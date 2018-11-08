不敢相信，距离双11的零点只有3天了！





回想去年双11秒杀的衣服，还没有剪标扔在衣柜里、靴子和皮包也不过用过两次……





呵，你们以为这话是形容小编的吗？怎么可能！小编明明是在开开心心逛了一周淘宝、盘算要买一堆东西后，昨天突然收到信用卡账单，于是购物车“一夜回到解放前”……





Anyway，不知道泥萌这次都打算买些什么？定金翻倍、店铺优惠、平台满减……这些个花花头儿可还算得清楚？





不过，说到不剁手不爽、花到倾家荡产的购物狂，小编心里只有一位——那会儿还没有双11，她可以说是剁手族的鼻祖了。





她就是我们今天要说到的电影，《一个购物狂的自白》的女主角，丽贝卡。





《一个购物狂的自白》 （2009）

Confessions of a Shopaholic

导演: P·J·霍根

主演: 艾拉·菲舍尔 / 休·丹西 / 克里斯滕·里特 / 克里斯汀·斯科特·托马斯

类型: 喜剧 / 爱情

上映日期: 2009-02-13(美国)

片长: 104 分钟





电影中的故事发生在纽约市，丽贝卡是一家园艺家装杂志的编辑，最喜欢漂亮衣服和名牌鞋。







这设定很容易让人想到《欲望都市》的凯丽·布莱潇——同样的人设、同样的购物欲，把她们放在时尚之都纽约，真的很搭。





连金色卷发和甜美小粉衫，都如出一辙。









就像凯丽写了十年专栏都没有存款一样，丽贝卡工作了多年，依然是负资产。其中原因无二——她们都爱买买买。





买买买，买得来光鲜亮丽，买得来自信美丽。





无论心情有多糟，只要穿得漂漂亮亮，到商场血拼一番，提着大大小小的名牌购物袋出来，对女人来说就是有神奇的治愈功效！









并且，跟靠爱情活着的凯丽不同，丽贝卡甚至都不需要男人！





因为漂亮衣服和名牌包永远不会背叛她，它们永远在商店中以最好的姿态迎接她的到来。





由此可见，真正的购物狂，敢于直面单身狗的人生，并依然活得潇洒……









更何况，丽贝卡还有好闺蜜在身边，无条件支持她、鼓励她，更重要的是——还给她提供住房。





最近，好闺蜜要结婚了，她是首席伴娘，于是又有理由能买买买一波。





生活简直不能更美好了！









然而，丽贝卡看似春风得意的人生，有一个致命的风险——债台高筑！







12张信用卡，各个刷爆。再看她一身行头，从上到下都是叫得出名的大牌，但无一不是透支信用卡换来的。









再看她的衣橱，琳琅满目、色彩斑斓，不知道的还以为是在看什么《美国名媛》真人秀！





然而有多少是她真的需要的呢？一个人也就两只手、一双脚，但丽贝卡却有一百多只包、两百多双鞋。





看到此情此景，再以“购物狂”自称的人，想必都要败下阵来……









而且这还不算完！





丽贝卡明知道自己深陷财务危机，花的是自己挣的十倍。然而当她下定决心要克制时，橱窗里的假人模特竟然动了起来，言之凿凿地向她推销起绿丝巾！





当你很想要、很想要一件东西时，仿佛看到它在向你挥手、说话、推销自己。





OMG，这是病，得治啊！









终于，催账单源源不断地涌来，好闺蜜看不下去了，拆开来一项一项看，到底是什么东西能让丽贝卡买到倾家荡产！





然而最后却发现，丽贝卡已经病入膏肓，而且最要命的是：她每次乱花钱，都能找到一个冠冕堂皇的理由。









祸不单行，偏偏这个时候，丽贝卡所在的杂志社倒闭，她成了无业游民。





每个月都透支信用卡的日子过惯了，失去了唯一的经济支撑——工资，丽贝卡分分钟都会被催账的找上门来。









但就在这时候，她遇到了本片男主角，高级财经杂志的主编，卢克。





丽贝卡本希望进入时尚杂志《阿列特》（现实中对应《Vogue》）工作，成为一名梦寐以求的时尚编辑，然而却阴差阳错地得到了一份财经杂志的工作——当然就是男主所在的编辑部啦！









