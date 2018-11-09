电影咖来拍剧集其实早就不新鲜了，但是韩国导演朴赞郁近期居然为英国BBC拍了6集迷你剧《女鼓手》，倒还真让人有点惊喜。







《女鼓手》

The Little Drummer Girl

导演: 朴赞郁

编剧: 约翰·勒·卡雷 / 迈克尔·莱斯利 / 克莱尔·威尔森

主演: 弗洛伦斯·皮尤 / 亚历山大·斯卡斯加德 / 迈克尔·珊农

类型: 剧情 / 惊悚

制片国家/地区: 英国

首播: 2018-10-28(英国)

集数: 6

这位蜚声国际的名导以黑暗风格著称，从2002年开始的“复仇三部曲”让他横扫各大电影节，也让他唯美而阴暗的审美广为人知。













他从不惮于表现边缘题材或血腥、色情场景，在阴郁的镜头空间内演绎各种生猛内容。最近的一部作品《小姐》，更是大胆表现女同情节。





《小姐》剧照

《女鼓手》是关于冷战期间一个无意中卷入间谍斗争的女人，或许边缘程度不及前作，但人物的复杂性绝不可小觑。

更何况，剧集原著小说的作者是约翰·勒·卡雷。





这位大神可是超越007作者伊恩·弗莱明，被誉为“20世纪最著名的间谍小说家”的存在，五六十年代曾经以外交官的身份，为英国的间谍机构MI5和MI6工作，绝对的谍战前辈。

他的作品堪称影视改编宝库，从60年代的《柏林谍影》，到近年来的《锅匠，裁缝，士兵，间谍》、《夜班经理》，都成为一时之选。





趁机舔屏《夜班经理》

他从来不会写单纯而狭义的消遣式间谍小说，而是借间谍小说来观察世界的残酷、上级官僚阶层的腐朽及间谍的人性荒芜。他与朴赞郁的相遇，简直是天造地设。

不同于007等人物的衣冠楚楚、气质优雅，勒·布雷笔下的间谍总带着几分疲惫和焦躁，他们的礼帽风衣满是褶皱，身形松垮，仿佛被工作耗尽了精力的上班族。

比如《女鼓手》里的马丁·库兹，以色列反恐小组头目。





西德发生了一起针对以色列人的恐袭，马丁前来调查时发现，嫌疑人应该是巴勒斯坦恐怖组织成员萨利姆，而他的哥哥正是马丁多年来的死对头哈利勒。













这伙人经常会诱骗一些年轻的姑娘，由她们负责安放炸弹，在欧洲各地袭击以色列人。

老谋深算的马丁借机咬死了萨利姆的踪迹，但是他决定用萨利姆的身份做一个香饵，钓出哈利勒这条大鱼。





对于这个香饵，马丁这样形容：“如果你想猎一头狮子，用一只玩具羊是不行的，我们的羊必须闻起来或尝起来都是活生生的才行，必须有颗心，哪怕那颗心现在站错了立场。”

另一边，伦敦的话剧小演员查理登场了。













她最近几场演出，经常出现一个身穿绿衣的神秘人在头排捧场。













随后查理得知自己交了好运，有一个剧迷提供了机会，他们的剧团可以到希腊度假！









在爱琴海边他们遇到了一个男子，高大而沉默寡言，但却英俊帅气、肉体完美，剧团里从姑娘到基佬都为之疯狂。













但这位神秘男子似乎只对查理青睐有加。当他准备前往雅典的时候，问查理要不要一起去。





没说的，这种男人怎么可能放过！雅典浪漫之旅开启，两个人在厄瑞克翁神庙里大玩浪漫，查理甚至情不自禁地吻了那个男子。





神庙里这一段苏到爆！



但当两人下山，查理被神秘男子带往下一个未知的目的地，一路上男子把车开得风驰电掣，仿佛捕获猎物急于归穴的狮子。













当他们终于停车，马丁·库兹及团队出现在查理的眼前，一切都是一场戏，而现在，查理需要加入这场戏中。













马丁已经趁萨利姆外出的时候果断抓捕，然后掏出了他关于组织和自己行事习惯的所有资料，细致到能复制一个萨利姆。新的萨利姆，就是那个神秘男子——以色列资深间谍加迪·贝克。

