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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 知道《纸牌屋》要崩，但没想到会崩得这么彻底！

藤井树 发布于：

《纸牌屋》第六季要崩，这是开播之前大家已经达成的默契。

 

只是谁也没想到，这一季居然会崩得这么彻底，这么快，几乎是刚刚上线就遭遇了网友的集体diss，评论更是大声质问：为什么要有第六季！

 

这部已经给我们“添堵”了五年的经典美剧，如今以这样的姿态收场，还真让人有点唏嘘。


纸牌屋 第六季

House of Cards Season 6

导演: 埃里克·萨哈罗夫

编剧: 鲍尔·威利蒙

主演: 罗宾·怀特 / 杰妮·阿特金森 / 德里克·塞西尔

制片国家/地区: 美国

首播: 2018-11-02(美国)

集数: 8

单集片长: 55分钟

 

开播至今，国内的豆瓣疯狂打下5.7分的不及格成绩。国内的剧迷上头也就罢了，IMDb上单集分数全部在5分以下，最低的第八集居然只有3.2，要知道IMDb下6分的可都是大烂片啊！




其实讲道理，第六季烂归烂，节奏、表演这些基本的制作层面还是在水准线上的，如果豆瓣能给《甄嬛传》打9分，这一部怎么也该有8分往上，智商什么的也就低了一个级别。

 

但没办法，谁让你是《纸牌屋》

 

1

神剧的兴盛与衰落

 

从2013年的第一季至今，《纸牌屋》已经完全夯实了在政治题材剧集领域的神级地位。彼时刚刚开始涉足自制领域的Netflix，也靠着这部神剧一炮而红，如今已成为市值超迪士尼的传媒行业第一巨头。

 

《纸牌屋》系列的另一个受益者，正是饰演弗兰克·安德伍德的凯文·史派西。这位在90年代才华惊艳的超级配角，在21世纪头十年并没有取得任何职业突破，在《决战21点》《超人归来》里演各种配角和反派。


《超人归来》里饰演莱克斯·卢瑟

 

但一部《纸牌屋》不但让他瞬间进入一线行列，更为他的职业生涯添了一个新的经典角色。


 

那个口蜜腹剑、善于玩弄权术的政治动物，因为他赤裸裸的对权力的欲望、打破第四堵墙时小人式的坦荡，获得了全球剧迷的认可和欢心。


很多剧迷或许不知道凯文·史派西这个名字，但一定知道他叫“下木总统”。

 

对于美国乃至全世界的普通大众来说，《纸牌屋》简直是打开了一个全新的世界：原来政治家的世界是如此阴暗，原来国家政治和世界博弈的背后有这么多鬼蜮交易！

 

从第三季开始，《纸牌屋》的口碑其实已经开始逐步下滑，豆瓣评分已经从第一季的9.2掉到了第五季的7.4，这种政治惊悚所带来的新鲜感越来越少也是一方面原因。


 

《纸牌屋》的另一大亮点，是剧情巧妙串联了美国政治历史上各种真实发生过的政治事件。尤其是在川普就任之后，各种政坛乱象更让平民把剧中的事件与现实纷纷对照，甚至有声音说是《纸牌屋》“教坏”了美国政坛：他们以前哪有那么会玩！


前总统克林顿更添乱似的来做了认证：“这部剧太棒了，里面99%的事情都真的在白宫发生过。”


《纸牌屋》里的各种原型


正因如此，前两季《纸牌屋》里，下木总统将政治玩弄于掌中的权术才震惊四座，因为他所做到的一切都非常有可操作性！


但哪怕是深谙这些政治游戏的编剧们，也很难挖掘出无限的政治素材以供戏仿。从第三季开始，观众感觉下木似乎越来越力不从心，手段也越来越弱了。

 


所有这些，都在推着这部剧的质量越来越差。但彻底压垮这个系列的那一大捧稻草，是凯文·史派西的性侵案爆发。Netflix宣布，将从最终季去掉史派西的戏份。

 

