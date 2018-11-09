



藤井树观影团LUXE专场

《神奇动物：格林德沃之罪》观影活动





放映时间

11月16日（周五）18:45





放映地点

红星电影世界上海吴中路旗舰店LUXE厅

（闵行区吴中路1588号爱琴海购物中心7楼）







主持人

藤井树





嘉宾

石川





石川：上海电影家协会副主席、上海戏剧学院博士生导师、监制、制片人、策展人









▼抢票规则

1、请留言并转发本文到朋友圈，写下你最想看本片的理由。（请先留言，再转发）

2、在后台回复：片名+姓名+手机号+理由（请把转发截图一并发到后台）

3、每人1张，抢完为止



4、喜欢本片的朋友，如果在映后想要与藤井树老师再聊聊你对电影的看法，分享你独到的观影感受，欢迎添加小助手微信（见文末）报名采访志愿者，志愿者每人将获得电影票2张。报名请微信私信小助手：采访+片名+姓名+性别+手机号+理由



▼如何判断是否索票成功

1、你是否收到了本号发来的“恭喜索票成功”的信息？

2、你是否按要求及时回复，确认了该信息？

3、如果以上两条你都顺利完成了，那么恭喜你拿到了《神奇动物：格林德沃之罪》的免费观影票。请按信息内容准时去影院现场领票。

4、如果没有收到任何信息，那么表明您没有抢到票，我们只有下次再约！





▼特别提醒

本场映后互动嘉宾，我们邀请到石川教授来到现场与大家零距离交流。所以，观影结束请留下来，准备好问题，我们一起聊聊！





观影后，团友可在新浪微博电影专区为影片打分与点评！记得@藤井树观影团2011 哦~ 链接请戳右：https://weibo.com/p/100120183391





特别鸣谢：红星电影世界





















说起时代记忆，J·K·罗琳不得不提。她在《哈利·波特》中倾情打造的“魔法世界”风靡全球20年，说永久烙印在哈迷心中也不为过。







于是就有了《神奇动物》系列。









《神奇动物在哪里》作为“魔法世界”的全新故事,在2016年横空出世，全球豪取8亿美元票房，《哈利·波特》的世界就是这样让人欲罢不能。







两年过后，邓布利多和格林德沃带着哈迷心心念念的霍格沃茨杀回来啦！





据悉，第二部《神奇动物：格林德沃之罪》北美定档11月16日，中国同期上映，喜大普奔，哈迷们过节啦！





《神奇动物：格林德沃之罪 》

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

导演: 大卫·叶茨

编剧: J·K·罗琳

主演: 埃迪·雷德梅恩 / 凯瑟琳·沃特斯顿 / 约翰尼·德普

类型: 奇幻 / 冒险

制片国家/地区: 美国 / 英国

上映日期: 2018-11-16(中国大陆/美国)

片长: 134分钟





1

神奇情怀





过节的第一把糖当然要来一波“回忆杀”呐~咳咳，欢迎大家回到黑魔法防御课堂。













梦幻的魔法马戏团、布满神秘符号的地牢，熟悉场景的轮番轰炸已经让小编简内牛满面了。还是熟悉的配方，还是熟悉的味道。









除了科林·法瑞尔饰演的“假部长”，第一部的所有角色悉数回归。













最令人期待的当属与邓布利多有着“剪不断，理还乱”关系的强大黑巫师格林德沃，这次的故事将焦点对准了他所犯下的罪行。













“要么加入我，要么就去死”，格林德沃就是这样的暗黑霸气。





纽特与蒂娜的感情归属也牵引着哈迷们的小心脏，上一部中他们联手收服了所有从纽特箱子里跑出去的生物，正所谓男女搭配，干活不累~









本部中，他们将因为各自使命的驱使，踏上不同的旅程，还求编剧手下留情，不要拆散这对CP啊~







另外，在曝光的预告片中，伏地魔的“宠物”兼魂器——大蛇纳吉尼惊艳亮相，简直撩翻了哈迷们的小心脏，在最后决战中被纳威杀死的蟒蛇居然拥有着美丽的巫师躯体。









扮演纳吉尼的可是韩国大美女金秀贤，虽说人类变蟒蛇有些重口味，但谁又能抵挡住漂亮小姐姐的身材诱惑呢？





2

虐心剧情





第二把糖是由“虐心”CP（邓布利多&格林德沃）撒给大家的，就是要让你痛并甜蜜着。









自从罗婶公布邓布利多的性取向为同性恋后，大家十分关注这二人的情感走向。而邓布利多与格林德沃在相爱相杀的道路上越走越远，从灵魂伴侣到势不两立，这样的分道扬镳，太让哈迷们揪心。





