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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 电影版《绝命毒师》来了；蛋蛋或告别《王牌特工3》；路阳新片开机 | 文娱有料

藤井树 发布于：

各位吃瓜群众大家好，欢迎再次回到一周一度的“文娱有料”时间。


影讯？美剧？国产片？小鲜肉？放心，只要你想知道，我们都会写得到。什么，你家爱豆的封面大片没被选中？不好意思，我们只播最猛的料！

 

again，上硬菜啦！


01

What?!炎亚纶出柜又出轨

听说拜这个“锦鲤”能交三个男朋友？ 



本周最佳猛料奖当然要颁给“出轨三男”的炎亚纶。也许有些00后压根不知道炎亚纶是何人，去搜一搜飞轮海吧~（当初看来帅帅的杀马特造型现在真叫一个不忍直视）

 


出柜就算了，还出轨！一连串的男男接吻图和私密聊天记录，天哪，这还是当年那个眼神冷峻唱着《我有我的Young》的帅BOY吗？咦，社会太可怕，小编要回家。

 

消息一经爆出，炎“锦鲤”也是立马给出回应，称是朋友私下场合的互动。呵呵，贵圈真会玩！大概他也觉得这理由太敷衍，没过多久就承认了三人确实是他的男朋友。

 

小道消息称，三男中还有汪东城，简直太毁童年好吗？再也无法直视《终极一班》《终极一家》《公主小妹》了!

 

网友们也是很给力，立马给出飞轮海成员谁最累的选择题。



02

查理巧克力工厂要回来了

麻麻我要吃巧克力！

 


想当初，小编可是活生生地吞了多少口水看完了蒂姆·伯顿的《查理和巧克力工厂》，巧克力瀑布，巧克力河流，妈妈救我~

 

现在，巧克力世界又要回来了！据最新消息，“威利·旺卡”系列即将要出一部聚焦巧克力商人背景故事的电影,讲述他创业前的往事。吃货宝宝们又能大饱眼福啦~

 


不过，被敲定执导该片的保罗·金最近正在忙真人版《木偶奇遇记》的项目，所以旺卡的巧克力工厂开张营业还是要等一段时间，不急~好饭不怕晚。


遗憾的是，德普确定不会出演这一部，主演目前还没有确定；但对小编来说，威利·旺卡就是和德普长得一样啊！


03

你Pick哪一种“痛”姿势？

金马奖入围者写真大片曝光 



金马奖快开奖啦，想想还有点小激动~组委会可是知道咱们的小心思，爆出了一组“金马55荣耀时刻”的系列照片，先来给大家解解馋~

 

男人真是越老越有味道，特别是有才气的男人！来一波“看什么看”组图~

 


女人们也是风情万种，仪态万千~再来一波组图，大家来猜一猜她们到底哪里……疼……？

 

金马奖颁奖典礼就在16日，大奖花落谁家让我们拭目以待~


04

毒粉要过节啦！

电影版《绝命毒师》即将开拍

 



本编最近真是剧荒的要死，不知道窝在床上回刷《绝命毒师》多少遍了~

 

连老天都心疼本编，来了一个好消息！Vince Gilligan确认正在筹拍影版《绝命毒师》，天啦噜，听到这条消息，血都到沸点了呢~

 


据外媒报道，影版片名定为《格林布莱尔》，将围绕着一个被绑架者的求生历程展开。目前，影版的卡司阵容与上映方式还未确定，只希望老白千万不要只以闪回的方式出现啊！

 

05

蛋蛋不再出演下一步《王牌特工》？

其实是大喘气



蛋蛋塔伦·埃格顿在接受采访中感伤透露，自己将不会出演下一部《王牌特工》，简直伤了一众蛋粉的小心脏，纷纷发声，“没有蛋蛋的《特工3》是不完整的”，嗯……这话听起来没毛病。

 


各位蛋粉稍安勿躁，他指的下一部《王牌特工》是马修大叔目前正在开发的前传，并非《王牌特工2》的直接续集。蛋蛋你说话能不能说清楚~真的是（哭……）

 