对他的不堪人品且不探讨，这个灵魂人物被抽离，哪怕在剧集的鼎盛时期也算得上灭顶之灾，更何况剧集本身质量就在走下坡路。那时候起所有评论已经几乎达成了一致：第六季要崩。

 

但大家可能没想到，居然会崩得这么厉害，以至于评论完全情绪化地纷纷给了最低分。

 

2

剧情故事脱线

 

可以看出，新一季《纸牌屋》尽力维持着原剧集的质感，无论是配乐、布景、镜头节奏和风格都没有变化，只是因为主角换成了女性而将调色稍微打亮。


 

但是，其实一切都变了。《纸牌屋》这个片名的由来，其实是关于美国参众两院（原小说中是上下议院）投票时，计算归票时使用的卡片（card），这些人所在的议院被称为“纸牌屋”（House of Cards）。

 

而美国政客的手腕，不在于能不能在总统面前说上话，而在于能在议院拿到多少张“纸牌”。下木总统之所以能平步青云、大权在握，正是因为他总能在议院拿到多数选票。



但在这一季里，我们没有看到以往激动人心的投票戏码，甚至关于参议两院只需要派出某人就可以轻松搞定，比如副总统马克“在参众两院关系深厚”，或者谢福德兄妹——“你知道他们手里有多少议员吗”。

 

取而代之的，是几个貌似掌握了美国最高权力的人在互相无理由开撕。


 

开篇第一场戏，就看得脑阔疼。克莱尔成为总统已经百日，副总统马克来告诉她说晚上要去一下谢福德兄妹的聚会，他们有个法案急需克莱尔签署。

 

这对富豪兄妹在美国政坛神通广大，是弗兰克在世时最大的支持者，而现在他们会继续支持克莱尔。


结果克莱尔一听就炸毛了，凭什么他们让我签我就签？现在的总统已经不是弗兰克了。大家没话说，开战吧。


 

首先，谢福德兄妹的突然出现就很古怪。按照剧中的描述，这对兄妹已经有能力插手政府各个领域，甚至能推动法案直接过参议院，只剩下总统签字。


这样的存在且不说有没有可能，如果有，抱着这么粗的大腿，弗兰克前五季累死累活地到底是为什么？

 

其次，如果真有这么对兄妹，克莱尔到底凭什么跟他们开战，她有底牌吗？而且人家都说了，愿意继续支持你，结果就为了和亡夫划清界限，表明自己不是个傀儡，就直接掀桌了？


谢福德狗血一家人

 

然后双方开战了，港真，克莱尔最后能赢，真的是因为这对兄妹太菜鸡。

 

先看看兄妹俩打击克莱尔的手段，朝总统座驾上开枪、把跟弗兰克下葬的戒指拿出来放在她床上、拖出克莱尔情夫的尸体给她看。


 

这套路，为什么让我想到了教父？还记得那个好莱坞制片人床上的马头吗……


《教父》剧照

 

嗯，可能编剧真的是从隔壁《浴血黑帮》请来的，因为克莱尔的反击也是黑帮挂的！在政坛复出的时候，搞不定的几个人，比如记者汤姆、前国务卿凯瑟琳、心腹简，直接派杀手去“乃伊组特”！



而且，还是用很隽永的音乐来了一串混剪，完全就是在模仿《教父》那段蒙太奇啊！你说不是黑帮片谁信！

 

弗兰克时代有过杀人的先例吗？有的，他曾杀过帮他打击对手的小记者、勾引参议员的妓女，即使是这些中下层的平民，他做的也小心翼翼，假装都是意外事故。

 

但他从来不会杀一个前国务卿！用后脚跟想想也知道，不管在那种政治生态里，这也是完全破坏游戏规则的。而且，还是派出枪手，大摇大摆地去干掉对手，你当这是索马里啊！



 