在曝光的“各自为营”预告中，格林德沃震慑十足的盘问与邓布利多肯定坚决的表态都表明了两人之间剑拔弩张的关系，非黑即白，非你即我。









在另一版预告片中，邓布利多却对纽特说出“我不能对抗格林德沃，必须得是你”。











从挚友到敌手，最难受的还是邓布利多吧。本部剧情中，能够窥视人类内心欲望的厄里斯魔镜成为显示二人关系的关键道具，邓布利多居然在镜子中看到了“宿敌”格林德沃，也许这才是真正的“相爱相杀”。





想想《哈利波特》里邓布利多说，他在厄里斯魔镜中看到自己捧着一双羊毛袜，老邓你这个骗子！









如此的爱恨交加，让这场正邪两派的分庭抗礼变得更加复杂与纠结。在充满了黑暗压抑的危机气氛中，邓布利多与格林德沃进行着怎样的命运交织？





当情感遇上理智，什么是“暴风雨前的宁静”，什么叫做“相爱相杀”，哈迷们尽情期待吧。

3

LUXE极致观影体验





第三把糖，当然来自LUXE大屏的极致观影体验！此次观影我们特别为影迷们准备了超大屏的LUXE影厅，屏幕超大只，画质超给力！













也只有这么大的屏幕，这么好的视听感受，才对得起《神奇动物》里各种惊人的特效，还有萌到化的小动物们！











在《神奇动物：格林德沃之罪》目前已经放出的物料中，可以看出华纳兄弟影业在概念和技术上的成熟。饱满光影特效打造出的魔法世界简直是不能再魔幻！20世纪初的法国巴黎，满满的古典风~











精良的故事与上好的视觉效果，在LUXE屏上呈现出来真是绝配！萌宠们也来凑热闹啦，各显神通~





第一部一经上映，纽特就被网友冠上了“动物园园长”的称号，拥有这样令人大开眼界的神奇动物们，做“园长”是何等幸福的事啊！











小嗅嗅和他爹简直是一个“德行”，见到闪闪发光的的东西就走不动道，结果却被酒瓶塞弹射的“一飞冲天”，这样的萌物居然能作战？简直神奇！











在曝光的预告片中，来自中国的新萌宠也驾到啦！驺吾这个名字还真是满满的中国风呢~





作为初来乍到的神奇动物，它震天怒号完全不示弱，却难逃骨子里的“喵星人”传统，前一秒还霸气十足，下一秒就拜倒在逗猫棒下，一双圆溜溜的大眼睛转来转去，怎么会这样可爱！









表情丰富堪比“戏精”的卜鸟、仿佛带着电动马达的马形水怪，拥有着巨翅的夜祺……在这个充满想象力的魔法世界中，永远都在上演着一场场精彩纷呈的神奇动物大狂欢！







这样精彩的对决，这样可爱的萌宠，配合着LUXE专场放映，用最大的屏幕带给你最震撼的魔幻世界，你怎舍得不来观看！快来抢票吧~

















本场观影映后主题沙龙，可以通过一直播、咪咕直播在线观看，快来进我们的直播室吧~











关注新浪微博@藤井树观影团2011，即可同步看一直播~





咪咕直播搜“藤井树观影团”





11月16号，不见不散！





添加微信拉你入群！（备注：观影团）







在我们的观影群内，

可以和各位团友聊八卦、电影、电视、综艺……

唠唠各种娱乐文化磕。

还有各种观影和周边福利享不停喔！











微博：@藤井树观影团2011



公号：藤井树观影团



