有知识分子的软弱和理想化的一面。

 

这促使他选择出逃，也造成他习惯性地忽视祖拉的感受、做自以为对祖拉好的决定。


当祖拉后来豁出一切跑到巴黎，准备和他开始共同生活的时候，他尽力帮祖拉成为歌星，却让祖拉更加感到彼此的不同。



祖拉像波兰的伏特加一样灼烈。她奋不顾身地爱着，却无法接受维克托沉迷于追逐名利时对自己的忽视，也无法容忍他强加给自己的全新的音乐、全新的生活。

 

她无力而悲哀地说：“在波兰你是一个人，在这里你成了另一个人。”




她试图把男人从名利场里拉出来，酗酒、在舞池和别的男人厮混、故意说自己和他的朋友做爱，却只能把维克托越推越远。她的专辑发行了，两个人的感情生活也早已分崩离析，她遍体鳞伤地回了波兰。




祖拉说，她已经“用尽全力”在爱了，但爱情，本来就不是用力就可以的事。


当他们又经历了若干波折、终于相见的时候，已经为了彼此变得心力交瘁，终于，他们相约去看“另一边的风景”。


2

极简

 

这未必是个多么高明的爱情故事，男女主角的爱情生活似乎一直在折腾，并将自己折腾得遍体鳞伤。


换个导演来拍，或许会搞成个虐恋故事，或者加入时代元素，搞出那种四个小时充满苦痛的超长史诗。

 

然而在导演帕夫利科夫斯基的调度下，电影呈现出一种极简的风格。电影只着眼于维克托和祖拉的若干次相见，以碎片式的内容，衍化出背后无比宏大的故事脉络。


正如他黑白色的画面，构成简明，但每个画面的信息量都无比丰富。



 

这样的处理显然是欧洲风格的，叙事冷静而克制，把所有激烈的情感、可能的伤痛和煽情通通隐于各个碎片之间的黑屏中，却让整个故事的冲击力更加富于回味。

 

而政治和时代，是导演在其中隐含的关键信息。


反对“歌颂”主题民歌的音乐家伊莲娜，后来再也没有出现过；当年小歌舞团的行政经理却能扶摇直上，甚至和某部长成为邻居和朋友。有限的内容时间里，我们能看到一闪而过的政治元素和令人不寒而栗的极权统治。




而之所以1957年祖拉成功来到巴黎和维克托生活，正是因为1956年波兹南事件之后，整个高压的空气有所缓解。




波兰乐团到南斯拉夫演出、甚至在后来演唱拉美风格的音乐，也是波兰政治环境不断变化的外部表现。


一触即发的铁幕对峙构成了仿佛乱世的离乱和不安感，成为一段爱情上演的最好舞台。



而导演很明确地把这种环境只作为背景音，保持电影的爱情主线清晰。仅用88分钟完成如此复杂的故事，这样的极简颇具实验性。


3

音乐

 

必须提到的，还有在电影叙事中简直发光的音乐，成为升华了整部电影的关键元素。

 

祖拉初次与维克托相遇时，所唱的民歌依然是朴实的、直接的、疏于雕琢的，然而很快，她的民歌以一种宏大而完美的形态被搬上舞台，却也失去了原本的天性，甚至成为为政治服务的工具。


 

她曾在巴黎拒绝接受维克托的爵士乐，但随着政治局势的发展，她必须唱南斯拉夫的歌曲、甚至戴上假发高歌拉丁音乐，而她本人的面目也在这种音乐、政治的变换中变得迷茫而含糊不清。


 

这些不同风格音乐的美妙被《冷战》完全演绎了出来，甚至不止于烘托情感，而具有了某种表意的功能。这其实是以音乐为主题的电影应有的，但很少有电影把音乐做到这么美。


 

你也许会带着一颗猎奇和探秘的心来看《冷战》，试图解构男女主所分别代表的政治隐喻，期待导演表现那段时代的冷酷和残忍，但最终你会记住的，只是那段横跨十五年、在铁幕两端分分合合的爱情。


虽然有些失于精巧和炫技，但电影对爱情的描摹堪称经典。当维克托和祖拉在最后一个镜头走出画幅时，每个观众都会衷心地祝愿：“那一边”风景真的会更美好。





关于冷战时代的故事

 

《窃听风暴》（2006）



东德的高压统治下，一个特工对他窃听的对象产生好奇，那是他所陌生的生活。


残影余像》（2016）



斯大林统治时期一个异见者的故事：对于爱与艺术，他最多也只能倾己所有。

 

间谍之桥》（2015）

 


两个间谍之间的惺惺相惜，在柏林桥两侧无数枪口和照灯下，他们彼此告别，永不相见。


《44号孩子》（2015）



根据同名小说改编，讲述发生在前苏联的一次针对孩子的连环谋杀，背后则折射着整个体制的腐败和僵化。


《再见列宁！》（2003）

 


少见的关于冷战的喜剧，却成为观察整个冷战历史最冷静、最出色的一部。



微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团


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