而新的萨利姆身边，还必须有一个女人，不用说，就是查理。













而查理之所以被选中，恰恰就是因为她曾经参加过萨利姆组织的某次集会。在马丁的剧本中，他们在那时结识，之后萨利姆还多次去伦敦看查理的演出，两人已经成为恋人。

当然，之前看查理表演的神秘人，已经是加迪·贝克，而两人在神庙里的浪漫，也只是这个故事的一部分。故事里的查理，将成为马丁那只“活生生的羊”。













已经播出的两集中，大戏缓缓开幕，各种故事即将开场。

朴赞郁没有让人失望，整部剧呈现出一种复古而瑰丽的整体质感，层次极其丰富的色彩一如往常的出色，配合朴赞郁沉稳而不失浪漫的运镜，营造出整体上略带迷幻的光影空间。













这正是朴赞郁作品的标配，此前的《小姐》中，明媚而艳丽的质感就相当惊艳。













而在《女鼓手》中，这种气质在首集第一场戏就集中爆发。

整整三分钟，朴赞郁没安排一句台词，镜头跟随着一个行李箱，从某宾馆房间的地上被带走，然后被送到一位以色列外交官的家里。













唯美的运镜配合着慢节奏的音乐，但面无表情的人和肃杀的街景却带着几分诡异，并通过钟表、球在墙面的敲击声，不断加剧某种紧张气氛。













当外交官回头看向楼上放箱子的地方，爆炸如期而至，却把此前沉浸于慢节奏的我们吓了个半死。













剧中的演员也同样出色，女主角弗洛伦斯·皮尤是英国近期崛起的女演员（居然是96年的妹纸！），此前出演《麦克白夫人》、《通勤营救》都令人印象深刻。





而男主角迈克尔·珊农和亚历山大·斯卡斯加德，一个负责动脑，一个负责卖肉。

面部轮廓刚毅的迈克尔·珊农此前曾在各种电影里饰演正派角色，此次疲惫而松弛的面容配上炯炯有神的双眼，演活了从业多年的间谍头目。





亚历山大·斯卡斯加德是绝对的颜美条顺，《真爱如血》里的美少年让人至今难忘。在剧中海滩上的几场戏，他一直没怎么穿衣服，给剧迷发足了福利。













但千万别觉得他没演技，高级特工那种冷漠、疲惫的感觉，完全写在他无神的双眼里，竟然有点让人心疼。（并没有心疼珊农，这事儿还是看脸的）

这当然是一部出色的剧集，朴赞郁出手完全就是电影质感，构成了一部精品，但也天然形成了为人诟病的“叙事节奏慢”、“不容易懂”等问题。













剧集的叙事我们并不陌生，快节奏、人物设定清晰、每集至少出现一个剧情高潮。这种以电视为呈现方式的艺术不像电影有一个独立的观赏场地，必须能留住观众不让他们转台。

但是《女鼓手》几乎完全打破了这些规则，开场三分钟居然无台词地表现了一个故事。













第一集里马丁和查理这两条线索完全没有交集，直到最后两条线汇合我们才明白之前发生了什么，然后恍然大悟：此前的所有叙事并非同时发生，所有马丁小组的剧情通通是闪回。





查理的第一个镜头，是第一集开场之后向摄影机形容她的一段经历，但我们直到第二集开始才知道她这场戏是在干嘛。





这样大跨度的非线性叙事，通过多线索的闪回和倒叙串联剧情，通常也只会出现在电影里。

但放在剧集当中，观众如果注意力不够集中，会觉得每一场戏都有点没头没尾，甚至搞不清楚故事的来龙去脉。这是电视的观看习惯和电影天然的不同。









这毕竟是一部剧，当大量电影式的手法被用于其中时，和剧集天然的叙事风格形成了冲突。





应该说，虽然只出了两集，但是已经能感受到《女鼓手》作为作品的完整，以及制作上的精良。

但恰恰是作为整体的出色，损害了每一集具体的观看体验。从导演的思路来说，朴赞郁似乎在做一部六小时的电影，而非一部剧集。

因此，希望《女鼓手》作为剧不完善的部分不会影响你的耐心，相信看完之后你会觉得，这确实是有着朴赞郁水准的作品。













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