最后一场已经到了搞笑的程度，弗兰克的前幕僚长道格为了阻止克莱尔的计划，威胁要用手里的资料毁掉克莱尔，结果俩人在白宫椭圆办公室拿着刀来了一场火爆的PK，对，就是你想的那种，北方话俗称“开片”。


 

另一边，等着道格杀死克莱尔的几个政坛大佬，远望着白宫方向，苦苦等待一个孕妇和药罐子打架谁赢的结果……


就这个故事，真的五毛钱都不给你。

 

3

一切为了政治正确

 

其实从第六季宣布克莱尔要当总统开始，胖部已经有了不好的预感。

 

好莱坞这些年的政治正确是越玩越溜了，黑人、女性、孩子、反战，几乎成了颁奖季电影的标配，这些主题也越来越多地出现在各种剧集中。

 

但是没有一个成功的作品是只靠概念就可以的，去年在金球奖大获全胜的美剧《使女的故事》虽然大玩女权概念，但本身近未来的设定和精巧的剧情才是真正大卖的基础。


 

而到了《纸牌屋》第六季，政治正确尤其是女权这部分，已经开始有了概念大于内容的趋势。

 

当克莱尔告诉道格她和弗兰克不一样，她要“做一些对的事情”，不但道格笑了，屏幕对面的我们也笑了。要看人做对的事，我们还为什么来看《纸牌屋》，那么多主旋律呢……



 

而克莱尔所谓的对的事，就是要摆脱弗兰克的影子，以自己的能力和威望成为真正的总统。不能说这是错的，但是这些事情，不是你说要，别人就要给的。

 

为了达到这一点，克莱尔做了什么？正如前文所说，她首先把试图继续和弗兰克交易的财阀给怼了回去，时代不一样了，咱们重新谈！


 

对政坛上的同僚，她就更不客气了。当然，这些人本来也对这位弗兰克之前的傀儡不怎么客气，心高气傲的克莱尔就直接翻脸。

 

但是，如果一位政治家比如弗兰克想要什么，他会通过利益交换去进行破坏，告诉你没有我不成，然后双方才能心平气和地坐下谈谈，这是政治游戏的套路。


 

而克莱尔呢？她在参众两院甚至没有任何基础。所以她就只能告诉副总统马克和其他人，我就是不签。对，俗话说就是“耍赖”，有几次克莱尔甚至算得上“撒娇”。

 

就是这么一位毫无手段的总统，却在编剧的安排下靠着对手作死，一步一步上升得明明白白。最后实在没有办法挽回败局，居然宣布她已经怀了弗兰克的遗腹子！


按照剧情好像弗兰克都快烂了吧，好的这不重要，但是，编剧你是不是看过《甄嬛传》




以这种手段作为反击，这真的女权吗？


尤其是当她遭到内阁弹劾，直接把整个内阁全部换成了女性。


我也不说这是否符合美国政治制度，女权难道肤浅得这么符号化？编剧你们到底是吹女权还是黑女权我看不懂啊！


我没有表情


而克莱尔反复打破第四堵墙告诉我们的“做对的事”，我们也并没看到。杀人、欺骗、操纵政局，除了更强调女权之外，我们看到的是一个低配版的下木总统，从角色智商、政商到演员演技的全面退步。

 

《纸牌屋》第六季的失败固然有着换角色的问题，看似气势凌人的克莱尔，终究达不到凯文兼有狼与狐气质的影帝水准。




但真正失败的，是该剧在整体思维水平上的全面降维。对于下木和克莱尔这样的政治动物，他们对于自己的目标从来都一清二楚，对于手段的边界也能明辨毫厘。而这一季的编剧，在这个点上已经全面失守。

 

还好这是完结季，我们不会继续被这种脑残设定摧残。但更想问一句，为什么要有这个完结季？明明直接砍了是更好的结局！



微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团


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藤井树

藤井树 (上海)

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