06

继官宣之后又来了个官撕！

甄子丹列20条罪状怒怼官微



这几天，电影《冰封侠：时空行者》官微发布了一篇名为《官撕：冰封侠的背后》的文章，列举了主演甄子丹在拍摄过程中“干预创作”、“唯我独尊”的行为。



引起网友一阵骚动~What?还有这种操作？难道你们不是绑在一根绳上蚂蚱？


对于这份突如其来莫名其妙的“官撕”，甄子丹也不甘示弱，斥责片方宣传手段卑鄙无耻，并随后列举20条《冰封侠：时空行者》出品方的荒谬行为，驳斥对自己的批评。

 


孰真孰假，孰是孰非，也许只有当事人清楚吧~不过，如果是以互撕的方式炒作电影，小编只能说一句，真豁得出去啊……

 

07

又要烧脑了！

东野圭吾新片《平行世界·爱情故事》曝光



东野圭吾的铁杆粉看过来了！由东叔同名小说改编的电影《平行世界·爱情故事》曝光了首支预告片，看过之后，已经按捺不住自己想要破案的心了呢~（看把你能耐的）

 



想当初《嫌疑人X的献身》《白夜行》把小编看得细思极恐，不知道这次的剧情又有怎样的谜团呢？不管出演效果咋样，东叔的套路与吉冈里帆的颜我是站的。


08

西周版三百勇士？

乌尔善《封神三部曲》排队秀肌肉



在这个“小鲜肉”、“娘炮”满天飞的时代，想要找几个真男人是件不容易的事情。


乌尔善导演可是深知各位深闺少女的心思，他的新片《封神三部曲》专设封神演艺训练营，对演员进行长达半年的专业训练，各位演员小哥学骑马、舞剑且不说，练的这8块腹肌就算值了！



冲着这“三百勇士”的画风，我就问问乌导，你想干嘛~

 

09

欠宫崎骏的电影票可以还了

《龙猫》内地正式定档



欠宫崎骏导演的一张电影票终于可以还了，30年后，《龙猫》要在内地复映了~喜大普奔！


此次上映的是吉卜力工作室进行数码修复与重制的高清版本，更有日语原版及译制版同时登陆国内院线，这完美操作简直良心~

 


期待12月14日与那只温柔如睡床一样软萌可爱的“大家伙”重逢，伴随着意境悠扬的乐曲，小编要再走一遍童年。

 

10

“杨幂+路阳”2.0

《刺杀小说家》阵容曝光



近日，路阳导演的新作《刺杀小说家》官微曝光了一组“小说系列”写真照，主创们虽然只露出半张脸，但眼神中却充满了故事的味道，快快来认领自家爱豆~

 


你能认出几个？


据说，该片讲述的是小说（古代）与现实（现代）两个时空相互影响的奇幻故事，小编就是希望脑洞不要太大，怕跟不上啊~

 

还莫名地有点期待杨幂在片中的反派角色呢。

 

11

本尼再展个人演(hui)技(rong)秀？

发际线感人到哭



由托比·海因斯执导、James Graham执笔剧本的《脱欧:无理之战》，明年就要首播了！仅用1集的篇幅，围绕英国的脱欧运动展开故事。

 

当前曝光的首支预告片可真是信息量“满满”，一人物饰演多角的镜头闪现，本尼又要秀演技了。

比起演技，最感人的当属他搞笑可爱的发际线和聪明绝“顶”的地中海了。巧合的是，他这次出演的原型人物脱欧倡导者明尼克·卡明斯有着和他一样的“惊人”发量，也是蛮有缘分~

 

本尼和其在《脱欧》中饰演的角色原型人物明尼克·卡明斯（左）


天气凉了，本尼还是要注意保暖啊……戴个帽子啥的。

 

12

迪士尼确定推流媒体平台 Disney+

洛基也要当主角啦！



迪士尼已经确定明年要推出流媒体业务“Disney+”！Netflix和Hulu，泥萌要有紧迫感哦！


持续赶着给自己的平台攒家当的迪士尼还宣布，确认拍摄洛基独立剧集，而主角洛基仍由“抖森”汤姆·希德勒斯顿出演。

 


想当初洛基在《复联3》一开场就挂掉，简直是不能再可怜。这次洛基好不容易戴上了主角光环，要打好这场翻身仗鸭~


你最喜欢哪方面内容？如果有我们没写到的，欢迎留言告诉我们哦~

 


微博：@藤井树观影团2011

公号：藤井树观影团


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藤井树

藤井树 (上海)

女 19岁 天蝎座

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