丽贝卡总是从穿着、服饰的角度，剖析金融和股票问题，新颖的角度受到业内外的好评，深受卢克赏识。





很快，他们便一起出差、采访，出席新闻界的庆典活动。乐观开朗的性格，很快让丽贝卡在圈中混开来。





并且，她还在偶然中得知，卢克竟然出身名门，母亲是纽约市首屈一指的交际女王。





但从小跟着父亲长大的他，只想靠自己的能力证明自身价值。









如此“黄金单身汉”，再加上绅士品格、出色能力，自然有很多女孩子蜂拥而至。





而尽管没有挑明，丽贝卡和男主之间确实有许多火花。





于是，在躲避催债人、努力工作之余，她还不忘上演“智斗心机婊”等戏码，热闹非凡。









但别忘记，购物成瘾这一点，一直像一颗定时炸弹，一不小心就会引爆，把她的爱情炸个粉身碎骨。





如果说我们双11只是剁剁手、稍微出血一把，那么丽贝卡的购物欲，足以影响她的正常生活——达到了“心理疾病”的程度。









果不其然，就在眼看要事业、才子双收的时候，她压抑已久的购物欲彻底爆发了。





此前丽贝卡在闺蜜的帮助和监督下，“封存”了所有的信用卡，如今在一夜之间解冻、刷爆。









“想要买一样东西时，先问问自己，是否真的需要它。”





这是帮助一般人克制购物欲的方法，但丽贝卡的“病情”实在太重，此类劝告已经无效。如果遇上打折，更是彻底失去了理智。





因为在购物狂眼里，五五折——等于白送！









这不，好不容易稍稍回归正轨的生活，一场打折会就断送了它。





丽贝卡的理智，在和购物瘾的PK中节节败退，从“只是看看”，到“只买一双手套”，再到“或许再买一双鞋”……





一发不可收拾。









最后，她把半个拍卖会都搬回了家。然而坐在“战利品”中，丽贝卡并不觉得开心，她心中只有后悔、受挫、自我厌恶。





再看跟另一个女人打了一架才抢来的Gucci长靴，竟然不过是易褪色的纤维制品（又黑了一把made in China），心情别提有多糟糕了。









以此同时，催账的人找到了丽贝卡的公司，闯进编辑部，把她的情况和所有人抖了个底儿透，男主角也知道了真相。她从此无颜见人。





回到家，唯一的好闺蜜发现了她的隐瞒和欺骗，对她很失望。两人又因为伴娘裙的事情，一拍两散。





于是丽贝卡的生活彻底跌入谷底。









曾经憧憬的《阿列特》杂志的主编，因为在一栋大楼办公，结识了丽贝卡。





然而面对丽贝卡的激动和热情，对方却不为所动，还彻底打击了她曾经引以为傲的时尚品味。





尽管丽贝卡付出了极大代价，走在时尚尖端，但她并没有属于自己的风格，只是跟风购物——这对一个购物狂来说，无疑狠狠刺痛了自尊心。









心灰意冷的丽贝卡，只能像个闯了祸的孩子，投入父母的怀抱哭泣，但也因此得到了最后的精神支柱。





无论什么时候，无论你做了什么错事，只有父母不会抛弃你、怪罪你。这真是温情的普世真理。





父亲鼓励丽贝卡，债台高筑不是什么跨不过去的坎儿，只要真心改过，能用钱解决的都不算大事！





（不过粑粑下面这个比喻也是很奇妙了……）









最终，在父母、购物狂AA互助会朋友的帮助下，丽贝卡狠下决心，举行了一场拍卖会。





她把自己所有的衣服、鞋子、包包、配饰，通通卖掉，攒钱还债。





这里面就包括那个让她认识了男主角、至关重要的绿丝巾。





（小编会告诉你，这条原本120美金的绿丝巾被男主角以300美金的价格拍下了吗？哼，爱情的酸臭味！）









万万没想到，这场拍卖会的结果，是让丽贝卡挣够了钱，足以还上自己所欠的所有债款。





还记得“北京小伙卖珍藏版篮球鞋付婚房首付”的新闻吗？这大概就是电影版VS现实版了吧！





并且，对于那个毁了自己工作和爱情的催债员，丽贝卡也用自己的方式小小“报复”了一把——九千多美金全部换成硬币给他。









当然，这毕竟是一部浪漫爱情喜剧，解决了债务危机的丽贝卡，经过了这一番折腾，得以重新做人。





她戒掉了购物狂的毒瘾，和闺蜜也重归于好。





穿着很丑却很幸福的伴娘裙，她却比任何时候都坦荡、自信。





最重要的是，她的改变换回了男主的爱情。









好了，购物狂丽贝卡的故事到此结束。





不知道对双11剁手的泥萌有没有启发呢？总之，购物需谨慎，万不可成瘾。





除非，你有个片中男主这样的“钻石王老五”的男友，那就另当别论了！









微博：@藤井树观影团2011



公号：藤井树观影团



