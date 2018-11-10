今天刚刚上映的《毒液：致命守护者》，一直感觉是个谜一般的存在，北美影评人把这片子骂得狗血喷头，但票房却一路走高还进了年度前十。



看完这部片子，差不多明白了这背后的逻辑。





《毒液：致命守护者》

Venom

导演: 鲁本·弗雷斯彻

编剧: 杰夫·皮克纳 / 斯科特·罗森伯格 / 凯莉·马塞尔

主演: 汤姆·哈迪 / 米歇尔·威廉姆斯 / 里兹·阿迈德

类型: 动作 / 科幻 / 惊悚

制片国家/地区: 美国 / 中国大陆

上映日期: 2018-11-09(中国大陆) / 2018-10-05(美国)

片长: 112分钟 / 107分钟(中国大陆)

这依然是一部标准的好莱坞大片，视效完美、节奏紧凑，大小高潮一个不少还融入了不少喜剧元素。





作为英雄起源电影，也遵循着超级loser偶遇机缘，然后战胜心魔、击败大boss、成就英雄真身的轨迹。老套归老套，这一套毕竟屡试不爽。













但在对于电影叙事要求较高的影评人看来，这无疑是一部令人失望的作品。不但叙事老套无聊，毒液的行为线索也毫无逻辑。





而主人公埃迪·布洛克似乎只是个不断招惹麻烦的讨厌鬼，很难让观众产生共情。





片方大肆宣传的“反英雄”、“漫威首部反派电影”，更是略带着几丝尴尬，毒液作为经典反派的邪恶程度，恰似电影的PG-13分级一样不疼不痒，本质还是个爱地球、爱女友、维护和平的好孩子。

但观众们显然并不在意超英电影是否创新或叙事是否完整，毒液所提供的世界观和主人公的成长，完全符合一部能在周末让人完全放松的电影。









这年头的电影，能看爽就不错了，要啥自行车啊！





1

大片标配一样不少

对观众来说，电影首先需要解释“毒液”到底是个啥。不是所有人都看过美漫的，人物太多认不全啊……

2007年的《蜘蛛侠3》里就出现过毒液，但是主创实则鸡贼地回避了这到底是一种什么生物，直接展示这种生物对彼得·帕克产生的影响。（秒变渣男！）













当时看的时候一度以为这是魔幻，后来看了解释才知道居然还是科幻。

《毒液》导演鲁本·弗雷斯彻还是有水平的，他以自己熟悉的悬疑方式处理剧情，一层层揭开了毒液的真面目。

全片的第一场戏是毒液到达地球，太空科考团队从某星球上带来了若干生命体样本；我们当然都知道这些生命体肯定是毒液。













随即，整个团队被宰杀殆尽，毒液的邪恶以这种杀戮做了第一次展示。

然后就是各种城市环境的碎镜头，逃走的毒液在世界各个角落不断吞噬人的生命，完全是变态连环杀手那一挂的。













某富豪大反派很贴心地想要帮我们搞清楚这种生物的特性，于是在他的实验室里，我们看到了火力全开的毒液，并且开始了解其强大的战斗力和危险性。

电影在处理毒液出场的节奏方面相当稳健。所有这些铺垫，不断塑造着毒液这种共生体邪恶、嗜杀的形象，也把埃迪与毒液合体的危险系数拉高到了极致。













不过两者合体之后，故事本身的魅力其实基本上被特效给抢走了。

该片的视觉水准还是在超英电影的平均线以上的，毒液本身作为液体的质感和行动方式完成度都相当不错；找个漫画迷当导演就是有这个好处。













尤其是在暴乱和毒液的终极大战时，两团共生体“互撕”的情景绝对是片中最惊人的视效（虽然有人觉得有点恶心……），时空停滞的画面在一长串急速打斗中相当有概念。















清晰的世界观，明快的节奏，完成度很高的视效和打斗戏码，能够做到这些部分，电影基本的票房号召力就算是满格了。

更何况，电影里还有汤姆·哈迪。虽然这位性格男星算不上流量大咖，但是票房号召力绝对不差，甚至在文艺片等领域还颇有一批拥趸。





虽然在电影里，汤姆·哈迪饰演的埃迪·布洛克这个角色只能说是恰如其分，但应该说许多限制是来自角色本身的不合理之处，情绪动机根本是硬来的。





就角色本身的完成度来说，汤姆·哈迪充分抓住了埃迪那种怀才不遇的精英范儿。各种场景下的具体情绪也相当到位，面对突然出现的毒液，汤老湿吓成一团的样子实力诠释了什么叫“怂”。









因为以上这些元素，观众整体的映后感受是比较过瘾的；但如果回想其中的故事，又好像有什么地方不太对。

关键是对于毒液这个角色，观众不会觉得跟以往的超英有什么不同；这一点，恐怕就是《毒液》最大的失败。





2

关键人设面目模糊

《毒液》的故事线可吐槽的点实在太多了，埃迪·布洛克和毒液这对共生体好像都不太正常。

先说埃迪，本来有着大好的记者生涯，可先是撬了纽约的一份肥活儿，接着到了旧金山还不消停，在采访的时候得罪科技界的金主爸爸！不但毁了自己的职业生涯，还把女朋友坑得丢了工作。









再看看毒液。刚刚登陆地球的毒液可谓是恶贯满盈，双手沾满地球人的鲜血（如果有手的话）。结果跟埃迪合体之后，突然良心发现决定帮助地球。

而且刚刚附身时还对埃迪颐指气使的毒液，后面居然成了埃迪的附庸，甚至一门心思要帮埃迪跟女友复合，这中间到底发生了什么？难道埃迪会洗脑？













无论是埃迪还是毒液，整个行为线索都有很强的目的指向性；当主创希望这个角色最终到什么处境，就努力找借口让其往那边靠，不管这个借口有多站不住脚。

为了表现埃迪的正义感，不惜把他搞成了一个没脑子的愣头青，这种热血人设十年前可能还好卖，现在真没什么市场。













更要命的是，观众都是来观看“蜘蛛侠宇宙”大反派成长史的，你跟我扯什么正义感！

之所以电影的情节没什么说服力，正是因为主创他们一直试图在毒液的邪和主流价值观的正之间取得平衡，而这恰恰是《毒液》最让人别扭的地方。





当索尼从手里的900个角色中选中毒液的时候，除了因为这个角色更有知名度，显然是有着做“反英雄”叙事尝试的野心。





毕竟，《死侍》系列的成功已经充分说明了观众对这种尝试的接受程度，也很说明观众对传统的超英故事有多厌倦。





但问题在于，如果以一个坏人为主角，那么电影本身的故事会具有很强的邪典意味，且不说电影分级肯定是R级及以上，市场的容量本来也不会太大。

于是，我们看到了一群瞻前顾后的编剧及主创。他们首先想要保证电影依然符合主流价值观，主角可以有邪气和无法无天的一面，但基本的道德底线绝对不能碰。













最终电影叙事的主线依然遵循着超英起源电影的传统套路：一个获得超能力的失败者走上人生巅峰，并用自己的能力拯救世界。

那么，你毒液到底坏在哪了？从生物性本身来说或许是一方面，他们需要通过吞噬人类来获得能量，这种无所顾忌的杀戮倒像是一种邪恶的生物；但是当埃迪阻止之后，双方就达成了共识：只吃坏人。













这还算是邪恶吗？如果从生物性来说，这就是一个没有行为约束的动物得到了驯化的过程，你能说捕食羚羊的狮子邪恶吗？充其量只是危险。

另一点，就是毒液可以杀人。但是把是否杀人作为区分正邪的标准，是不是也太复古了？也就是漫威那一帮超英比较低幼化，DC里面早就血流成河了好吗！

你毒液倒好，砍掉人头连滴血都看不见，为了降低分级真的是竭尽全力啊。













当这部 “反英雄”作品确定分级为PG-13的时候，已经决定了其不会有很大的成就，因为主题本身具有的邪典意义根本不可能得到表达。

反而，因为编剧极力想突出毒液的危险和二人共生体的邪恶，不断强化这种诡异感，结果只是让毒液这个角色的面目更加模糊。













作为一部超英电影来说，《毒液》还是有观众缘的，但是如果从这个角色塑造、以及在未来角色成长乃至进入扩展宇宙的角度，这部电影真的到处是雷。

或许毒液未来会成为“蜘蛛侠宇宙”的一员，但希望到时候出现在蜘蛛侠对面的大反派，不只是一个只知道插科打诨和泡妹子的愣头青。













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